Joyeux anniversaire à Beethoven le europe-infos

Joyeux anniversaire, Ludwig van Beethoven!

Mercredi marque le 250e anniversaire du compositeur allemand (il a été baptisé le 17 décembre 1770, mais probablement né un jour plus tôt) et le Parlement européen rendra hommage avant de passer à des sujets moins mélodieux tels que le budget de l’UE et l’État de droit. Le président du Parlement, David Sassoli, prononcera un bref discours sur l’héritage de Beethoven et un enregistrement vidéo de musiciens jouant «Ode à la joie» sera projeté. Malheureusement, les députés européens ne participeront pas car a) la plupart d’entre eux ne seront pas au Parlement et b) le chant est mal vu à l’ère du coronavirus.

Beethoven et sa musique ont des liens étroits avec le projet européen. Le compositeur «a toujours défendu l’idée d’être un citoyen européen», a déclaré Éric De Visscher, commissaire de l’hôtel Beethoven, une exposition au centre d’arts Bozar de Bruxelles.

Voici quelques moments beethovéniens clés de l’histoire européenne.

Ludwig contre Napoléon

Comme beaucoup d’électeurs contemporains, Beethoven avait le béguin pour un dirigeant politique mais a changé d’avis après l’avoir vu en action. Dans ce cas, c’était Napoléon Bonaparte.

Au début de la Révolution française, Beethoven était un jeune musicien talentueux vivant à Bonn, fasciné par les valeurs portées par les révolutionnaires français incarnées, à la fin du XVIIIe siècle, par Bonaparte.

Beethoven a donc dédié sa Troisième Symphonie, mieux connue sous le nom d’Eroica, à Napoléon. Mais lorsque le général corse commença à prendre de plus en plus de pouvoir, Beethoven retira le nom de Bonaparte de l’œuvre. Au moment où Bonaparte se proclama empereur, Beethoven avait perdu toute admiration pour le général français.

Des siècles plus tard, d’autres dirigeants politiques français ont montré de l’affection pour la musique de Beethoven, en particulier pour le quatrième mouvement de sa neuvième symphonie – mieux connue sous le nom d ‘«Ode à la joie». Il a été joué lors de l’investiture de François Mitterrand à la présidence de la France et aussi lors de l’arrivée d’Emmanuel Macron pour son rallye de la victoire au Louvre en 2017.

Pendant ce temps, le cinquième de Beethoven est, selon le célèbre chef d’orchestre John Eliot Gardiner, «une déclaration polémique audacieuse épousant les valeurs d’égalité, de fraternité et de liberté», rendue d’autant plus remarquable que «il composait à Vienne, qui était la société la plus conservatrice. qui existait, jusqu’à l’Amérique de Donald Trump. Gardiner a déclaré à NPR cette année que l’ouverture de la symphonie «les coups à la porte, est une citation d’un hymne révolutionnaire français de Cherubini appelé« Hymne du Panthéon ». La dérivation de ce rythme et les mots… contiennent un message qui, s’il avait été rendu explicite par Beethoven, l’aurait plongé dans les eaux les plus profondes possible. Il est basé sur un texte qui dit: «Nous jurons, l’épée à la main, de défendre et de lutter pour la République et pour les droits de l’homme».

Tu ne peux pas choisir tes fans

La musique de Beethoven a longtemps été liée au destin de l’Europe, et pas toujours de la manière que le compositeur aurait souhaité. Les nazis utilisaient régulièrement sa musique à des fins politiques, y compris une représentation de Fidelio comme un «opéra de la victoire» dans l’Autriche nouvellement occupée en 1938. «Le danger avec la musique est que vous pouvez l’utiliser et en abuser», a déclaré De Visscher, l’expert de Beethoven.

En 1945, cependant, le même opéra a été joué à Vienne en signe de libération. Et à Noël 1989, «Ode à la joie» a été jouée pour célébrer la chute du mur de Berlin par un orchestre composé de musiciens de l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest.

Changement de traité

Le neuvième de Beethoven était au centre d’un différend sur l’avenir de l’UE. Le traité constitutionnel, qui a été rejeté lors de référendums en France et aux Pays-Bas, comprenait un article sur «les symboles de l’Union», en vertu duquel «l’hymne de l’Union sera basé sur« l’Ode à la joie »de la neuvième symphonie Ludwig van Beethoven. »

Cet article a été supprimé du texte final du traité de Lisbonne et «Ode à la joie» n’a été reconnu comme symbole de l’UE que dans une annexe qui a été signée par certains pays de l’UE, mais pas tous.

En 1972, le Conseil de l’Europe, l’organisation internationale de défense des droits, a adopté «Ode à la joie» comme hymne. Sur son site Web, vous pouvez trouver plusieurs versions de la chanson, y compris des versions hip-hop et trance qui peuvent être qualifiées de déchets.

Ode au Brexit

En 2008, le Parlement européen a voté massivement en faveur de la Drapeau et devise de l’UE plus proéminents et jouant «Ode à la joie» dans l’assemblée. Naturellement, cela a agacé les eurodéputés britanniques eurosceptiques. Et l’année dernière, les députés du Brexit Party ont tourné le dos pendant que l’hymne jouait dans la salle plénière. L’eurodéputé du Brexit, David Bull, a nié que c’était enfantin et a déclaré: «Je pense que c’était toujours la bonne décision», parce que ce n’est «pas un hymne national, c’est un hymne fédéral, et nous ne croyons pas en l’Euro-État fédéral. «

Les restes ont pris une petite mesure de vengeance plus tôt cette année lorsque «Ode à la joie» a atteint le sommet de la liste des musiques téléchargées en Grande-Bretagne plus tôt cette année.

Paul Dallison a contribué au reportage.