Trump en voie d’acquittement malgré des preuves étonnantes

La plupart des républicains sont publiquement inébranlables de la ligne dure qu’ils ont adoptée sur l’argument du processus de leur parti: comment pourraient-ils condamner sur le fond après avoir dit que le Sénat ne devrait même pas tenir le procès?

La résistance creusée du GOP à la considération de la condamnation illustre le même phénomène qui a déchiré le parti pendant des années sous Trump: le pouvoir de l’ancien président sur la base républicaine éclipse toujours sa toxicité politique pour la plupart des membres de son parti.

La présentation convaincante des responsables de la destitution démocrate de la Chambre, qui comportait des images, des vidéos et des clips audio qui ont forcé les sénateurs à revivre cette journée pénible, a même donné à plusieurs sénateurs du GOP un argument clair pour l’acquittement de l’ancien président. Le procès teste si Trump a incité à l’émeute, ont déclaré les républicains, et non la calamité largement reconnue que le 6 janvier est devenue.

« Ce n’est pas un vote sur la question de savoir si ce qui s’est passé ce jour-là était horrible parce que c’était certainement le cas », a déclaré le sénateur Marco Rubio (R-Fla.). « Ce n’est pas un vote sur la question de savoir si le président porte une quelconque responsabilité, ce que j’ai toujours dit. »

Le sénateur Mike Rounds (RS.D.) a déclaré que les responsables de la mise en accusation avaient adopté une «approche assez polie». Mais il a conclu qu’ils demandaient au Sénat de fournir une «solution que nous ne pensons tout simplement pas avoir disponible».

« Ils se concentrent sur les actions du jour et ils doivent encore tenir compte du fait que la plupart d’entre nous ne pensent pas avoir l’autorité constitutionnelle pour mettre en accusation une personne privée », a déclaré Rounds, qui vient d’être réélu. «Je ne pense pas qu’ils seront capables de surmonter cela en fonction de l’orientation de leurs discussions d’aujourd’hui, aussi effrayantes que les événements du 6 janvier l’étaient.

Les sénateurs du GOP sont allés jusqu’à féliciter les responsables de la mise en accusation de la Chambre pour avoir présenté mercredi un cas efficace et convaincant au Sénat. Le whip de la minorité du Sénat, John Thune (RS.D.), a déclaré avoir relié les points efficacement.

Mais beaucoup dans le GOP ont fait valoir que les gestionnaires n’ont pas prouvé leur accusation d’incitation contre l’ancien président.

«Nous connaissions tous les éléments de l’affaire à venir ici. Le mettre sur vidéo et passer le temps à l’accentuer », a déclaré le sénateur Mike Braun (R-Ind.), Qui a pratiquement exclu de voter pour condamner. «Pour quiconque d’entre nous qui ne pense pas que l’ensemble du processus est constitutionnel, il est difficile d’aller au-delà de ce point.

Et il y a eu des moments de réaction contre les responsables de la mise en accusation, notamment lors de la présentation d’un appel que Trump a accidentellement placé au sénateur Mike Lee (R-Utah) alors qu’il tentait de joindre le sénateur Tommy Tuberville (R-Ala.). Lee a déclaré dans une brève interview que la présentation du représentant David Cicilline (DR.I.) « consistait en des déclarations que je n’ai pas faites », et ils ont été rayés du dossier.

congress.gov via Getty Images

En racontant les actions de Trump au fur et à mesure que l’insurrection se déroulait, Cicilline a déclaré que Lee avait répondu au téléphone et que Trump était sur l’autre ligne, et l’a appelé «Tommy». Selon Cicciline, Lee a ensuite remis le téléphone à Tuberville. Trump a par la suite demandé à Tuberville «de faire des objections supplémentaires au processus de certification», a déclaré Cicilline.

Tuberville a déclaré qu’il souhaitait que la présentation «soit correcte».

«Je ne sais pas si vous avez déjà parlé au président Trump. Vous n’entrez pas beaucoup de mots, mais il n’a pas eu la chance d’en dire beaucoup parce que j’ai dit ‘M. Président, ils ont juste enlevé le vice-président, je dois y aller », a déclaré Tuberville dans une interview.

La position républicaine a rendu perplexe les démocrates du Sénat, qui ont salué le cas des responsables de la destitution de la Chambre contre Trump.

«Regarder les images de la façon dont ils traitaient les policiers était bien pire que tout ce que j’ai personnellement vu ce jour-là», a déclaré le sénateur Martin Heinrich (DN.M.) «Je ne sais pas comment vous pourriez regarder cela et acquitter ce type. . «

Obtenir une condamnation est une bataille dramatiquement ardue pour les directeurs de la Chambre, surtout après que la grande majorité de la conférence du Sénat GOP a réaffirmé son point de vue cette semaine selon lequel mettre un ancien président en justice est inconstitutionnel. Il faut 67 voix pour condamner l’ancien président – obligeant 17 républicains à traverser les lignes de parti et à voter contre Trump – et les démocrates prendraient alors des mesures pour l’empêcher de se présenter à nouveau.

Pourtant, les démocrates ont déclaré que plus de républicains pourraient reconsidérer leurs votes en privé. Le sénateur Chris Coons (D-Del.) A déclaré aux journalistes que ses conversations indiquent que plus de six sénateurs du GOP pesaient peut-être leur conviction, bien que cela puisse être un vœu pieux.

L’équipe de défense de Trump commence à présenter ses réfutations vendredi. Certains républicains s’attendaient à ce que l’équipe soutienne que les démocrates ont offert leur propre encouragement à la violence en encourageant les manifestations de l’été dernier à travers le pays à la suite du meurtre de George Floyd par la police.

« Si nous voulons mettre en contexte ce qui s’est passé pendant des mois avant l’attaque du Capitole et ce que toutes sortes de personnalités politiques de l’autre côté disaient à ce sujet, ce serait l’une des façons dont je réagirais », a déclaré le sénateur Roy Blunt (R-Mo.), le leader n ° 4 du GOP.

Plusieurs républicains retiennent leur jugement jusqu’à ce qu’ils entendent les deux parties – même ceux qui sont censés se prêter au cas des dirigeants. Les directeurs de la Chambre présenteront à nouveau jeudi, et ils semblent faire des progrès avec au moins un sénateur qui a d’abord jugé le procès inconstitutionnel en janvier.

«C’était très puissant. C’était bien sûr plus complet que ce que j’ai vu, car il y avait des vidéos de partout », a déclaré le sénateur Bill Cassidy (R-La.), Qui a voté pour confirmer la constitutionnalité du procès cette semaine. «Je ne peux pas faire de commentaires sur la façon dont il traite la condamnation parce que nous n’avons pas entendu parler de l’autre côté.»