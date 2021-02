Les parents d’enfants siégeant au Leaving Cert ont décrit la rupture des pourparlers sur la façon de gérer le Leaving Cert cette année comme «un gâchis complet», l’un des syndicats impliqués ayant réitéré son engagement dans le processus malgré l’incertitude quant à l’avenir des négociations.

L’Association des enseignants du secondaire d’Irlande (ASTI) décision de quitter les discussions a menacé de faire dérailler les plans du gouvernement visant à clarifier les choses pour des dizaines de milliers d’étudiants la semaine prochaine, mais le président du Syndicat des enseignants d’Irlande (TUI) a déclaré qu’il resterait à la table.

Un parent qui a contacté l’europe-infos.fr vendredi matin a déclaré que c’était «incroyablement stressant» pour sa fille et qu’elle était de plus en plus anxieuse face aux «tergiversations du ministre et des syndicats».

Le parent qui a demandé à ne pas être identifié a déclaré que «l’écrasante majorité des élèves veulent des notes prédites compte tenu du temps de scolarité qu’ils ont manqué. «Chaque jour, il y a des sortes de larmes de ma fille. Il y a un manque de clarté sur les moqueries, les oraux et les travaux pratiques, un désordre complet.

Les pourparlers exploratoires visant à résoudre la querelle entre la ministre de l’Éducation Norma Foley et l’ASTI doivent commencer cet après-midi, mais le syndicat a souligné que les pourparlers n’étaient pas une indication qu’il rentrait dans le processus.

Son secrétaire général, Kieran Christie, a déclaré que les plans en cours de discussion étaient inacceptables car les notes calculées deviendraient une «option dominante» et que les examens Leaving Cert finiraient par «combler les lacunes d’évaluation».

Au Newstalk Breakfast, la présidente de l’ASTI, Anne Piggott, a déclaré que son syndicat s’était engagé à trouver une solution le plus rapidement possible pour trouver un examen qui aurait des normes.

Elle a dit qu’elle avait de sérieuses réserves sur les notes calculées étant donné le manque de données car il n’y avait pas d’examens simulés pour les étudiants sortants du Cert. «Le manque de données est un problème.»

Si les élèves avaient le choix, ce devrait être l’un ou l’autre (notes écrites ou calculées). Il ne devrait pas s’agir de «un peu de ceci ou un peu de cela».

L’ASTI allait rencontrer le ministre pour discuter de la question mais ne reviendrait pas aux pourparlers, a-t-elle déclaré. «Nous voulons que les étudiants aient une certitude.»

TUI

Cependant, Martin Marjoram, du TUI, a déclaré que son syndicat continuerait de collaborer avec le ministère de l’Éducation pour parvenir à des «arrangements réalisables» en relation avec l’examen de cette année.

Il a déclaré qu’il était essentiel que l’expertise des enseignants éclairent le processus et qu’ils ne soient pas des participants passifs.

S’exprimant sur Morning Ireland, M. Marjoram a déclaré que le TUI était resté dans le processus «parce que nous pensons pouvoir l’influencer».

Il a exprimé l’opinion que la solution serait différente de celle de Leaving Cert de l’année dernière, mais a refusé de se fonder sur les détails des négociations en disant qu’il n’était pas approprié d’en débattre sur les ondes.

Le syndicat a compris qu’il fallait un plan d’urgence au cas où les examens écrits ne pourraient avoir lieu en raison de problèmes de santé publique. Il était important pour les étudiants qu’il y ait un résultat qui ne serait pas déchiré par la suite, a-t-il déclaré.

L’europe-infos.fr comprend que la plupart des parties sont parvenues à un large accord sur le fait que tous les étudiants auraient la possibilité de calculer des notes, les étudiants ayant alors le choix de continuer et de passer les examens Leaving Cert réguliers en juin.

Cependant, l’accord des deux syndicats d’enseignants est essentiel pour offrir une option de notes calculées aux élèves, étant donné que les enseignants seraient tenus d’évaluer leurs propres élèves.

Le ministère de l’Éducation a déclaré jeudi qu’il était «décontenancé et déçu» par la décision de l’ASTI de se retirer des pourparlers. «À aucun stade des discussions d’aujourd’hui, l’ASTI n’a indiqué son intention de prendre cette mesure», a-t-il déclaré.

L’Union irlandaise des étudiants de deuxième niveau (ISSU) a déclaré que l’annonce de l’ASTI avait provoqué «une montée en flèche du stress, de l’anxiété et de l’inquiétude» parmi les étudiants.

« Cela ajoute de la peur dans une situation déjà haute pression, et la clarté pour les étudiants a été davantage repoussée en raison de cette rupture des pourparlers », a-t-il déclaré.

Le porte-parole du parti travailliste pour l’éducation, Aodhán Ó Ríordáin, a appelé l’ASTI à reprendre les pourparlers.

Il a dit que le processus serait mieux servi par le syndicat participant aux pourparlers. «Le départ de l’ASTI n’aide pas.» Le syndicat devait être un retour pour aider à régler les «circonstances très malheureuses».