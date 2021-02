Blâme von der Leyen

Il est temps de parler d’Ursula von der Leyen.

Les spinmeisters bruxellois, aidés et encouragés par les légions d’apologistes de l’UE à travers le continent, ont organisé une diversion impressionnante ces derniers jours.

«AstraZeneca est en train de foutre l’Europe!» criaient-ils sur les toits.

«Saviez-vous que Pfizer est un américain entreprise? » demandèrent-ils, les sourcils levés, suivi d’un frustré: « Ne jouons pas au jeu du blâme! »

Ce qui a déclenché la sensibilité a été la prise de conscience inconfortable qu’il est devenu douloureusement évident que le véritable coupable derrière ce qu’on appelle maintenant communément «le chaos» réside au 13e étage du bâtiment Berlaymont.

En temps de crise, les dirigeants qui réussissent se montrent à la hauteur. Mais au lieu de saisir le moment, von der Leyen, arrivé à Bruxelles en 2019 en provenance du ministère allemand de la Défense, est parti AWOL.

Von der Leyen parcourt peut-être encore les couloirs du siège de la Commission, mais elle n’a montré aucune envie de s’approprier publiquement le désordre qu’elle a créé.

«Nous avons bien progressé», a-t-elle insisté dimanche dans une interview télévisée allemande.

Les défenseurs du président de la Commission européenne peuvent analyser les contrats de l’UE avec les grandes entreprises pharmaceutiques, défendre les protocoles d’approbation des médicaments détournés à l’Agence européenne des médicaments et déplorer la rareté de la production de vaccins en Europe tout ce qu’ils veulent.

Rien de tout cela ne change la simple réalité qu’à des moments critiques de la crise, von der Leyen a pris des décisions qui ont à la fois entravé le déploiement du vaccin et mis à rude épreuve la cohésion de l’Union européenne.

Son erreur la plus critique s’est produite au cours de l’été lors des négociations avec les sociétés pharmaceutiques. Contrairement aux États-Unis, qui se sont présentés avec un chéquier de 10 milliards de dollars, von der Leyen a résolu de donner un coup de pouce aux fabricants de médicaments.

Si jamais il y avait un moment pour l’UE de jeter de l’argent (et une certaine prudence) par la fenêtre, c’était bien celui-ci. Des millions de vies étaient littéralement en jeu. Au lieu de cela, von der Leyen a abordé la discussion avec les fabricants de médicaments comme un accord commercial, mettant même en charge un négociateur commercial chevronné de l’UE. En plus d’un prix bas, l’Europe a insisté pour que les sociétés pharmaceutiques assument la responsabilité juridique de toute erreur.

En conséquence, il a fallu des mois pour parvenir à un accord, plaçant l’Europe derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël dans la ligne des vaccins. La Commission n’a pas réussi à signer un accord avec BioNTech / Pfizer, le premier acteur de Big Pharma à développer un vaccin, jusqu’à ce que l’alliance germano-américaine ait annoncé son succès en novembre.

Même ainsi, dans le monde de von der Leyen, l’effort de passation de marchés de la Commission a été un grand succès, un succès qui profiterait non seulement aux Européens, mais à toute l’humanité.

«La Commission a obtenu à ce jour au moins 1,2 milliard de doses et remplit son engagement d’assurer un accès équitable à des vaccins sûrs, efficaces et abordables non seulement pour les citoyens de l’UE, mais aussi pour les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables du monde», a-t-elle déclaré à la mi-novembre. , promettant que les vaccins seraient «rapidement déployés» après l’approbation réglementaire.

Les développements au cours des dernières semaines indiquent un résultat différent.

Alors que le Royaume-Uni a immunisé environ 15% de sa population et les États-Unis 8%, la plupart des pays de l’UE n’ont pas encore franchi le seuil de 3%.

Puis, comme pour détourner l’attention de cet échec, von der Leyen a failli déclencher un incident international la semaine dernière en invoquant une clause d’urgence dans l’accord Brexit visant à réimposer les contrôles aux frontières entre la République d’Irlande et l’Irlande du Nord.

La Commission a voulu que cette décision soit un avertissement pour empêcher le producteur de vaccins AstraZeneca de faire passer en contrebande des vaccins produits en Europe vers le Royaume-Uni, mais a plutôt provoqué des hurlements de protestation et des avertissements selon lesquels Bruxelles mettait en danger l’accord du Vendredi saint qui a apporté la paix sur l’île d’Irlande.

Von der Leyen a rapidement inversé sa trajectoire, mais le mal était fait.

Pour quiconque connaît le bilan de von der Leyen en tant que politicien en Allemagne, sa mauvaise gestion de la crise du COVID ne devrait pas surprendre.

Bien qu’elle ait été le membre le plus ancien du cabinet d’Angela Merkel, von der Leyen n’a jamais été un candidat sérieux pour succéder au dirigeant allemand à la chancelière. Pour une bonne raison.

À Bruxelles, elle a suivi à peu près le même modus operandi qu’à Berlin, s’entourant d’un groupe soudé de conseillers de longue date, dont la fidélité à son égard compte plus que leur expertise.

Dans les rares occasions où elle s’adresse à la presse, elle donne la priorité aux médias allemands, reléguant le reste de la presse aux «interviews de groupe».

Contrairement à ses plus récents prédécesseurs à la présidence de la Commission, von der Leyen n’a jamais été un dirigeant national. En conséquence, elle n’a pas la gravité, l’attitude et la stature qui sont souvent essentielles pour faire avancer les choses dans l’UE. Dans ses relations avec les dirigeants nationaux européens, elle ne peut pas jouer la carte «J’ai été à ta place».

Mais alors, à toutes fins utiles, von der Leyen fait toujours rapport à Berlin de toute façon. Bien que l’Allemagne n’ait jamais hésité à exercer son influence à Bruxelles, la présidence de longue date du subordonné de Merkel à la Commission a effectivement transformé le Berlaymont en un bureau satellite de la chancellerie de Berlin.

Cela est devenu trop clair fin décembre, lorsque, à la demande de Berlin, l’UE a conclu un pacte d’investissement controversé avec la Chine, ignorant les réserves de certaines capitales.

Avec Berlin dans son dos, von der Leyen n’a pas grand-chose à craindre. Mais si sa position de présidente de la Commission est peut-être sûre, sa mauvaise gestion de la crise a déjà porté atteinte à sa propre crédibilité et à celle de l’UE.

C’est ce qui inquiète les Europhiles à travers le continent.

Pour beaucoup, dénoncer l’incompétence de l’UE équivaut à une attaque contre «le projet», car ils se réfèrent avec respect au bloc. Et les seules personnes qui en profitent sont les populistes qui sont déterminés à détruire l’UE. Après que le Premier ministre bavarois Markus Söder, candidat à la place de Merkel, ait blâmé la stratégie de vaccination shambolic à la porte de l’UE la semaine dernière, les critiques ont qualifié ses commentaires de «dangereux».

Ce que Söder a toutefois reconnu, c’est que nier l’évidence pourrait finir par causer encore plus de tort à l’UE.

« Dans l’ensemble, je ne pense pas que quelque chose ait mal tourné », a déclaré Merkel à la télévision allemande mardi soir, cherchant à détourner l’attention de l’UE et, par extension, de von der Leyen.

Pourtant, la rare apparition de Merkel aux heures de grande écoute était en soi une reconnaissance tacite que les choses ont mal tourné.

«Nous devons instaurer la confiance», a-t-elle déclaré à propos de la stratégie européenne de vaccination.

Une bonne première étape serait d’arrêter de nier qui nous a conduits ici.