Des inspecteurs retirés des contrôles du Brexit dans les ports d’Irlande du Nord en raison de menaces

Appuyez sur play pour écouter cet article

DUBLIN – Les extrémistes anti-catholiques qui ont autrefois terrorisé les rues d’Irlande du Nord jettent une ombre intimidante sur l’accord commercial non réglé sur le Brexit.

Le personnel du Conseil chargé des contrôles sanitaires et alimentaires de l’UE sur les marchandises en provenance de Grande-Bretagne a été retiré indéfiniment de ses fonctions pendant la nuit au port de Larne au nord de Belfast. La raison? Les hors-la-loi paramilitaires de la ville à majorité protestante les ont qualifiés de traîtres dignes d’attaque ou pire.

Leur objectif principal est le protocole de l’Irlande du Nord qui a déplacé les contrôles douaniers UE-Royaume-Uni de la frontière terrestre avec la République d’Irlande vers les quatre principaux ports d’Irlande du Nord.

Bien que cette décision ait réduit les risques de relancer les attaques de l’armée républicaine irlandaise contre les installations frontalières, elle a accru les tensions dans les cercles protestants militants, où le protocole – qui a soulevé des barrières réglementaires sur tout, des pommes de terre de semence écossaises aux équipements de l’armée britannique – est considéré comme une menace. à l’unité du Royaume-Uni.

Ceux qui exploitent le poste de contrôle aux frontières récemment ouvert au port de Larne, y compris une douzaine d’agents d’hygiène du milieu, ont appelé à la protection après avoir subi des railleries verbales et des menaces de graffitis. On lit: «Tous les employés des postes frontaliers sont des cibles.

Le conseil local de 40 membres a voté lundi soir pour retirer son personnel des dommages potentiels jusqu’à ce que de meilleures dispositions en matière de sécurité puissent être établies.

Le maire Peter Johnston, unioniste démocrate, a déclaré que le personnel du port devait être retiré «avec effet immédiat, jusqu’à ce que nous ayons des assurances très réelles et une pleine confiance qu’il peut s’acquitter de ses tâches sans crainte.

James McKeown, l’un des deux seuls membres du parti nationaliste irlandais Sinn Féin au conseil, a convenu que le personnel du port ne devrait reprendre son travail «que lorsque nous sommes totalement convaincus que c’est sûr.

Larne est une pierre de touche pour les tensions ethno-religieuses qui ont stimulé la création de l’Irlande du Nord en tant qu’État à majorité protestante il y a un siècle.

Il a joué à deux reprises un rôle clé pour contrecarrer les ambitions nationalistes irlandaises – d’abord en 1914 lorsque 25 000 fusils de l’armée britannique et 3 millions de cartouches ont été illégalement débarqués dans le port pour armer les protestants opposés à l’autonomie irlandaise; et en 1974, lorsque la main-d’œuvre de la centrale électrique de Larne a noirci l’Irlande du Nord pendant des jours dans le cadre d’une campagne réussie visant à effondrer le premier gouvernement protestant-catholique éphémère du territoire.

Aujourd’hui, Larne reste un bastion pour deux gangs interdits, l’Ulster Volunteer Force et l’Ulster Defence Association, qui à eux deux ont tué environ 1000 personnes – pour la plupart des civils catholiques – pendant trois décennies de massacres tit-for-tat connus sous le nom de Troubles.

Ces forces paramilitaires étaient censées avoir disparu à cause de l’accord de paix du Vendredi Saint de 1998, mais elles restent actives aujourd’hui dans les communautés protestantes de la classe ouvrière en tant que courtiers et racketteurs sectaires. Ils se réservent toujours le droit de menacer qui ils veulent, comme en témoigne une foule de l’UDA a attaqué les maisons de Larne en 2014.

Le Conseil d’Antrim Mid and East, qui comprend Larne, a déclaré dans un communiqué que «la recrudescence de comportements sinistres et menaçants» dans la ville avait «causé une détresse et une inquiétude extrêmes au personnel». Il s’est engagé à élaborer un plan d’évaluation des risques avec la police, l’Agence des normes alimentaires et les responsables de l’agriculture.

Les unionistes démocrates, qui ont soutenu le Brexit mais détestent la réalité d’une frontière douanière de la mer d’Irlande, ont déclaré que l’intimidation de Larne reflétait une antipathie croissante des protestants envers le protocole – une humeur qu’ils ont l’intention d’exploiter pour saper la viabilité des contrôles douaniers.

Le ministre de l’Agriculture d’Irlande du Nord, Edwin Poots des unionistes démocrates, tweeté qu’il suspendrait les inspections agricoles tant à Larne qu’à Belfast Harbour, où il a ordonné le retrait des inspecteurs. « Là [sic] la sécurité reste primordiale », a-t-il écrit.

Le ministère de l’Agriculture a refusé de préciser si les inspections seraient déplacées vers d’autres ports de Warrenpoint ou de Londonderry, ou si la nourriture et les animaux arrivant à Belfast et Larne pourraient être transportés sans contrôle pour éviter les blocages de la chaîne d’approvisionnement.

«Le protocole devait se terminer en larmes», a déclaré Ian Paisley Jr., membre unioniste démocrate du parlement britannique, répondant aux nouvelles des retraits du personnel des ports.

« Ceux qui pensaient pouvoir imposer quelque chose contre la volonté de chaque unioniste récoltent désormais les graines de la division qu’ils ont semées », a déclaré Paisley, qui a appelé le Premier ministre Boris Johnson à invoquer l’article 16 du protocole pour mettre fin à l’application des exigences douanières de l’UE. sur le sol nord-irlandais.

Sans aucune trace d’ironie, il a déclaré que le Royaume-Uni devait reprendre «un commerce approprié sans restrictions».

