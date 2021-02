La variante sud-africaine expose-t-elle la faiblesse du vaccin Oxford-AstraZeneca?

Avec Covid-19, il semble que dès qu’une tendance positive soutenue se dégage, un autre rebondissement surgit ailleurs, apportant de nouvelles incertitudes et craintes. À cet égard, l’émergence de nouvelles variantes plus infectieuses est le coupable ces derniers temps.

Tout comme l’Europe connaît une baisse soutenue du nombre de cas, une série de variantes sont alarmantes, dont la souche sud-africaine est la plus préoccupante.

Les variantes émergentes sont la conséquence inévitable d’un virus qui continue de se propager. C’est pourquoi le déploiement rapide de vaccins à travers le monde – et pas seulement dans les pays riches de l’hémisphère nord – est si critique.

La dure réalité est que les variantes augmenteront en intensité dans certaines parties du monde; certains seront plus méchants que la version originale, comme en témoignent les recherches suggérant que la souche britannique est plus meurtrière.

Avec les variantes gênantes, il est essentiel de déployer des mesures connues pour fonctionner. De plus en plus, il est clair que cela devrait inclure une action internationale cohérente; et non l’approche aléatoire et incohérente de chaque pays.

Qu’est-ce qui est si problématique avec la variante sud-africaine?

Une étude montre que lorsque le vaccin Oxford-AstraZeneca est utilisé, il ne protège pas les personnes infectées par cette souche d’un Covid léger à modéré.

Il s’est répandu et peut apparemment éviter les principaux anticorps. Il ne s’est pas installé en Europe, où la variante britannique du virus est de plus en plus dominante, mais 11 cas ont été détectés en Irlande.

Le problème est que le vaccin Oxford-AstraZeneca est le pilier des plans de vaccination du gouvernement britannique et est vital à l’échelle mondiale car il est bon marché et facile à administrer. Ses fabricants espèrent qu’il sera largement utilisé dans les pays en développement, insistant sur le fait qu’ils peuvent produire 3 milliards de doses cette année; beaucoup plus de produits à un prix beaucoup plus bas que les autres vaccins.

La variante sud-africaine va-t-elle utiliser un vaccin clé dans la lutte contre Covid-19?

Probablement pas. L’étude menée par des scientifiques d’Oxford-AstraZeneca avec des chercheurs de l’Université de Witwatersrand en Afrique du Sud portait sur un nombre relativement restreint de personnes – 2 000 avec une moyenne d’âge de 31 ans. Cela signifie qu’elles étaient relativement jeunes et à faible risque.

Les scientifiques ne peuvent donc pas encore être certains que la protection demeure contre les maladies graves, mais ils pensent que c’est probable. Les personnes vaccinées ont bénéficié d’une deuxième dose, qui renforce l’immunité. Ils espèrent que cela pourrait encore empêcher des maladies graves, des hospitalisations et des décès.

Et il convient de noter que personne dans cette étude n’a développé de maladie grave ou n’a nécessité une hospitalisation.

Qu’en est-il de l’immunité collective?

Le seuil d’immunité collective avec Covid-19 est estimé entre 60 et 90 pour cent de la population; c’est la proportion de personnes qui doivent être immunisées contre la vaccination ou contre une infection antérieure.

Techniquement, une population atteint l’immunité collective lorsque le nombre moyen de personnes infectées par un seul malade tombe en dessous de un.

L’immunité collective n’est pas facilitée par la présence de variantes plus infectieuses ou plus virulentes qui s’installent dans de grandes poches du monde.

Ainsi, dans la course entre les vaccins et les variantes (version sud-africaine incluse), il est essentiel que la vaccination prenne racine dans toutes les régions du monde, notamment qu’une majorité de personnes profite d’un coup le plus rapidement possible.

Y a-t-il lieu d’espérer face à des variantes apportant un risque renouvelé et accru?

Inévitablement, de nouvelles restrictions sont introduites en réponse à des variantes menaçantes et dans un effort désespéré pour éviter une quatrième poussée. Cela inclut une mise en quarantaine plus rigoureuse en ce qui concerne les voyages internationaux.

Bien qu’il y ait un doute renouvelé sur les délais de retour à une certaine forme de normalité, une disponibilité accrue d’une gamme de vaccins efficaces devrait fournir une assurance.

Au moins sept vaccins devraient être disponibles plus tard cette année. En attendant, un savoir-faire remarquable est en place, de sorte que l’écurie actuelle peut être modifiée rapidement, si nécessaire. De plus, les vaccins à ARNm fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna sont beaucoup plus faciles à ajuster que les technologies vaccinales traditionnelles.

Toutes les variantes ne nécessitent pas un nouveau vaccin, car les vaccins produisent une large réponse immunitaire qui couvrira de nombreuses mutations. Mais si les variantes continuent de causer des problèmes, il est probable que des injections de rappel soient nécessaires. – Rapports supplémentaires: Guardian