Les leçons de vie de Davy Fitzgerald pour les garçons perdus d’Irlande

Davy Fitzgerald est une personnalité publique irlandaise unique et dans sa nouvelle série de télé-réalité, le manager des lancers de Wexford apparaît comme un mélange de José Mourinho et Deepak Chopra.

«Peu importe à quel point vous continuez à vous battre», est l’un des bromures d’aimants de réfrigérateur qu’il livre lors de l’épisode 1 de Davy Toughest Team (RTÉ One, 21 h 35), un mélange émouvant de défi de remise en forme et de portrait des garçons perdus de l’Irlande. villes et cités.

C’est une expérience télévisuelle parfois captivante et émouvante. L’idée est que Fitzgerald contribue à transformer la santé mentale et physique de sept jeunes hommes. Ils ont sans aucun doute besoin d’aide, ayant eu un temps torride à l’école et, dans certains cas, des antécédents de toxicomanie.

Cependant, il s’agit d’auto-assistance avec un objectif plus grand. Les volontaires sont remis en forme avant une randonnée vers le camp de base du mont Everest. Inutile de dire que la pandémie imminente perturbera les plans de l’Everest: un bref flash-forward à une tranche ultérieure suggère qu’ils finiront potentiellement par escalader une grande colline à Kerry à la place.

Nous rencontrons «Sean D», un TDAH de Cork qui compare son état à «boire cinq ou six canettes de Red Bull». Cian, également de Cork, a commencé à se droguer à l’école et a vu son meilleur ami mourir à 15 ans. «J’ai pris le même médicament la veille. Soit j’ai de la chance, soit il n’a pas de chance.

Ensuite, il y a Gary, «juste un gamin des appartements» à Dublin. Il est devenu un «homme» à 13 ans, dit-il, lorsque son père a pris une overdose d’héroïne. Ce sont le genre de jeunes hommes que l’Irlande a en grande partie décidé qu’elle ne se soucie pas ou a rejetés comme délinquants juvéniles.

Et tandis que Fitzgerald insiste sur le fait qu’il «n’est pas un conseiller», il est clairement désireux de les aider à changer leur vie.

Les entraîneurs GAA sont célébrés et parfois ridiculisés pour les efforts qu’ils déploient pour développer l’esprit d’équipe. Mais Fitzgerald, également à voir sur la famille irlandaise Fittest, est raisonnable et sobre lorsque les recrues sont convoquées dans un camp d’entraînement à Wicklow.

Attendre les volontaires est un défi de rappel et une colline qu’ils doivent escalader sous le couvert de l’obscurité et les yeux bandés. À ce stade, l’équipe la plus difficile de Davy menace de devenir un hybride de Dead Poets Society et de Father Ted.

Fitzgerald est souvent caricaturé comme l’incarnation du manager de GAA hyperventilateur, martelant furieusement la table avec son hurley pendant la mi-temps. Cependant, ici, il est empathique et sympathique envers les jeunes hommes à sa charge. Et si Davy Toughest Team ne réinvente pas la télé-réalité, elle va là où des émissions similaires s’aventurent rarement en mettant l’humanité de ses sujets au premier plan.