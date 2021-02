L’EPA s’inquiète de la menace sanitaire des approvisionnements privés en eau

Selon l’Agence de protection de l’environnement, trop de réserves d’eau privées menacent la santé de milliers de personnes en raison du niveau de contamination trouvé dans les approvisionnements.

Il a également déclaré qu’un nombre inacceptable de sources d’eau continuait d’être non surveillé.

Plus d’un million de personnes dans l’État reçoivent de l’eau de sources privées, dont un nombre important dans les écoles nationales, les crèches et les maisons de retraite. Un grand nombre de points de vente tels que les hôtels, les chambres d’hôtes, les pubs et les restaurants qui se trouvent principalement dans les zones rurales sont également desservis par des sources d’eau privées.

Dans un rapport publié jeudi sur la qualité de l’eau potable dans les approvisionnements privés pour 2019, l’agence a déclaré que 88 des 1418 petits approvisionnements privés surveillés ne répondaient pas aux normes relatives à la bactérie E. coli, qui est l’indicateur le plus important de l’eau potable.

Mauvaises pratiques de gestion

Vingt des 417 programmes de groupes privés suivis au cours de l’année, desservant environ 3 000 personnes, n’ont pas respecté ces normes.

Le rapport a révélé que quatre systèmes avaient échoué en raison d’un manque d’infrastructure de désinfection opérationnelle, avec une perte temporaire d’alimentation électrique et de mauvaises pratiques de gestion expliquant la plupart des autres défaillances.

«Cet échec est très préoccupant et met en danger des milliers d’utilisateurs de ces fournitures», prévient l’EPA. Il a également constaté un certain nombre de non-respect des normes pour d’autres paramètres, notamment les nitrates résultant principalement du ruissellement agricole et des sous-produits de nettoyage nocifs connus sous le nom de trihalométhanes utilisés dans la chloration de l’eau, qui doivent être traités.

De manière critique, 19% des petits approvisionnements privés enregistrés, servant des entreprises alimentaires, des maisons de retraite, des crèches et des chambres d’hôtes, n’ont pas été surveillés en 2019. Si un approvisionnement n’a pas été surveillé, «il est impossible d’être sûr que l’eau est sûre pour boire », ajoute le rapport.

Près de 200 000 personnes dans tout le pays tirent leur eau de réseaux privés, mis en place par les communautés locales pour gérer le captage, le traitement et la distribution de l’eau traitée.

Le directeur de l’Office of Environmental Enforcement de l’EPA, le Dr Tom Ryan, a déclaré que les consommateurs devraient être sûrs que leur eau est potable.

«Les fournisseurs d’eau sont obligés de s’assurer que leur approvisionnement en eau est propre et sain et conforme aux normes de qualité de l’eau. Il est essentiel qu’une surveillance soit entreprise et, si des problèmes sont identifiés, des mesures doivent être prises pour protéger la santé humaine. »

Problème persistant

Dans un effort pour s’attaquer au problème persistant, le ministère du Logement, des Collectivités locales et du Patrimoine a dressé en 2016 une liste de mesures correctives pour les systèmes d’eau de groupe qui ont besoin d’être modernisés pour améliorer la qualité de l’eau potable. Le rapport confirme que des progrès ont été réalisés sous cette rubrique.

Plus de 1 750 petits approvisionnements privés servant une activité commerciale ou publique sont enregistrés auprès des autorités locales mais les puits privés, dont environ 180 000 dans le pays, ne sont pas réglementés par la réglementation de l’eau potable.

Alors que les approvisionnements privés fournissent de l’eau à environ un cinquième de la population de l’Irlande, le rapport note que «beaucoup plus de personnes peuvent être affectées en buvant l’eau de ces sources, si elle n’est pas propre. Les conséquences d’une maladie à cause de bactéries ou d’agents pathogènes d’origine hydrique peuvent être très graves ».

Les personnes très jeunes, plus âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli sont les plus à risque.

Le rapport est disponible sur epa.ie