L’avenir politique de Sebastian Kurz est incertain au milieu d’une enquête sur le parjure

HTH "HTH Spa nettoyant ligne d'eau - 1L"

"HTH spa, un nettoyant de ligne d'eau ultra efficace : il nettoie et dégraisse la ligne d'eau (dépôts graisseux et impuretés) pour conserver une eau claire et propre. La ligne d'eau est non seulement peu esthétique mais peut également représenter un milieu propice à la prolifération des bactéries Il est conseillé d'éliminer régulièrement ces dépôts à l'aide du produit HTH Spa nettoyant ligne d'eau. Spécialement formulé pour éradiquer rapidement et aisément ces impuretés, il est essentiel de ne pas utiliser de produit nettoyant abrasif sur un spa acrylique, car il endommagerait la surface. Formule haute viscosité en vue d'une efficacité maximale et d'une adhérence optimale sur paroi verticale, très forte teneur en matières actives, excellents pouvoirs solvants et détergents, parfum menthe agréable, très peu moussant, s'applique sur tous types de matériaux de spa, élimine les dépôts calcaires, couleur d'origine et brillant garantie et il agit seul sans abrasion, le brossage n'étant nécessaire qu'en présence de dépôts anciens très incrustés. Mode d'emploi fourni."