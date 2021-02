Jeff Bezos quitte son poste de PDG d’Amazon alors que la chaleur monte à Washington

Pourtant, pour entendre Jassy le dire il y a moins de deux ans, Amazon n’a pas passé beaucoup de temps à s’inquiéter des menaces de Washington.

«Nous ne passons pas beaucoup de temps à en parler», a déclaré Jassy lors d’une conférence technologique en juin 2019 en Arizona, comme l’a rapporté POLITICO à l’époque. Il a parlé au moment où la chaleur antitrust sur l’industrie de la technologie s’intensifiait, avec la nouvelle que le ministère de la Justice s’apprêtait à ouvrir une enquête sur Google.

Il y a moins d’un an, Jassy a rejeté l’idée qu’Amazon élimine automatiquement tout concurrent qu’il affronte, l’appelant «folklore».

La société a annoncé mardi avant son dernier appel de résultats trimestriels que Bezos «passera au poste de président exécutif au troisième trimestre de 2021 et Andy Jassy deviendra directeur général à ce moment-là».

L’annonce marque la plus grande transition de pouvoir à ce jour pour le géant de la technologie, qui est passé d’humbles débuts en tant que plate-forme de vente de livres en ligne pour devenir l’une des premières entreprises d’un billion de dollars de l’histoire, avec une empreinte tentaculaire qui comprend le commerce électronique, cloud computing, musique et vidéo, et détaillants physiques comme Whole Foods.

«En ce moment, je vois Amazon à son niveau le plus inventif, ce qui en fait un moment optimal pour cette transition», a déclaré Bezos dans un communiqué annonçant cette décision.

Dans un e-mail aux employés, il a ajouté qu’il passera plus de temps à se concentrer sur d’autres «passions», y compris sa société spatiale Blue Origin et sa propriété du Washington Post, un rôle qui a fait de lui le centre d’intérêt continu de Trump. « Je n’ai jamais eu plus d’énergie et il ne s’agit pas de prendre ma retraite », écrit-il.

Bezos, cependant, ne s’éloigne pas de certaines des décisions les plus importantes de l’entreprise, a déclaré Brian Olsavsky, directeur financier d’Amazon, lors d’un appel aux résultats peu de temps après la publication de la nouvelle.

«Jeff sera le président exécutif du conseil», a déclaré Olsavsky. «Il sera impliqué dans de nombreux grands problèmes à sens unique, comme nous le disons – c’est-à-dire les décisions les plus importantes, des choses comme les acquisitions, des choses comme les stratégies et le passage à l’épicerie. («One-way-door» est une expression préférée de Bezos pour les décisions presque impossibles à inverser.)

Il continuera également à occuper une place importante à Washington – en tant que propriétaire du Post et de la plus grande maison privée de DC, et alors qu’Amazon prévoit un nouveau siège social qui s’envolerait dans l’horizon à travers le Potomac à Arlington, en Virginie.

Bezos a fait face à une pression intense à Washington et en Europe pendant qu’il dirigeait l’une des entreprises les plus puissantes et les plus rentables du monde, ainsi que pendant longtemps le titre de personne la plus riche du monde – un titre qu’il a récemment cédé au fondateur de Tesla, Elon Musk. (La valeur nette de Bezos est estimée à 188 milliards de dollars.) Le magnat d’Amazonie est devenu ces dernières années une cible fréquente pour les politiciens des deux grands partis, y compris l’ancien Trump et le président Joe Biden, qui se sont attaqués à sa vaste richesse et aux activités de l’entreprise. les pratiques.

Les démocrates ont attaqué Amazon à propos de ses salaires et du traitement de ses travailleurs, un problème qui a attiré une attention renouvelée alors que la demande d’achats en ligne a explosé pendant la pandémie de Covid-19. Biden et d’autres démocrates ont également critiqué l’entreprise pour ne pas payer une part fiscale plus importante. Les sociétés rivales l’ont accusé de niveler ses concurrents dans le paysage économique, car l’essor du commerce en ligne qu’Amazon a aidé à pionnier a frappé des détaillants autrefois puissants, notamment Sears, Toys « R » Us, Borders et JC Penney.

