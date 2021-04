Le gouvernement Trudeau menace le Forum de la sécurité d’Halifax à propos du prix proposé à Taiwan

Ce serait la troisième fois que le HFX remettait le prix McCain. Le premier, en 2018, est allé aux habitants de Lesbos, en Grèce, pour leurs efforts pour sauver les réfugiés; le second, en 2019, est allé aux citoyens manifestants à Hong Kong. HFX prévoyait de donner le troisième au président de Taiwan pour avoir résisté à la pression implacable de la Chine.

Lorsque les responsables canadiens ont pris connaissance des projets du forum, ils ont clairement indiqué que si les organisateurs donnaient l’honneur à Tsai, le gouvernement canadien retirerait le soutien – et le financement – de HFX.

Le président taïwanais Tsai Ing-wen prononce un discours lors d’un événement. | Photo de Chiang Ying-ying / AP

HFX n’a ​​pas décidé comment procéder. Pour l’instant, la situation semble être sur la glace.

«HFX n’a ​​pas encore annoncé le lauréat du prix John McCain 2020 pour le leadership dans la fonction publique», a déclaré le vice-président du forum, Robin Shepherd, dans un communiqué. «Nous sommes impatients de faire cette annonce et d’organiser un événement de présentation au moment opportun, compte tenu des défis que pose la pandémie de Covid-19. Le président Tsai de Taiwan est un leader international très respecté, la première femme présidente de Taiwan et un ardent défenseur mondial de la démocratie. Elle serait certainement la personne idéale pour ce prix. Pour le moment, nous n’avons plus d’annonce à faire. »

L’Institut McCain, où Cindy McCain est présidente du conseil d’administration, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

POLITICO est un partenaire média de l’événement mais n’est pas impliqué dans les décisions concernant le prix. Les employés de POLITICO assumant son rôle auprès de HFX n’ont pas participé à cette histoire.

Le forum d’Halifax, également parrainé par l’OTAN, attire des dizaines de puissants chefs militaires et civils. Parmi les orateurs précédents figuraient le secrétaire américain à la Défense de l’époque, Chuck Hagel; Adm Phil Davidson, le commandant du Commandement indo-pacifique des États-Unis; Le ministre canadien de la Défense, Harjit Sajjan; et des représentants de nombreux autres pays, dont Israël, l’Estonie, l’Afghanistan, le Yémen, la Pologne et le Japon.

Le site Web du forum indique qu’il est «consacré au renforcement de la coopération stratégique entre les nations démocratiques». Il prétend également adopter une position critique à l’égard de l’expansionnisme autocratique de Pékin et a publié l’année dernière une publication intitulée «Le manuel HFX pour les démocraties», qui met en évidence «le sérieux défi que pose la Chine». HFX promet aux donateurs que leurs contributions au forum renforceront la «détermination de leurs gouvernements à tenir tête à la Chine».

La question est maintenant de savoir si le forum lui-même va renverser le gouvernement canadien et honorer l’une des principales cibles de Pékin.

Le gouvernement Trudeau semble mal à l’aise avec la situation. Ottawa a évité de provoquer Pékin après que les tensions se sont intensifiées en décembre 2018, lorsque les autorités canadiennes ont arrêté un haut dirigeant de Huawei au nom des États-Unis.Apparemment, la Chine a arrêté deux Canadiens quelques jours plus tard et les a depuis inculpés d’espionnage.

Un porte-parole de Sajjan, le ministre de la Défense du Canada, n’a pas confirmé ni nié si le gouvernement Trudeau avait menacé de se retirer du forum sur le plan des organisateurs de remettre le prix à Tsai.

«Le gouvernement du Canada a fourni un soutien financier dans le cadre d’un accord de contribution avec le Halifax International Security Forum», a écrit le porte-parole de Sajjan, Todd Lane, dans un courriel adressé à POLITICO. «Bien qu’un soutien financier ait été fourni, le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes ne participent pas à la planification du Forum. Les organisateurs nous contactent, ainsi que de nombreuses autres organisations, pour des panélistes sur divers sujets et nous essayons de les soutenir le cas échéant.

Sajjan doit témoigner lundi soir devant un comité parlementaire spécial sur les relations Canada-Chine.

Les responsables des missions de Taiwan à Washington et à Ottawa ont refusé de commenter.

La relation d’Ottawa avec Pékin dans un état précaire

Ces derniers mois, le gouvernement chinois a ciblé Taiwan avec une campagne de guerre hybride, comprenant des interférences électorales, des cyberattaques et des intrusions de drones dans son espace aérien. Le barrage ininterrompu a frappé l’économie du pays et suscité des craintes d’une invasion à grande échelle. Pendant ce temps, sous la direction de Tsai, seuls 10 des quelque 24 millions d’habitants de Taiwan sont morts de Covid-19. En janvier 2020, elle a remporté une victoire écrasante à la réélection contre un rival qui souhaitait des liens plus étroits avec Pékin.

Pékin ne reconnaît pas l’indépendance de Taiwan et cherche depuis longtemps à contrôler la démocratie insulaire dynamique. Le gouvernement communiste a travaillé pour saper la reconnaissance internationale de Taiwan, utilisant son influence pour faire pression sur les entreprises et les institutions pour qu’elles modifient les cartes le représentant comme un pays indépendant.

Les États-Unis entretiennent des relations non officielles avec Taiwan et, vendredi, le département d’État a publié des lignes directrices permettant une interaction plus étroite entre les diplomates américains et ceux de Taiwan, comme l’a détaillé Reuters. Tout comme les États-Unis, la politique canadienne «d’une seule Chine» signifie qu’Ottawa ne reconnaît pas Taiwan comme un État souverain et n’entretient pas de relations officielles avec le gouvernement taïwanais.

