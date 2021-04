Von der Leyen accusé d’avoir violé le protocole en refusant la visite en Ukraine

Après Sofagate, c’est désormais Ursula von der Leyen sur la sellette, confrontée à des questions sur le protocole diplomatique.

Les diplomates disent la présidente de la Commission européenne a apparemment enfreint la convention en demandant à son chef de cabinet, Björn Seibert, de répondre à une invitation officielle du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy. La révélation intervient au milieu de jours de débat sur la procédure diplomatique appropriée à la suite du soi-disant scandale Sofagate de la semaine dernière à Ankara, dans lequel von der Leyen a été relégué sur un canapé tandis que le président turc Recep Tayyip Erdoğan et le président du Conseil européen Charles Michel étaient assis dans des chaises majestueuses.

Zelenskiy avait écrit à von der Leyen pour l’inviter à Kiev pour assister à une célébration du 30e anniversaire de l’indépendance ukrainienne, ainsi qu’à une toute première réunion au sommet de la «plate-forme de Crimée», qui vise à montrer son soutien à la souveraineté ukrainienne sur la péninsule qui a été envahi et annexé par la Russie en 2014.

Mais dans un mouvement qui a fait sensation parmi les diplomates de l’UE, Seibert a envoyé une lettre de réponse sous sa propre signature pour refuser l’invitation et exprimer les regrets de von der Leyen, plutôt que sous le nom du président de la Commission comme le protocole habituel.

Le rejet d’une telle invitation pourrait soulever des doutes sur l’engagement de von der Leyen à manifester son soutien à l’Ukraine à un moment où la Russie amasse le plus grand nombre de troupes à sa frontière depuis 2014 – l’année où Moscou a annexé la Crimée et les séparatistes pro-russes se sont emparés d’une grande partie de l’est de l’Ukraine.

La raison invoquée pour refuser l’invitation – un programme trop chargé – a également soulevé des questions parmi les diplomates et les fonctionnaires, étant donné que les événements à Kiev sont prévus pour les 23 et 24 août, une période où Bruxelles et les institutions de l’UE sont pratiquement fermées pour les vacances d’été. .

« Malheureusement, le président est incapable de donner une réponse positive à votre invitation en raison d’un ordre du jour particulièrement chargé les jours en question », a écrit Seibert dans la lettre datée du 7 avril et vue par POLITICO. « Merci d’avance pour votre compréhension. »

Le porte-parole en chef de la Commission, Eric Mamer, a refusé de commenter la lettre. « Nous n’avons aucun commentaire sur la correspondance entre la Commission et les autorités de pays tiers », a-t-il déclaré.

Le rejet de l’invitation de Zelenskiy met également en évidence les relations effilochées et les différentes approches de la politique étrangère entre von der Leyen et l’autre haut fonctionnaire de l’UE, le président du Conseil européen, Michel.

Michel a été invité pour la première fois aux événements par Zelenskiy lors d’une visite officielle en Ukraine le mois dernier, où Michel s’est rendu à la ligne de contact des territoires occupés. Michel s’est immédiatement engagé à faire de son mieux pour y assister et a déclaré qu’il réorganiserait ses projets de vacances d’été si nécessaire, selon des responsables de l’UE.

«Il est important de montrer son soutien à l’Ukraine, en particulier en ce moment», a déclaré un responsable de l’UE, faisant référence au récent renforcement des troupes russes. «Zelenskiy a besoin de nous.»

D’autres responsables de l’UE ont déclaré que la décision de von der Leyen de ne pas assister à la célébration de l’indépendance compliquait les efforts visant à planifier une réunion du Conseil UE-Ukraine qui devait avoir lieu en Ukraine et que les responsables du Conseil espéraient tenir en même temps.

La lettre de Seibert est datée du lendemain de la controverse connue sous le nom de Sofagate qui s’est déroulée à Ankara et a jeté une ombre sur les voyages conjoints à l’étranger de von der Leyen et Michel.

Les responsables turcs ont défendu la disposition des sièges comme étant conforme au protocole, qui place le président du Conseil plus haut que le président de la Commission dans de telles circonstances. Mais von der Leyen et ses collaborateurs ont évoqué des réunions conjointes passées avec la Turquie, au cours desquelles le prédécesseur de von der Leyen, Jean-Claude Juncker, était assis sur une chaise identique à Erdoğan et à l’ancien président du Conseil, Donald Tusk.

La porte-parole de Zelenskiy n’a pas fait de commentaire immédiat.

Dans sa lettre, Seibert a écrit: «La Présidente von der Leyen m’a demandé de vous transmettre ses meilleurs vœux pour un sommet réussi et ses félicitations à vous et au peuple ukrainien pour cet anniversaire important.»