Covid-19: Quelles nouvelles restrictions sont introduites et quand?

Le gouvernement a annoncé de nouvelles restrictions de niveau 5 pour placer le pays dans un verrouillage dans les prochains jours jusqu’au 12 janvier. Alors, que se passe-t-il et quand?

Noël est-il annulé?

Non, les nouvelles restrictions sur les visites à domicile et les voyages inter-comtés n’entreront en vigueur qu’après la Saint-Étienne.

Alors je peux toujours avoir des visites à domicile?

Les gens pourront accueillir des visiteurs de deux ménages différents jusqu’au jour de la Saint-Étienne, après quoi il sera limité aux visites d’un autre ménage jusqu’à la Saint-Sylvestre. À partir du 1er janvier, les visites de maisons privées ou de jardins seront à nouveau interdites, sauf pour des raisons familiales essentielles ou des personnes en bulles de soutien.

Puis-je quitter mon comté?

Les restrictions sur les déplacements non essentiels entre les comtés ont été assouplies pour permettre aux membres de la famille de se rassembler pour les vacances de Noël.

L’interdiction de voyager entre les comtés sera réintroduite après la Saint-Étienne. Cependant, les personnes séjournant en famille dans un autre comté pour Noël ne seront pas obligées de rentrer chez elles immédiatement après le 26 décembre. Ils seront autorisés à voyager entre les comtés après cette date s’ils rentrent chez eux.

Et des pubs et des restaurants?

Nous savions que l’expérience de pub traditionnelle de Noël n’allait jamais se produire cette année. Le gouvernement a décidé de fermer les restaurants, cafés et pubs servant de la nourriture à partir de 15 heures la veille de Noël, les limitant aux services de plats à emporter et de livraison uniquement.

Qu’est-ce qui change d’autre?

Les coiffeurs, les salons, les cinémas, les galeries et les musées doivent fermer à partir de la veille de Noël, tandis que les gymnases et les piscines resteront ouverts pour l’entraînement individuel uniquement. La messe et les services religieux seront mis en ligne après le jour de Noël.

Le commerce de détail non essentiel sera autorisé à rester ouvert, mais sera encouragé à éviter de tenir des événements de vente importants.

Les hôtels doivent fermer pour toutes les réservations non essentielles après la Saint-Étienne. Les restrictions de voyage en provenance de Grande-Bretagne doivent être prolongées jusqu’au 31 décembre.

Alors un autre verrouillage?

À peu près: restaurants et bars fermés en dehors des services de plats à emporter; aucun voyage non essentiel hors de votre comté; pas de coupe de cheveux; et aucune visite à domicile à partir du 1er janvier. La principale différence entre cela et le verrouillage précédent est que les gymnases et les magasins de détail non essentiels peuvent rester ouverts cette fois.

Combien de temps cela durera-t-il?

Le gouvernement a déclaré que les mesures seraient réexaminées le 12 janvier.

Cependant, le Tánaiste Leo Varadkar a déclaré que les restrictions pourraient devoir rester en place jusqu’à la fin du mois de février, date à laquelle un nombre important de personnes ont reçu le vaccin.

Quel était le plan précédent?

À l’origine, le plan était d’accorder aux gens une fenêtre de près de trois semaines où les déplacements entre les comtés et les visites à domicile d’autres ménages étaient autorisés.

Les restrictions sur les voyages inter-comtés et les visites à domicile ont été assouplies le 18 décembre et ne devaient initialement être réimposées que le 6 janvier.

Qu’a dit Nphet?

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a écrit lundi au ministre de la Santé Stephen Donnelly pour lui dire que des restrictions de niveau 5 seraient nécessaires à un moment donné après Noël.

Début décembre, la modélisation de l’équipe nationale des urgences de santé publique (Nphet) a estimé que l’Irlande pouvait voir entre 800 et 1 200 cas par jour à la mi-janvier, compte tenu de la socialisation accrue à Noël.

Au cours de la semaine dernière, la situation a commencé à se détériorer rapidement, les cas augmentant beaucoup plus rapidement que les responsables de la santé publique ou les politiciens ne l’avaient prévu à l’approche de Noël.

Les derniers modèles graphiques de la propagation potentielle suggèrent que le pays pourrait désormais voir entre 1 300 et 1 800 cas quotidiens au début de janvier.

Cependant, mardi, le gouvernement a déclaré que, compte tenu des cas de croissance actuels, il pourrait peut-être dépasser 2 000 par jour dès le début de la nouvelle année.

De bonnes nouvelles?

Eh bien comme la cavalerie à l’horizon, le vaccin est en route. Plusieurs milliers de doses du vaccin Pfizer / BioNTech doivent arriver en Irlande cette semaine, les plus vulnérables étant les premiers à recevoir les doses la semaine prochaine.