Certains employés du port de Belfast et de Larne se sont retirés pour cause de sécurité au milieu des tensions protocolaires en Irlande du Nord

Le département de l’agriculture d’Irlande du Nord a suspendu certains contrôles alimentaires post-Brexit dans les ports de Larne et de Belfast après qu’un conseil local a retiré son personnel pour des raisons de sécurité.

Un certain nombre de membres du personnel municipal effectuant des contrôles d’inspection au port de Larne ont été démis de leurs fonctions à la suite d’une «recrudescence de comportements sinistres et menaçants» liée aux tensions sur le protocole d’Irlande du Nord.

Le ministre de l’Agriculture, Edwin Poots, a déclaré lundi soir sur les réseaux sociaux qu’il avait décidé de retirer le personnel du port de Belfast ainsi que de Larne, affirmant que leur sécurité «restait primordiale». Il a ajouté qu’il s’était entretenu avec des ministres du gouvernement britannique et «avait décrit les sujets de préoccupation».

Tous les contrôles réglementaires des aliments d’origine animale ont été suspendus dans les ports de Belfast et de Larne, a déclaré le ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et des Affaires rurales d’Irlande du Nord (DAERA).

Le conseil de Mid and East Antrim a déclaré lundi dans un communiqué que les conseillers avaient décidé à l’unanimité de retirer tout le personnel du conseil du port de Larne avec effet immédiat en raison de préoccupations pour leur sécurité et leur bien-être.

Cela comprenait «des graffitis dans la zone locale faisant référence aux tensions croissantes autour du protocole d’Irlande du Nord et décrivant le personnel du port comme des« cibles »», a déclaré le conseil.

Cela a causé «une détresse et une inquiétude extrêmes au personnel», et les syndicats ont exprimé de «graves inquiétudes» quant à leur sécurité.

Le conseil n’avait «d’autre choix que de les retirer de leurs fonctions afin de s’acquitter de son devoir de diligence et de procéder à une évaluation complète des risques avec le PSNI, la Food Standards Agency et DAERA», indique le communiqué, ajoutant que le perturbation « mais la sécurité et le bien-être du personnel sont d’une importance capitale. »

Douze agents de santé environnementale employés par le conseil étaient attachés au port jusqu’à la décision de lundi, ainsi que le nombre d’officiers supérieurs du conseil.

Le directeur général du conseil a informé le ministre de l’Agriculture de la décision du conseil et d’autres discussions sont prévues cette semaine.

‘Atténuer les tensions’

Le maire de Mid and East Antrim, le conseiller du DUP Peter Johnston, a déclaré que la région avait vu «ce que je décrirais comme des graffitis profondément troublants et une montée très notable des tensions communautaires envers le protocole d’Irlande du Nord, en particulier ces derniers jours.

«La santé et le bien-être de notre personnel sont toujours la priorité numéro un de ce conseil et c’est pourquoi la décision a été prise de les retirer de leur travail au port avec effet immédiat jusqu’à ce que nous ayons des assurances très réelles et une pleine confiance qu’ils peuvent y aller leurs devoirs sans crainte, menace ou souci de leur bien-être.

Le conseiller du Sinn Féin, James McKeown, a déclaré que le personnel «ne reviendrait que lorsque nous serions totalement convaincus qu’il était sécuritaire et approprié pour eux de le faire.

«Il y a actuellement des tensions mijotées au sein de la communauté locale et nous ne resterons pas les bras croisés et ne laisserons pas notre personnel être ciblé alors qu’il ne fait que faire son travail.

Le conseiller du SDLP, Eugene Reid, a déclaré que c’était une «honte» que le conseil de Mid and East Antrim ait été forcé de retirer ses employés du port. «Les menaces doivent être levées et les responsables doivent se débarrasser de ces travailleurs», a-t-il déclaré.

«Au cours des derniers jours, les dirigeants politiques ont été loin de répondre aux normes auxquelles nous devrions nous attendre», a-t-il déclaré. «Le langage utilisé et le ton de la discussion relative au protocole d’Irlande du Nord ont soulevé des tensions et suscité la peur.

«Ce devrait être le rôle de tous les dirigeants d’extraire le poison du dialogue public, et je mets tout le monde au défi de le faire. Je demande également que tous les dirigeants politiques condamnent clairement et sans équivoque ceux qui sont derrière ces menaces et leurs tactiques.

Communautés loyalistes

La semaine dernière, le chef de police adjoint du PSNI, Mark McEwan, a déclaré au Comité des affaires d’Irlande du Nord de la Chambre des communes qu’il y avait un mécontentement croissant dans les communautés loyalistes à propos du protocole d’Irlande du Nord.

Ils sont opposés au protocole car il place une frontière douanière et réglementaire entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Depuis son entrée en vigueur le 1er janvier, les partis unionistes du Nord ont appelé à plusieurs reprises à sa suppression et à l’invocation de l’article 16 pour résoudre les problèmes d’approvisionnement en denrées alimentaires et autres marchandises au Nord.

M. McEwan a déclaré que la police «commençait à voir des graffitis» et «captait le sentiment d’un mécontentement croissant sur les réseaux sociaux, en particulier au sein de la communauté protestante / loyaliste / syndicaliste» et a suggéré que sans Covid-19, il y aurait des rues protestations. – Rapports supplémentaires PA