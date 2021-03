Covid-19: Cinq centres de test sans rendez-vous ouverts pour aider à identifier les cas asymptomatiques

Cinq centres de dépistage Covid-19 sans rendez-vous visant à détecter les cas asymptomatiques dans les zones à taux élevé de la maladie ont ouvert jeudi.

Quatre des centres éphémères, où aucun rendez-vous préalable n’est nécessaire, sont situés à Dublin, et un autre est à Co Offaly au Tullamore Leisure Centre.

Les centres de Dublin sont situés dans le parking du National Aquatic Centre, de Blanchardstown, du Tallaght Stadium, du Irishtown Stadium et du Grangegorman Primary Care Centre.

Le Health Service Executive (HSE) a déclaré qu’il vise à effectuer 300 à 500 tests par jour dans chaque centre, qui fonctionnera de 11h à 19h tous les jours.

Ceux qui peuvent bénéficier des centres de dépistage doivent être âgés de plus de 16 ans, vivre à moins de 5 km du centre et ne pas présenter de symptômes de Covid-19 ou avoir été testés positifs au cours des six derniers mois.

Les personnes qui fréquentent les centres sans rendez-vous doivent apporter une pièce d’identité avec photo et un numéro de téléphone portable pour être contactées avec leurs résultats.

Les personnes présentant des symptômes de Covid-19 ont été invitées à continuer de contacter leur médecin généraliste pour une référence pour un test.

Le Dr Una Fallon, directeur HSE de la santé publique des Midlands, a déclaré qu’un centre de dépistage sans rendez-vous avait été localisé à Tullamore en raison du «taux relativement élevé» d’infections à Offaly.

Le but des centres de dépistage était «d’évaluer le niveau d’infection asymptomatique dans la communauté», a-t-elle déclaré à Morning Ireland de RTÉ Radio 1.

Offaly a le taux d’incidence de la maladie le plus élevé de l’État, à 443,8 cas pour 100 000 personnes au cours des 14 derniers jours.

Le Dr Fallon a déclaré que cela avait été «motivé» par un certain nombre d’incidents et d’épidémies, qui devaient encore se produire.

«Nous avons une épidémie dans un lieu de travail particulier et nous avons fait de nombreux tests dans ce contexte et découvert de nombreuses infections asymptomatiques et nous faisons une autre série de tests», a-t-elle déclaré.

Recommandations

Le Taoiseach Micheál Martin a déclaré que les progrès dans la suppression du virus étaient dans un état «fragile», au milieu d’un nombre croissant d’infections et de références croissantes pour des tests.

L’équipe nationale d’urgence de santé publique doit se réunir lundi et émettra ensuite des recommandations au gouvernement sur la modification proposée des restrictions.

Le gouvernement doit décider mardi s’il assouplira les restrictions actuelles de verrouillage de niveau 5 après le 5 avril.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Simon Harris, a déclaré que les étudiants devraient s’attendre à être de retour sur le campus lorsque la prochaine année scolaire commencera à partir de septembre.

Le déploiement du programme de vaccination signifiera «nous serons dans un endroit différent» lorsque la prochaine année universitaire commencera, a-t-il déclaré jeudi à Newstalk Breakfast.

M. Harris a déclaré qu’il convenait que la limite de 5 km sur les déplacements non essentiels «rendait les gens absolument fous».

Il a dit qu’il pensait qu’il y aurait un «léger assouplissement» des restrictions en avril, mais que beaucoup dépendait du déploiement du vaccin. «Nous entrons dans l’été où nous pouvons voir plus d’espoir», a-t-il ajouté.

Les derniers chiffres du HSE montrent qu’il y a 310 cas confirmés de Covid-19 dans les hôpitaux. C’est une baisse par rapport aux 350 hospitalisations la semaine précédente.

Il y a 75 patients Covid-19 dans les unités de soins intensifs, dont 49 dans les hôpitaux de Dublin.