Les États-Unis préviennent l’armée birmane qu’elle sera punie pour coup d’État

Selon des informations provenant de la région, l’armée birmane a arrêté plusieurs hauts dirigeants civils, dont Aung San Suu Kyi, lauréate du prix Nobel de la paix et militante pour la démocratie dont le parti politique a remporté les récentes élections. Dans un communiqué télévisé, l’armée a déclaré qu’elle avait pris le contrôle du pays et déclaré l’état d’urgence pendant un an.

L’armée a été mécontente du résultat des élections de novembre au cours desquelles le parti de Suu Kyi s’est bien comporté, tandis que le parti soutenu par l’armée s’est relativement mal comporté. L’armée allègue la fraude électorale. Le nouveau parlement du Myanmar devait se réunir lundi pour sa première session.

Dans un communiqué dimanche soir, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que les États-Unis étaient «alarmés» par ces informations.

« Les États-Unis s’opposent à toute tentative de modifier le résultat des récentes élections ou d’entraver la transition démocratique du Myanmar », a déclaré Psaki, ajoutant que les États-Unis « prendront des mesures contre les responsables si ces mesures ne sont pas annulées. »

Biden a été informé de la situation par son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré Psaki.

Psaki n’a pas précisé quels types d’actions les États-Unis pourraient entreprendre si l’armée du Myanmar ne tenait pas compte de ses avertissements. Il y a cependant des chances que l’administration se tourne vers des sanctions économiques comme elle l’a fait dans le passé.

Le secrétaire d’État Antony Blinken est également intervenu, avec une déclaration un peu plus douce qui ne promettait pas de punition.

«Les États-Unis soutiennent le peuple birman dans ses aspirations à la démocratie, à la liberté, à la paix et au développement», a déclaré Blinken. «L’armée doit annuler ces actions immédiatement.»

Le Myanmar a été dirigé pendant des décennies par une junte militaire, qui a emprisonné des milliers de militants pour la démocratie, d’universitaires et de journalistes. Dans les années 2000, le pays a commencé à prendre des mesures pour ouvrir son système et ouvrir la voie à un régime civil limité. Il a organisé des élections générales relativement libres au cours de la dernière décennie et pris de nombreuses autres mesures pour permettre davantage de liberté d’expression et de commerce.

Les progrès du Myanmar vers la démocratie ont été salués et fortement encouragés par l’administration Obama, au cours de laquelle Biden a occupé le poste de vice-président. Le président de l’époque, Barack Obama, a levé de nombreuses sanctions économiques contre le Myanmar pour encourager davantage la démocratisation.

Mais l’armée a néanmoins conservé des leviers de pouvoir clés, notamment le contrôle effectif de certains ministères, et n’est jamais tombée sous le contrôle civil. Suu Kyi, qui a passé de nombreuses années en résidence surveillée avant les réformes démocratiques, a été le chef civil de facto ces dernières années, mais elle a toujours dû équilibrer cela avec le pouvoir continu de l’armée.

L’armée, qui comme la plupart de la population est dominée par les bouddhistes, a un bilan brutal au Myanmar, s’engageant dans des batailles de longue durée avec les minorités ethniques du pays. En 2017, il a mené une répression brutale contre les musulmans rohingyas persécutés depuis longtemps, tuant des milliers de personnes et en poussant quelque 700000 vers le Bangladesh voisin.

Suu Kyi a refusé de s’exprimer de manière significative contre cette atrocité de masse, que certains responsables et experts ont qualifiée de génocide; son approche largement non engageante des massacres et des expulsions forcées des Rohingyas a gravement terni son image internationale.

L’administration de l’ancien président Donald Trump a qualifié ce qui est arrivé aux Rohingyas de nettoyage ethnique. Mais le deuxième secrétaire d’État de Trump, Mike Pompeo, n’irait pas jusqu’à l’appeler génocide.

Les responsables du département d’État ont par le passé indiqué que c’était en partie parce qu’il ne voulait pas pousser davantage le Myanmar dans les bras de la Chine, qui est depuis longtemps un des principaux mécènes du pays.

Lors de sa récente audience de confirmation, Blinken, le nouveau secrétaire d’État, a déclaré qu’il examinerait la situation des Rohingyas pour déterminer si un génocide avait été commis. Blinken et Biden, quant à eux, ont déclaré qu’ils pensaient que la Chine avait commis un génocide contre les musulmans ouïghours sur son territoire.