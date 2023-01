Puis-je utiliser Spotify sur la Samsung Galaxy Watch ?

Cet article explique comment utiliser Spotify sur une Samsung Galaxy Watch.

Puis-je écouter de la musique sur ma Samsung Galaxy Watch ?

Vous pouvez installer l’application Spotify sur votre montre Galaxy et l’utiliser pour écouter de la musique par le biais de votre téléphone ou d’un appareil connecté comme des oreillettes Bluetooth.

Selon le Journal du Freenaute, l’application Spotify ne peut pas lire de la musique directement sur une montre Galaxy via le haut-parleur intégré sans votre téléphone, mais vous pouvez le faire si vous utilisez une solution de contournement avec l’application de bureau ou le lecteur Web Spotify.

Voici comment installer Spotify sur votre montre Galaxy :

Balayez vers le haut depuis le cadran principal de la montre.

Appuyez sur le Play Store.

Appuyez sur la loupe.

Appuyez sur une méthode de saisie, c’est-à-dire l’icône du clavier.

Dites,écrivez ou tapez Spotify.

Touchez Spotify dans les résultats de la recherche.

Appuyez sur Installer.

Pour que Spotify fonctionne sur la Galaxy Watch, vous devez installer l’application sur votre montre et l’associer à votre compte en utilisant soit le site Web de Spotify, soit l’application sur votre téléphone connecté. Une fois que vous avez configuré Spotify sur votre montre, vous pouvez l’utiliser pour écouter des titres téléchargés, des listes de lecture Spotify, des stations de radio et des podcasts.

Spotify n’est pas conçu pour être lu par le haut-parleur intégré des montres Galaxy, mais vous pouvez utiliser des oreillettes Bluetooth, le haut-parleur de votre téléphone ou tout autre haut-parleur connecté qui a été configuré précédemment dans l’application Spotify de votre téléphone.

Il existe un moyen d’écouter Spotify sur votre montre Galaxy via le haut-parleur intégré, mais il n’est pas officiellement pris en charge et ne fonctionne pas toujours. Consultez la section suivante pour obtenir des instructions.

Installez et ouvrez Spotify sur votre montre.

Notez le code d’appairage.

Vous pouvez toucher PAIRER SUR LE TÉLÉPHONE et suivre les instructions à l’écran sur votre téléphone ou passer à l’étape suivante pour terminer le processus de configuration à l’aide d’un navigateur Web sur votre ordinateur.

Accédez à la page d’appairage de Spotify à l’aide de votre navigateur Web et saisissez le code fourni sur votre montre.

Si vous n’êtes pas déjà connecté à votre compte Spotify, vous devrez vous connecter pour continuer.

Sélectionnez Pair.

Retournez dans l’application Spotify sur votre montre, et faites glisser vers la gauche.

Touchez une option d’écoute, c’est-à-dire l’une des listes de lecture suggérées.

Appuyez sur Lecture, et sélectionnez un appareil.

Par défaut, vous ne verrez que votre téléphone comme option. Si vous avez couplé des oreillettes Bluetooth, vous aurez également cette option, et vous pouvez aussi voir un appareil connecté comme une enceinte intelligente si vous en avez déjà utilisé une avec l’application Spotify sur votre téléphone. Vous ne pouvez pas sélectionner votre montre comme appareil dans ce menu.

Spotify lira la musique ou le podcast sélectionné.

Peut-on utiliser Spotify sur la Galaxy Watch sans téléphone ?

Vous pouvez utiliser Spotify sur une Galaxy Watch sans téléphone, mais seulement si vous avez un compte premium et des écouteurs Bluetooth. L’application Spotify n’étant pas conçue pour diffuser de la musique via le haut-parleur intégré de la montre, vous devez avoir des oreillettes Bluetooth couplées pour écouter de la musique sans votre téléphone.

Si vous avez rempli cette condition, vous pouvez utiliser Spotify sur votre montre sans votre téléphone et même télécharger de la musique et des podcasts sur votre montre pour écouter Spotify hors connexion.

Il existe un moyen d’écouter Spotify via le haut-parleur de votre montre Galaxy sans téléphone ni oreillettes, mais vous devez le lancer via l’application de bureau ou l’application Web lorsque votre montre est connectée à Internet.

Ouvrez le lecteur Web ou l’application de bureau de Spotify, puis ouvrez une liste de lecture ou une station de radio.

Sélectionnez l’icône de l’appareil dans le coin inférieur droit.

Choisissez votre montre dans la liste des appareils.

Votre montre peut ne pas apparaître dans la liste des appareils disponibles. Si ce n’est pas le cas, fermez le lecteur et réessayez.

Sélectionnez Lecture.

La liste de lecture ou la station de radio est diffusée directement sur le haut-parleur de votre montre Galaxy.

Une fois la liste de lecture ou la station de radio en cours de lecture, vous pouvez sauter des chansons et faire une pause à l’aide des commandes de votre montre.

L’icône de montre sur cet écran indique que Spotify est en cours de lecture sur le haut-parleur de la montre. Ne touchez pas cette icône, car si vous le faites, Spotify ouvrira les paramètres Bluetooth de votre montre, et la lecture ne se fera plus directement sur le haut-parleur de la montre, et vous devrez revenir à l’application de bureau ou au lecteur Web pour sélectionner à nouveau votre montre comme périphérique de sortie.

Vous pouvez également glisser vers la gauche et sélectionner une nouvelle station de radio, une nouvelle liste de lecture ou un nouveau morceau à lire, et il sera lu sur votre montre.