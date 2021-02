Merkel et Macron condamnent l’expulsion de diplomates par la Russie suite aux manifestations de Navalny

Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont condamné vendredi la décision de la Russie d’expulser des diplomates de Suède, d’Allemagne et de Pologne pour leur participation à des manifestations contre l’emprisonnement du critique du Kremlin Alexei Navalny.

S’exprimant à Paris et à Berlin après une réunion virtuelle sur la politique de sécurité et la coopération, Macron et Merkel ont conjointement critiqué le président russe Vladimir Poutine pour son traitement de Navalny.

Plus tôt vendredi, la Russie a expulsé les trois diplomates de l’UE – d’Allemagne, de Pologne et de Suède – alors que le chef des affaires étrangères de l’UE, Josep Borrell, a rencontré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à Moscou. Une déclaration du Service européen pour l’action extérieure a déclaré que Borrell avait appris les expulsions «pendant» cette réunion.

Borrell se tenait à côté de Lavrov lorsque le ministre russe a qualifié l’UE de «partenaire peu fiable» et a accusé les dirigeants européens de mentir sur l’empoisonnement de Navalny.

«Je condamne dans les termes les plus forts, du début à la fin, ce qui s’est passé ici – de l’empoisonnement [of Navalny] à … l’expulsion des diplomates. Je pense que les tensions diplomatiques ne peuvent pas être résolues de cette manière et je déclare ma solidarité avec les trois pays dont les diplomates ont été expulsés « , a déclaré Macron, ajoutant que le dialogue avec Moscou était toujours important pour » la paix, la sécurité et la stabilité « en Europe.

« Je ne peux qu’être d’accord avec cela », a déclaré Merkel, ajoutant: « Nous considérons ce qui est arrivé à [Navalny] être loin de l’état de droit. Nous condamnons son emprisonnement et maintenant aussi l’expulsion de diplomates d’Allemagne, de Pologne et de Suède. «

« Nous nous réservons également le droit de maintenir les sanctions [against Russia], en particulier contre les individus », a ajouté Mme Merkel.

Cependant, à la question de savoir si les récentes mesures de Poutine feraient dérailler le projet de gazoduc Nord Stream 2 qui a été critiqué par un certain nombre d’alliés de l’Allemagne, notamment les États-Unis et la France, Merkel a déclaré que la position de son gouvernement restait inchangée pour le moment.

« Mais nous partageons l’opinion selon laquelle nous ne devrions pas devenir unilatéralement [energy] dépendante de la Russie », a déclaré la chancelière, soulignant qu’elle pensait qu’il était« stratégiquement impératif »de continuer à parler à Moscou.

« Je crois que rien ne peut être dit sur [Nord Stream 2], qui est maintenant presque terminée, sans coordination très étroite entre l’Allemagne et la France », a déclaré Macron.

« Nous continuerons à travailler ensemble pour développer une stratégie énergétique européenne plus souveraine et prenant également en compte les enjeux climatiques, et pour avoir un échange stratégique avec la Russie, où nous sommes également ambitieux en matière d’énergie », a-t-il ajouté.

Ministre allemand des affaires étrangères Heiko Maas a également condamné les expulsions, affirmant que la décision «porte préjudice aux relations avec l’Europe» et qu’en assistant à la manifestation, le diplomate allemand «remplissait uniquement son devoir en [Vienna Convention] pour obtenir des informations par des moyens légaux sur les développements sur le terrain. »

«Si la Fédération de Russie ne reconsidère pas cette étape, elle ne restera pas sans réponse», a-t-il ajouté.

Le ministère polonais des Affaires étrangères a également publié une déclaration, affirmant que son diplomate protestait «contre la corruption en Fédération de Russie et exprimait son soutien à Alexei Navalny» et «prendrait les mesures appropriées» si la décision n’était pas annulée.

« Nous réfutons l’affirmation de la Russie selon laquelle le diplomate a participé à la manifestation », a déclaré une porte-parole du ministère suédois des Affaires étrangères, selon Reuters.

Will Adkins et Merlin Sugue ont contribué au reportage.

