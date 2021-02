Le Royaume-Uni obtient 40 millions de doses supplémentaires de vaccin Valneva

Le Royaume-Uni a signé un accord pour sécuriser 40 millions de doses supplémentaires du candidat vaccin contre le coronavirus de Valneva, en plus des 60 millions qu’il avait déjà accepté d’acheter, ont annoncé lundi le gouvernement et la biotech française.

Le nouvel accord fait suite à un investissement conjoint de plusieurs millions de livres dans l’installation de Valneva à Livingston, West Lothian, par le Royaume-Uni en 2020 dans le cadre d’un accord de principe visant à garantir un accès anticipé. La société a déclaré dans un communiqué que le Royaume-Uni « conserve des options sur 90 millions de doses supplémentaires pour l’approvisionnement entre 2023 et 2025 ».

Le candidat vaccin de Valneva, qui est actuellement en essais cliniques et n’a pas encore reçu l’approbation réglementaire, utilise un virus entier inactivé, similaire à ceux développés par Sinopharm et Sinovac en Chine et en Inde Bharat Biotech. La biotech française a déclaré que son étude clinique de phase 1/2 « est désormais entièrement inscrite et devrait être lue dans les trois prochains mois ».

S’il est approuvé, 60 millions de doses pourraient commencer à être administrées d’ici le second semestre de cette année, les 40 millions restants étant attendus en 2022, a déclaré le Royaume-Uni dans un communiqué.

« S’il est approuvé, le vaccin de Valneva aidera non seulement à lutter contre Covid-19 ici au Royaume-Uni, mais aidera notre mission à garantir un approvisionnement équitable en vaccins à travers le monde », a déclaré le ministre britannique des Vaccins, Nadhim Zahawi, dans un communiqué. « Personne n’est en sécurité tant que le monde n’est pas en sécurité. »

La nouvelle intervient alors que l’UE est confrontée à une pression croissante sur la vitesse de déploiement de ses vaccins, ainsi qu’à d’importantes critiques sur sa décision d’imposer une restriction à l’exportation de vaccins en réponse aux déficits de production annoncés par le géant pharmaceutique AstraZeneca.

Valneva a annoncé son partenariat avec le gouvernement britannique en septembre 2020. Le 12 janvier, elle a déclaré qu’elle était en discussions avancées avec la Commission européenne sur la fourniture de jusqu’à 60 millions de doses au bloc.

