5 choses à savoir sur le chef allemand de la CDU Armin Laschet

Armin Laschet, le premier ministre de la Rhénanie du Nord-Westphalie, l’État le plus peuplé d’Allemagne, sera le nouveau chef de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) au pouvoir.

La CDU a dirigé le gouvernement fédéral allemand pendant 52 des 72 dernières années. Angela Merkel, qui prévoit de se retirer après une élection générale en septembre, représente une tradition des chanceliers de la CDU remontant à Konrad Adenauer dans les années d’après-guerre.

La victoire de Laschet ne garantit pas qu’il sera l’homme de la CDU pour se présenter à la chancelière – mais cette perspective est maintenant beaucoup plus probable. Voici cinq choses à savoir sur le nouveau chef du parti et ses opinions.

Politique européenne

Laschet a passé six ans à Bruxelles de 1999 à 2005, en tant que député européen du Parti populaire européen. Pendant ce temps, il s’est principalement concentré sur la politique étrangère, les relations internationales et les questions budgétaires.

De retour en Allemagne, Laschet a parfois reproché au gouvernement de Merkel de ne pas être assez ambitieux à l’égard de l’Europe. «Aujourd’hui, le président français [Emmanuel Maron] fait des propositions, mais nous prenons trop de temps pour répondre », a-t-il déclaré à la Conférence de Munich sur la sécurité l’année dernière. Cependant, il est généralement considéré comme conforme aux vues de Merkel sur l’UE.

Affaires étrangères

Laschet est considéré par certains critiques comme un Russlandversteher, un terme péjoratif pour les personnes qui adoptent une position douce sur la Russie de Vladimir Poutine. Il a déclaré en 2019 que, étant donné que le dialogue entre l’Est et l’Ouest était possible même lorsque l’Union soviétique existait, «nous devons pouvoir faire de même aujourd’hui. Nous avons besoin de la Russie pour de nombreux problèmes dans le monde. »

Il est également considéré comme ayant une position douce sur la Chine, car la protection des industries d’exportation allemandes a été l’une de ses plus grandes préoccupations.

Au-delà de la Chine et de la Russie, Laschet a déclaré que l’Allemagne n’était pas l’acteur géopolitique passif dont les États-Unis et d’autres puissances se plaignent souvent.

«L’Allemagne est impliquée dans la stabilisation de l’Afghanistan depuis des années avec plusieurs milliers de soldats», a-t-il déclaré lors d’un événement en 2019, notant que le Mali et la Somalie étaient également des pays où l’Allemagne était engagée. «Nous sommes actifs au niveau international», a-t-il déclaré.

En ce qui concerne l’amitié entre l’Allemagne et les États-Unis, qui a durement souffert pendant la présidence Trump, Laschet a été moins strident dans le ton que certains autres politiciens allemands. Après une réunion avec l’ambassadeur américain de l’époque, Richard Grenell, en 2019, Laschet a déclaré: «Les États-Unis sont notre partenaire le plus important en dehors de l’Union européenne. C’est la première nation technologique au monde et elle est d’une importance cruciale pour la sécurité en Europe. »

Ces derniers jours, Laschet a été critiqué pour une tweeter à partir de 2014, dans lequel il a contesté la Syrie avec le secrétaire d’État américain de l’époque, John Kerry. «Vous avez soutenu Daech et Al Nusra contre le président Assad en Syrie. Et ils sont financés par le Qatar et l’Arabie saoudite », a-t-il déclaré. Laschet a été accusé d’avoir répandu une théorie du complot et au moins semblant conférer une légitimité à Assad, largement injurié en tant que criminel de guerre.

Politique intérieure

La sécurité est également une partie importante de ce que Laschet a souligné dans son programme de politique intérieure. En tant que dirigeant de la Rhénanie du Nord-Westphalie, un État gravement touché par le crime organisé, il doit faire face à des problèmes de sécurité depuis un certain temps.

Quant à l’extrémisme et au terrorisme, Laschet a adopté un mantra de «tolérance zéro», notant que ses débuts en tant que Premier ministre ont coïncidé avec les séquelles de l’attaque terroriste de 2016 sur un marché de Noël de Berlin, qui a révélé des lacunes importantes dans les autorités de sécurité. «Lorsque notre ministre de l’Intérieur a commencé à travailler, il a tout d’abord rédigé un rapport de situation afin que nous puissions découvrir qui causait des problèmes et comment nous allions les gérer», a déclaré Laschet au début du mois.

Politique économique

Laschet s’est positionné au centre de l’économie, mais a marqué une préférence pour la prudence budgétaire par rapport aux dépenses publiques élevées.

Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré au Frankfurer Allgemeine Zeitung que, s’il s’entend bien avec les Verts, dans son pays d’origine, il gouverne «par conviction» avec les libéraux démocrates pro-business, un parti connu pour exiger des impôts bas et des restrictions budgétaires. .

Changement climatique

Laschet a également cherché à trouver un équilibre sur l’environnement. Il a souligné la nécessité de prendre des mesures contre le changement climatique. Lors d’un débat avec ses rivaux pour le poste de la CDU au début du mois, il a toutefois déclaré que les politiques climatiques ne devraient pas étouffer l’économie.

«Les premières usines de lignite ont été fermées il y a quelques jours… Cela se poursuivra année après année, ce qui est extrêmement ambitieux dès l’année prochaine, car l’énergie nucléaire s’arrêtera également à ce moment-là», a-t-il déclaré, ajoutant qu’une électricité abordable était nécessaire pour maintenir le les industries sidérurgiques et chimiques du pays.

Les critiques ont noté que le «climat» mondial n’est apparu qu’une seule fois dans un article en 10 points exposant sa vision de l’avenir avec son colistier Jens Spahn – et il ne faisait pas référence à la crise climatique. Il figurait dans la rubrique «un bon climat pour l’esprit d’entreprise et l’innovation».

Perspectives politiques

Laschet a maintenant été élu chef du parti et la CDU, avec son petit parti jumeau bavarois, la CSU, est en tête dans les sondages d’opinion. Mais cela ne signifie pas automatiquement que Laschet sera le candidat du bloc de centre-droit à la chancelière aux élections générales de septembre ou qu’il succédera à Merkel à la tête du gouvernement.

Le premier ministre bavarois Markus Söder, qui dirige la CSU, et Spahn de la CDU ont également été comme ayant une chance d’être le co-candidat des deux partis, souvent connus collectivement sous le nom d ‘«Union». Les deux ont surperformé Laschet dans les sondages d’opinion ces dernières semaines.

Et, bien sûr, même si Laschet obtient l’investiture, son parti devra encore remporter les élections et former un gouvernement avant de pouvoir devenir chancelier.

Alors que l’alliance CDU / CSU fonctionne actuellement très bien, il est impossible de prédire comment elle se comportera lorsque la populaire Merkel ne fera plus partie des calculs des électeurs. Et au milieu d’une pandémie, il y a beaucoup d’autres incertitudes autour.

Certains politiciens conservateurs ont suggéré qu’une décision sur le candidat CDU / CSU à la chancelière devrait être prise après Pâques (4 avril), d’autres s’attendent à ce qu’elle intervienne plus tôt.

Quelques élections régionales peuvent aider les chefs de parti à prendre leur décision, au moins en partie sur la base des résultats de la CDU. Le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-Palatine doivent se rendre aux urnes le 14 mars, si la pandémie le permet.