La législation sur la quarantaine obligatoire des hôtels pourrait être prête la semaine prochaine, selon Varadkar

La législation relative à la quarantaine obligatoire dans les hôtels pourrait être prête d’ici la semaine prochaine, a déclaré le Tánaiste Leo Varadkar.

Le nouveau régime exigeant que les passagers entrants d’Afrique du Sud et du Brésil soient mis en quarantaine dans les hôtels pendant 14 jours sera opérationnel une semaine ou deux après cela, a-t-il déclaré mardi.

Les offres proviennent déjà d’hôtels particuliers et des discussions sont en cours avec les autorités britanniques pour s’aligner sur les restrictions de voyage, y compris avoir la même liste de pays «rouges».

M. Varadkar a également déclaré que le gouvernement présentera un plan révisé pour vivre avec Covid-19 à partir de la semaine suivant le 22 février prochain.

Cela fournira des détails sur ce qui est susceptible de rouvrir quand.

Le dirigeant du Fine Gael a également déclaré que le gouvernement espérait permettre aux gens de se rencontrer à l’extérieur à partir de mars.

Mardi, le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a annoncé un nouveau système de quarantaine dans les hôtels pour les résidents britanniques et irlandais qui ont été dans les pays de la liste rouge au cours des 10 derniers jours.

Les mesures dures pour garder Covid-19 hors d’Angleterre comprennent une peine de 10 ans pour les passagers entrants qui mentent sur l’endroit où ils ont voyagé à l’étranger.

M. Hancock a déclaré que les personnes qui entraient au Royaume-Uni en provenance de 33 pays à haut risque devraient payer jusqu’à 1750 £ (1992 €) pour être mises en quarantaine dans des hôtels désignés.

Les personnes arrivant au Royaume-Uni ont déjà besoin d’un test négatif au moins 72 heures avant de commencer leur voyage. Les voyageurs non résidents du Royaume-Uni des pays de la «liste rouge» ont déjà été interdits d’entrée au Royaume-Uni.

M. Varadkar a déclaré qu’il y avait eu des contacts étroits avec les autorités britanniques sur leurs nouveaux projets de voyage.

«Ils nous ont donné un aperçu de presque toutes les décisions qu’ils ont prises concernant les voyages internationaux.»

Concernant la quarantaine obligatoire des hôtels, M. Varadkar a déclaré que le plan de travail était de préparer la législation la semaine prochaine.

M. Varadkar a déclaré qu’il pensait que la mesure introduite au Royaume-Uni pour menacer les personnes de 10 ans d’emprisonnement était «un peu extrême».

«Je pense que nous devrions avoir une politique commune sur les voyages internationaux. Cela ne veut pas dire que les sanctions doivent être les mêmes. La route qu’ils ont empruntée est un peu plus autoritaire [than we would do]. »

Auparavant, le ministre des Transports, Eamon Ryan, avait déclaré que des restrictions plus étendues sur les voyages seraient introduites à temps, y compris la mise en quarantaine pour les arrivées en provenance d’autres pays que le Brésil et l’Afrique du Sud.

«Nous devons mettre le système en place et le faire fonctionner, nous devons faire fonctionner les hôtels et ensuite nous pouvons l’étendre», a-t-il déclaré.

Schéma d’entreprise

M. Varadkar a également annoncé un nouveau programme de 60 millions d’euros, appelé le Covid-19 Business Aid Scheme (CBAS), qui est en cours de développement pour fournir des subventions aux entreprises non éligibles aux autres programmes existants du gouvernement. Les grossistes, les fournisseurs, les traiteurs et les entreprises d’événements dont le chiffre d’affaires a baissé de 75% ou plus en bénéficieront.

Le programme sera disponible pour les entreprises, les indépendants, les indépendants ou les partenariats qui réalisent un chiffre d’affaires minimum de 50 000 €.

L’entreprise doit également recevoir une facture tarifaire de sa collectivité locale pour les entreprises qui opèrent à partir d’un immeuble.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise ne peut pas non plus être supérieur à 25% du chiffre d’affaires hebdomadaire moyen de l’entreprise en 2019 ou encore le chiffre d’affaires hebdomadaire moyen projeté de l’entreprise du 1er janvier au 30 juin 2021, pour les entreprises créées après novembre. 1er, 2019.

Les entreprises recevront un paiement de 8 000 € sur deux trimestres, a déclaré M. Varadkar.

Il a déclaré que la somme était «modeste» mais qu’elle «ferait une différence pour les petites entreprises en particulier».

«Lorsque la pandémie prendra fin et qu’elle prendra fin, je crois que notre économie rebondira rapidement.»