Les vaccins se rendront au domicile des personnes incapables de se rendre dans les centres de vaccination si «  nécessaire  », selon HSE

Les vaccins se rendraient au domicile des personnes incapables de se rendre aux centres de vaccination Covid-19 si « absolument nécessaire » pour administrer les doses, a déclaré le Dr Colm Henry, directeur clinique du Health Service Executive (HSE).

S’exprimant lundi, le Dr Henry a déclaré que «personne ne sera laissé pour compte» alors que la vaccination des personnes de plus de 70 ans commence à partir de la semaine prochaine, en commençant par celles de plus de 85 ans.

L’administration du vaccin Covid-19 à la cohorte des plus de 70 ans le plus rapidement possible était la priorité du programme de vaccination, a-t-il déclaré.

Ceci sera réalisé dans le cadre d’un plan révisé utilisant uniquement les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna, qui doivent tous deux être stockés à des températures ultra-basses.

Le HSE doit établir des centres dans une quarantaine de localités à travers le pays pour fournir des vaccins à l’ensemble de la population dans les semaines à venir. Il est envisagé à ce stade qu’il y aura des installations majeures à Cork, Waterford, Sligo, Galway, Limerick et Athlone ainsi que sur les côtés nord et sud de Dublin.

Le HSE étudie également des centres plus petits à Mullingar, Longford, Ennis, Nenagh, Bantry et Tralee.

Le Dr Henry a déclaré que la majorité des gens pourront se rendre directement à la clinique de leur médecin généraliste ou à un centre de vaccination, mais le HSE veillerait à ce que les vaccinateurs se rendent chez «tout le monde si cela est absolument nécessaire».

Il faudrait «agilité et flexibilité» avec le plan de déploiement des vaccins dans les cabinets de médecins de famille, a-t-il déclaré au programme Morning Ireland de RTÉ.

La semaine dernière, le plan de vaccination de la République a dû être retravaillé à la hâte après que le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, ait conseillé aux plus de 70 ans de recevoir les vaccins Pfizer et Moderna, plutôt que le vaccin AstraZeneca.

Cela faisait suite à l’incertitude entourant le niveau de données sur l’efficacité du vaccin AstraZeneca récemment approuvé dans ce groupe d’âge plus avancé.

Lorsqu’on lui a demandé si les informations sur le vaccin AstraZeneca changeaient, seraient-elles ensuite transmises aux plus de 70 ans, le Dr Henry a déclaré que des informations positives circulaient tout le temps. Il a dit que si l’avis du Comité consultatif national de l’immunisation (CANI) changeait, les plans seraient ajustés en conséquence.

Contrairement à d’autres vaccins approuvés à ce jour, les doses d’AstraZeneca peuvent être conservées à des températures réfrigérées normales, ce qui facilite leur stockage et leur transport.

Le premier lot de vaccins AstraZeneca, arrivé dans l’État ce week-end, sera remis aux personnels de santé aujourd’hui.

S’exprimant lundi, le directeur général de HSE, Paul Reid, a déclaré qu’il était «inexcusable» que le personnel de certaines maisons de retraite ait refusé de prendre le vaccin Covid-19.

Le taux de participation parmi les résidents des maisons de soins infirmiers était de près de 100% et se situait dans les «années 90» pour le personnel, a-t-il déclaré à Newstalk Breakfast.

Lorsqu’un membre du personnel refusait le vaccin, la maison de soins infirmiers procéderait à une évaluation des risques, et si l’employé occupait un poste face au patient, il devrait être transféré à un autre poste, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, a averti dimanche si la zone de voyage commune entre le Royaume-Uni et l’Irlande était en cours abusé par les passagers utilisant l’aéroport de Dublin comme «porte dérobée» vers la Grande-Bretagne, le gouvernement «réglerait le problème».

Cela faisait suite à un rapport selon lequel des personnes incapables de se rendre directement en Grande-Bretagne à partir d’endroits tels que Dubaï et le Portugal, en raison de la suspension des vols directs, traversaient Dublin.