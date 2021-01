Quel est le plan de l’Irlande pour vacciner les gens contre Covid-19?

Quels sont les plans de l’Irlande pour vacciner les gens contre Covid-19?

Un plan de mise en œuvre pour le déploiement des vaccins a été publié en décembre dernier, mais à ce stade, les détails sur l’autorisation et la fourniture de vaccins spécifiques étaient sommaires. Depuis, plus d’informations sont disponibles afin que nous ayons une meilleure idée du moment où les personnes pourraient être vaccinées.

Alors, que savons-nous maintenant?

Environ 15 millions de doses de vaccins sont en commande pour l’Irlande en 2021 et 2022, plus que suffisant pour vacciner l’ensemble de la population.

Du côté de l’offre, le vaccin Pfizer / BioNTech Covid-19 a été autorisé le mois dernier et l’administration aux travailleurs de la santé a commencé le 29 décembre dernier. En janvier et février, un approvisionnement hebdomadaire de 40 000 doses sera utilisé pour vacciner le personnel de santé et les résidents et le personnel des établissements de soins. Ces deux groupes, vulnérables ou fortement exposés au virus, devraient être vaccinés avant la fin du mois de février.

Et quoi encore?

C’est là que les choses deviennent moins claires, avec des incertitudes concernant à la fois la fourniture et l’autorisation des vaccins. Les autorités veulent commencer à intensifier le programme à ce stade, mais cela ne peut être fait que si l’Irlande dispose de suffisamment de vaccins autorisés. Ils pensent que des millions de doses de vaccin seront disponibles chaque mois, mais seulement au cours du second semestre.

Pfizer intensifie la fabrication de son vaccin, mais pour l’instant, la société n’est pas en mesure de quantifier ses approvisionnements en Irlande à partir de mars.

Les régulateurs de l’UE ont approuvé un deuxième vaccin, par Moderna, et ses fabricants américains viennent de commencer à l’expédier dans les États membres de l’UE cette semaine. Nous n’avons pas encore entendu les responsables irlandais quand cela entrera en jeu dans notre stratégie de vaccination.

La vitesse globale du déploiement de la vaccination en Irlande peut finalement être déterminée par le sort du vaccin Oxford / AstraZeneca. Cela n’a pas les exigences particulières de manutention et de transport des deux autres vaccins, qui nécessitent une chambre froide, et serait donc mieux adapté pour une livraison dans la communauté, par exemple dans les cabinets de médecins généralistes, les pharmacies ou les sites de vaccination de masse.

Bien qu’approuvé pour une utilisation au Royaume-Uni, ce vaccin a connu des difficultés ailleurs, et les régulateurs européens et américains ont cherché plus d’informations. L’Agence européenne des médicaments (EMA) doit se prononcer sur Oxford / AstraZeneca à la fin de ce mois; avant cela, il est impossible de dire quand la grande masse de la population sera vaccinée.

L’EMA décidera également prochainement d’autres vaccins, par exemple ceux de Johnson & Johnson et CureVac, mais cela n’aura pas d’incidence sur l’offre à court terme.

Alors, quand serai-je vacciné?

Votre place dans la file d’attente est déterminée par un calendrier d’allocation publié en décembre. Après les plus de 65 ans dans les maisons de soins et les agents de santé de première ligne, les personnes âgées de 70 ans et plus et les autres agents de santé sont les prochains à recevoir le vaccin.

La vaccination de ces groupes commencera probablement vers la fin du mois de février, mais où et à quel rythme ne sont toujours pas clairs.

Les catégories suivantes sont: les personnes âgées de 65 à 69 ans; un groupe mal défini appelé «travailleurs clés» et des personnes âgées de 18 à 64 ans souffrant de certaines conditions médicales. La prochaine étape sera: ceux qui vivent ou travaillent dans des conditions de surpeuplement; les personnes travaillant dans l’éducation; ceux âgés de 55 à 64 ans; les travailleurs exerçant d’autres professions importantes pour le fonctionnement de la société; les personnes âgées de 18 à 54 ans; et, enfin, les femmes enceintes et les moins de 18 ans.

Pouvons-nous aller plus vite?

Compte tenu des limites actuelles de l’offre, il ne sert à rien d’accélérer le déploiement dès maintenant. L’administration du vaccin est relativement simple, même si elle doit être effectuée par un professionnel de la santé. Bien plus d’un million d’adultes et d’enfants ont reçu le vaccin contre la grippe l’automne dernier, à titre de comparaison.

Peut-on faire autre chose pour améliorer l’offre?

Le personnel de santé reçoit désormais six doses d’un flacon de vaccin Pfizer / BioNTech au lieu des cinq initialement envisagées, bien que cela ne soit pas pris en compte dans les calculs officiels. Cela signifie que jusqu’à 20% de personnes supplémentaires pourraient être vaccinées avec le même approvisionnement en doses.

Avec la flambée des taux de Covid-19 cet hiver, de nombreux pays ont envisagé de retarder l’administration de la deuxième dose afin que davantage de personnes puissent recevoir une dose initiale et ainsi être au moins partiellement protégées contre le virus.

Les responsables irlandais ont décidé de ne pas suivre l’exemple du Royaume-Uni sur ce point mais gardent cette option à l’étude.

Y a-t-il eu des effets secondaires jusqu’à présent?

Les effets secondaires courants attendus peuvent inclure des douleurs musculaires, des maux de tête, de la fatigue ou un gonflement de la partie supérieure du bras. Les personnes peuvent souvent développer une fièvre de courte durée après une vaccination, en particulier après la deuxième dose.

Jusqu’à présent, seul un petit nombre d’effets secondaires à court terme ont été observés en Irlande.

Tout le monde recevra-t-il le vaccin à la fin?

Au moins 70% de la population devra être vaccinée afin de fournir le type d’immunité nécessaire pour se protéger contre le virus. Mais seulement 45 pour cent ont dit qu’ils l’obtiendraient certainement, alors certains hésitent. Ce problème pourrait s’aggraver après la baisse de la flambée actuelle et la diminution des cas – ironiquement grâce en partie aux personnes vaccinées – conduisant les gens à réduire leur perception de la menace.

Alors, quand saurai-je quand je pourrai me faire vacciner?

Si l’EMA autorise le vaccin Oxford / AstraZeneca à la fin de ce mois, on peut s’attendre à voir les dates se raffermir rapidement pour la vaccination de masse de la population. Si cela ne se produit pas, il semble peu probable que l’adulte moyen en bonne santé soit vacciné avant l’automne.