Honorer le président de Taïwan lors d’une conférence aussi prestigieuse au Canada irait probablement à l’encontre de Pékin – d’autant plus que le premier ministre Justin Trudeau tente d’obtenir la libération des deux Canadiens emprisonnés en Chine.

Les relations diplomatiques entre le Canada et la Chine ont plongé après l’arrestation du directeur financier de Huawei, Meng Wanzhou, à l’aéroport de Vancouver en décembre 2018. Pékin a qualifié cette décision de politique et a exigé sa libération. Le père de Meng a fondé Huawei, le géant chinois des télécommunications. L’année dernière, le ministère américain de la Justice a accusé Huawei d’avoir enfreint la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) – les accusations les plus souvent associées au crime organisé – pour fraude au service du contournement des sanctions américaines contre l’Iran.

Quelques jours après l’arrestation de Meng, les autorités chinoises ont arrêté Kovrig et Spavor, connus familièrement sous le nom de «deux Michaels». La Chine a également mis un terme à certaines importations agricoles clés en provenance du Canada.

Kovrig et Spavor ont été jugés le mois dernier dans le cadre d’une procédure distincte d’une journée, chacun à huis clos. Les diplomates et les médias canadiens n’ont pas été autorisés à entrer dans les palais de justice pour les deux audiences. Les hommes attendent maintenant les verdicts et, s’ils sont reconnus coupables, leurs peines.

Trudeau a qualifié les arrestations des Canadiens d’arbitraire, invoquant des accusations «forgées de toutes pièces».

Ce n’est pas la première fois que Pékin arrête des citoyens canadiens en représailles apparentes pour le respect par Ottawa de ses obligations conventionnelles. En 2014, des Canadiens ont arrêté un ressortissant chinois du nom de Su Bin, qui avait été inculpé aux États-Unis pour avoir travaillé à voler les plans de l’avion de transport militaire américain C-17 et du chasseur F-35. Après son arrestation, le gouvernement chinois a arrêté Kevin et Julia Garratt, deux travailleurs humanitaires chrétiens qui y vivaient. Un avocat de la famille Garratt a déclaré au New York Times que Pékin avait clairement indiqué que son arrestation avait pour but de faire pression sur Ottawa pour qu’elle n’extrade pas Su Bin. Su Bin a renoncé plus tard à l’extradition, a plaidé coupable et a purgé une brève peine de prison aux États-Unis. Les Garratts sont désormais libres.

La Chine est un problème politique pour Trudeau

Alors que la lutte pour la liberté des deux Michaels est devenue une question de politique étrangère majeure pour Trudeau, le premier ministre a été critiqué pour avoir été trop doux envers la Chine.

Erin O’Toole, chef de l’opposition officielle du Canada, des conservateurs, a souvent tenté de qualifier Trudeau de trop intime avec la Chine et a défié le premier ministre de tenir tête à Pékin.

«C’est décevant mais pas surprenant de voir dans quelle mesure le gouvernement Trudeau ira soutenir secrètement le Parti communiste chinois», a écrit O’Toole dans un courriel vendredi à POLITICO, interrogé sur l’ultimatum du gouvernement Trudeau au forum d’Halifax sur Tsai . «Cela soulève la question de savoir ce que ce gouvernement fait d’autre en secret pour soutenir ses amis en Chine que nous ne savons pas.»

Trudeau a tenté de rallier les dirigeants occidentaux – y compris le président Joe Biden – pour faire pression sur la Chine pour la libération de Kovrig et Spavor. «Les êtres humains ne font pas de troc de jetons», a déclaré Biden en février à la suite de sa rencontre virtuelle avec Trudeau. «Nous allons travailler ensemble jusqu’à ce que nous obtenions leur retour en toute sécurité.»

Depuis les arrestations de Kovrig et Spavor, cependant, Trudeau a parfois semblé réticent à prendre des mesures qui pourraient irriter la Chine. Le Canada reste le seul membre de l’alliance de renseignement Five Eyes à avoir encore annoncé une décision de restreindre ou non Huawei de son réseau 5G.

En février, le Parlement du Canada a voté à une écrasante majorité en faveur d’une motion déclarant que les mauvais traitements infligés par Pékin aux musulmans ouïghours étaient un génocide. Trudeau lui-même et ses 36 ministres se sont abstenus de voter sur la motion symbolique.

Mais dans d’autres domaines, le Canada a progressé sur le plan multilatéral. Le gouvernement Trudeau s’est récemment joint à ses alliés pour imposer des sanctions à des individus et entités prétendument liés à des violations des droits humains contre des Ouïghours en Chine, notamment des internements massifs dans des camps de concentration et des informations faisant état de stérilisation forcée de femmes. Il a également demandé à Pékin de fournir aux enquêteurs indépendants un «accès sans entrave» à la région.

L’ambassade de Chine à Ottawa n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Un regard intérieur sur la politique et le pouvoir canadiens à Ottawa.

Le sénateur Marco Rubio, quant à lui, le principal républicain de la commission du renseignement du Sénat américain, a publié une déclaration faisant l’éloge de Tsai en réponse à ces informations.

«Aucun dirigeant mondial ne mérite plus cette reconnaissance que le président Tsai Ing-wen», a-t-il déclaré. «Le président Tsai a résisté fermement aux brimades internationales de Pékin sans saper le statu quo qui a maintenu la paix pendant des décennies. Les démocraties du monde entier devraient refuser de laisser Pékin dicter la manière dont nous interagissons avec Taiwan. »