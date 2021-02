L’application de la quarantaine dans les hôtels nécessitera une nouvelle législation, selon le Cabinet

Une nouvelle législation sera nécessaire pour appliquer la quarantaine obligatoire dans les hôtels ou les installations désignées, ce qui signifie que les plans risquent de subir des retards, a déclaré le Cabinet.

Alors que des sources ont déclaré que tout retard serait probablement «court», un tel régime ne sera toujours pas opérationnel tant que la législation n’aura pas levé tous les obstacles pertinents dans l’Oireachtas.

Il est entendu que des plans visant à forcer d’autres voyageurs à se mettre en quarantaine chez eux peuvent être introduits par règlement.

Selon les propositions déjà approuvées par le gouvernement, une mise en quarantaine obligatoire dans une installation désignée sera prévue pour les passagers qui ne peuvent pas fournir un test Covid-19 négatif avant le départ, ainsi que pour tous ceux qui voyagent depuis le Brésil et l’Afrique du Sud en raison de nouvelles variantes du virus.

Les autres passagers seront tenus par la loi de mettre en quarantaine chez eux. On espérait à l’origine que les mesures seraient en place au début du mois prochain.

Le ministère de la Santé a été chargé de la plupart des travaux, en liaison avec les ministères de la justice, des transports et des affaires étrangères. Le procureur général donne des avis sur tout problème juridique éventuel.

L’application de mesures de quarantaine obligatoires aux citoyens de l’UE ou du Royaume-Uni nécessite des modifications de la législation primaire.

Pendant ce temps, le Cabinet a également été invité à approuver les plans visant à demander aux personnes arrivant en Irlande du Nord de remplir des formulaires de localisation de passagers si elles traversent la frontière vers la République.

En vertu de l’accord, les informations sur les passagers seront partagées des deux côtés de la frontière.

Le chef du Parti travailliste, Alan Kelly, a déclaré mardi que les recherches émergentes de Grande-Bretagne sur la variante du coronavirus britannique avaient à nouveau souligné la nécessité d’une mise en quarantaine obligatoire dans les hôtels.

Il a déclaré que le séquençage au Royaume-Uni a montré que la souche B117 de Covid-19 détecte de nouvelles mutations qui sont les mêmes que celles des souches brésilienne et sud-africaine, ce qui était «profondément préoccupant».

«Nous ne pouvons pas nous permettre que ces nouvelles variétés deviennent dominantes en Irlande. C’est pourquoi nous devons viser à atteindre zéro covid.

«Ce n’est qu’avec des tests rigoureux à l’arrivée et une mise en quarantaine obligatoire de l’hôtel que nous pourrons réduire cette menace. Nous devons décourager de manière agressive tout voyage inutile à l’intérieur ou à l’extérieur de l’État », a déclaré M. Kelly.

Il a déclaré que l’arrêt des voyages inutiles n’était qu’un élément de la soi-disant stratégie nationale de répression agressive (NASS), préconisée par le parti travailliste.

«Nous avons besoin de mettre en quarantaine hôtelière obligatoire pour tous ceux qui voyagent en Irlande avec des tests PCR à l’arrivée et après cinq jours. Ces nouvelles variantes peuvent provenir de n’importe où, pas seulement du pays d’origine. Si nous voulons vraiment éradiquer Covid-19 de nos communautés, la mise en quarantaine de toutes les arrivées doit être obligatoire.

«Ces mutations peuvent également survenir dans la population d’ici, c’est donc une autre raison pour laquelle nous devons rapidement maîtriser la propagation communautaire du virus en Irlande. En isolant le virus dans les communautés spécifiques où il existe, nous pouvons nous concentrer sur des tests et un traçage agressifs. Cela permettra de réduire les chiffres, de réduire les chiffres et de nous permettre de rouvrir nos collectivités et notre économie de manière durable.