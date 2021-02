Les loyers à Dublin ont chuté de 3,3% l’année dernière, l’offre augmentant en raison de Covid-19

Le coût du loyer a chuté de plus de 3% à Dublin l’année dernière, mais a augmenté dans le reste du pays, car davantage de personnes ont quitté la capitale et des propriétés supplémentaires sont devenues disponibles en raison de la crise Covid-19.

Nouvelles données compilées par Daft. Cela montre que les loyers de la capitale ont baissé de 3,3 pour cent à 1 984 €, les baisses se concentrant aux deuxième et quatrième trimestres.

En dehors de Dublin, les loyers ont grimpé de 5,4% en moyenne l’année dernière avec seulement une légère baisse du blocage du deuxième trimestre et une augmentation au cours des trois derniers mois.

Les loyers étaient presque 5 pour cent plus élevés dans les villes de Cork et de Galway sur un an, et près de 4 pour cent à Limerick. Dans la ville de Waterford, les loyers ont grimpé de 5,6%.

Les loyers ont chuté dans 23 des 25 marchés de Dublin avec une légère augmentation annuelle des loyers de 0,2% à Dublin 24 et de 0,5% à Dublin 20. À Dublin, 1, 4 et 6, les loyers des trois derniers mois de 2020 étaient de 6% inférieure à un an auparavant, alors qu’à Dublin 2, elles étaient en baisse de 7 pour cent.

Niveaux de chômage

La forte hausse des taux de chômage liée à la pandémie et l’augmentation du nombre de logements disponibles à la location dans la capitale ont également eu un impact sur les coûts de location.

«Ce rapport présente la première preuve concrète d’une idée qui circule depuis le début de la pandémie de Covid-19. Cette . . . de tous les marchés locatifs du pays, Dublin serait le plus gravement touché par l’effondrement de l’activité quotidienne », a déclaré Ronan Lyons, économiste au Trinity College de Dublin et auteur du rapport Daft.

Les derniers chiffres montrent que le nombre de logements disponibles à la location à Dublin a fortement augmenté, tout en diminuant dans le reste du pays.

Au 1er février, il y avait 2 600 logements à louer à Dublin, contre moins de 1 600 un an plus tôt. En dehors de la capitale, cependant, le nombre de logements disponibles à la location a fortement baissé au cours de la même période, passant de près de 2 000 à 1 139 seulement un an plus tard.

Propriétés disponibles

L’augmentation du nombre de propriétés disponibles à Dublin est principalement due au fait que les propriétaires retirent leurs locations de sites d’annonces à court terme tels qu’Airbnb, le nombre de visiteurs étrangers ayant diminué en raison des restrictions relatives aux coronavirus.

«En dehors de Dublin, Covid-19 a conduit à une nouvelle aggravation des conditions de l’offre sur le marché locatif, le nombre de logements diminuant chaque mois de 17% sur des niveaux déjà bas. Alors que la demande de logements locatifs en dehors de la capitale a chuté – avec la montée du chômage – elle n’a pas baissé autant que l’offre, poussant les loyers encore plus haut », a déclaré M. Lyons.

L’enquête de Daft a révélé que le loyer moyen à l’échelle nationale avait augmenté de 0,9% pour s’établir à – 1414 au cours des trois derniers mois de 2020 par rapport au même trimestre un an plus tôt.