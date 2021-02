Billy Burns nommé à l’extérieur avec Sexton et Murray exclu

Billy Burns a été nommé à un demi-match du côté irlandais pour affronter la France dimanche au stade Aviva (coup d’envoi à 15 heures) après l’exclusion de Johnny Sexton suite à la blessure à la tête qu’il a subie à la 69e minute contre le Pays de Galles le week-end dernier.

James Ryan, l’autre joueur irlandais contraint de quitter ce match après avoir échoué à une HIA en première mi-temps, est également mis à l’écart pour le match de dimanche avec Sexton, car aucun des joueurs n’a terminé son protocole de retour au jeu. Comme Peter O’Mahony est suspendu, cela signifie qu’Andy Farrell a apporté quatre changements au XV de départ, avec Iain Henderson et Rhys Ruddock également nommés dans le peloton.

Il est également apparu que Conor Murray a subi une blessure aux ischio-jambiers à l’entraînement, ce qui signifie que Jamison Gibson-Park commence et que Craig Casey non plafonné est nommé sur le banc.

L’effet d’entraînement voit Ultan Dillane et Ross Byrne promus sur le banc. Le capitaine irlandais et ses deux vice-capitaines sont exclus, laissant ainsi à Farrell and co une décision à prendre concernant la capitainerie. Henderson dirigera l’équipe après ce qui est devenu une accumulation de poids pour l’équipe irlandaise.

Ce ne sera que le deuxième départ d’essai de Burns et le premier des Six Nations. Ce sera également un premier départ tant attendu dans les Six Nations pour Ruddock, 30 ans, même si cela fait plus d’une décennie qu’il a fait ses débuts aux essais pour l’Irlande à l’âge de 19 ans.

Il a joué pour son pays 26 fois au total et a fait ses débuts dans les Six Nations il y a sept ans. Il a marqué un essai et a été l’homme du match à son deuxième départ lors d’une victoire contre l’Afrique du Sud en 2014. Il a également été capitaine de l’Irlande à sept reprises, à chaque fois jusqu’à la victoire.

Maintenant, enfin, à l’âge de 30 ans, Ruddock entame son premier match de championnat après cinq apparitions hors du banc au fil des ans. Si au début vous ne réussissez pas et tout ça.

Forcé son chemin

Dans, et surtout hors, des équipes irlandaises depuis la dernière fois qu’il a joué au niveau de test de la Coupe du monde, Ruddock s’est frayé un chemin dans le cadre au mérite après une série de forme toujours fine pour Leinster. Paraissant affûté, en forme et en forme, Ruddock est devenu le premier homme à remporter le titre de joueur Leinster du mois en trois mois consécutifs (octobre, novembre et décembre). Bien que ce soit sans aucun doute un pas en avant, aucun joueur ne savourera l’occasion, fans ou pas de fans, plus que Ruddock.

Henderson, qui a si bien joué en tant que remplaçant de Ryan étant donné qu’il n’avait pas joué depuis la Coupe des Nations d’automne, sera associé à Tadhg Beirne dans le deuxième rang.

Sinon, il n’est pas surprenant de voir Farrell garder une équipe inchangée en partant du principe que s’ils avaient pu jouer les 80 minutes et plus avec 15 hommes, plutôt que les 14 premières minutes, l’Irlande aurait eu toutes les chances de battre le Pays de Galles, et même avec un homme moins joué dans des positions gagnantes.

Irlande vs France: Hugo Keenan; Keith Earls, Garry Ringrose, Robbie Henshaw, James Lowe; Billy Burns, Jamison Gibson-Park; Cian Healy, Rob Herring, Andrew Porter; Tadhg Beirne, Iain Henderson (capitaine); Rhys Ruddock, Josh van der Flier, CJ Stander.

Remplaçants: Ronan Kelleher, Ed Byrne, Tadhg Furlong, Ultan Dillane, Will Connors, Craig Casey, Ross Byrne, Jordan Larmour.