« Je l’ai déjà dit, et je le répète: aucune entreprise réalisant des milliards de dollars de bénéfices ne devrait payer un taux d’imposition inférieur à celui des pompiers et des enseignants », a tweeté Biden en mai, faisant allusion à des informations selon lesquelles Amazon avait payé 0 $ dans l’impôt fédéral sur le revenu en 2019. « Il est temps qu’Amazon paie sa juste part. »

En novembre, les régulateurs européens ont accusé Amazon d’avoir abusé des données de ses marchands tiers et ont ouvert une enquête sur d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles. Des allégations sur la façon dont il utilise les données des vendeurs ont également incité le sénateur conservateur Josh Hawley (R-Mo.) À demander une enquête criminelle l’année dernière.

Plus tôt mardi, la Federal Trade Commission a annoncé qu’Amazon paierait 61,7 millions de dollars pour rembourser les pourboires aux clients qu’elle avait retenus à ses chauffeurs-livreurs. L’agence enquête séparément sur la société au sujet de violations présumées des lois antitrust et de ses acquisitions antérieures.

Bezos a défendu les pratiques commerciales et l’approche de la concurrence de la société lors d’une audition du sous-comité antitrust de la Chambre en juillet, le premier témoignage du magnat de la technologie au Congrès et peut-être le dernier en tant que PDG d’Amazon. Les législateurs de la Chambre avaient menacé d’assigner Bezos après que la société ait initialement refusé de s’engager explicitement à le rendre disponible, mais il est finalement apparu volontairement aux côtés des PDG de Facebook, Apple et Google.

La représentante Pramila Jayapal (D-Wash.), Qui a expliqué à Bezos comment Amazon était en concurrence avec ses rivaux sur son propre centre de commerce électronique, a déclaré mardi qu’elle avait hâte de rencontrer Jassy et de « continuer à travailler avec M. Bezos dans son nouveau rôle d’assurer l’équité et la justice pour mes électeurs et pour notre pays.

<< J'ai l'intention de poursuivre mon travail pour garantir que nous ayons un système fiscal qui exige que les plus grandes entreprises et les particuliers les plus riches paient leur juste part d'impôts et - en tant que membre du sous-comité antitrust du comité judiciaire de la Chambre - que nous contestons énergiquement les plates-formes technologiques dominantes telles qu'Amazon et d'autres et maîtrisent les comportements anticoncurrentiels et les pratiques monopolistiques », a ajouté Jayapal, originaire de l'État d'origine d'Amazon.

Rep.Ken Buck (R-Colo.), Autre membre du sous-comité, tweeté mardi qu’il a déjà «quelques questions pour M. Jassy».

Bezos est également devenu une tige d’éclairage pour les conservateurs en raison de sa propriété distincte de The Post, un journal indépendant, que Trump et ses alliés du GOP ont accusés de couverture injuste. Mais Bezos a eu ses propres démêlés avec les médias – en particulier le National Enquirer, qu’il a accusé il y a deux ans d’essayer de le «faire chanter» avec des photos compromettantes.

Son départ du rôle de PDG élève Jassy, ​​qui en 2003 a contribué au lancement d’AWS et en 2016 a pris la direction de cette succursale.

Jassy prendra le relais au sommet du géant de la technologie alors qu’il fait face à des niveaux de contrôle sans précédent de la part des décideurs politiques et des régulateurs du monde entier, y compris sur les allégations selon lesquelles il a utilisé son pouvoir de monopole pour étouffer injustement ses concurrents et maltraiter sa main-d’œuvre.

Robert Weissman, président du groupe de défense progressiste Public Citizen, a qualifié le changement de leadership « d’une chance pour Amazon de tourner la page ».

Il a ajouté que la transition de Bezos « devrait être un point d’inflexion pour le gouvernement américain. Nous ne pouvons pas compter sur Amazon pour se réformer. Amazon devrait être démantelé et son modèle commercial remodelé. »

Nancy Scola a contribué à ce rapport.