Les ports britanniques ont besoin d’une extension de délai pour les constructions du Brexit

LONDRES – Les ports britanniques demandent au gouvernement de prolonger une période de grâce pour les contrôles douaniers entrants sur le Brexit ou de risquer des pénuries alimentaires et des dommages supplémentaires aux entreprises.

Les quais s’efforcent de construire de nouvelles infrastructures pour effectuer des inspections des marchandises, mais de nombreux projets ne seront pas terminés avant juillet, lorsque les nouveaux processus d’importation doivent entrer en vigueur.

Les gestionnaires de port ont été plongés dans un marasme de paperasserie et de problèmes de financement, certains projets ayant été empêchés de démarrer en raison de disputes sur les spécifications et les permis de construire.

«Dans l’ensemble, nous sommes dans une situation très difficile qui a entraîné de nombreux retards», a déclaré Richard Ballantyne, directeur général de la British Ports Association. «Il y aura suffisamment de nos passerelles critiques dont l’infrastructure n’est pas prête à temps pour justifier une extension.»

Si les importations sont retardées, a-t-il averti, les magasins pourraient faire face à des «pénuries».

Le gouvernement a accepté de mettre progressivement en place des contrôles à l’importation des produits de l’UE pour alléger le fardeau des entreprises, qui doivent déjà faire face aux contrôles à l’exportation depuis la fin de la période de transition du Brexit. Il a reporté les déclarations en douane, les déclarations de sécurité et les contrôles physiques des importations, y compris les inspections des produits animaux et végétaux, à début juillet 2021. Certains documents supplémentaires seront nécessaires à partir d’avril.

Les ministres ont également lancé un fonds d’infrastructure portuaire de 200 millions de livres sterling pour aider les ports à construire des postes de contrôle pour effectuer des contrôles, ainsi que des entrepôts et des systèmes de contrôle du trafic. Mais les récompenses n’ont été accordées qu’en décembre 2020, donnant aux ports un peu plus de six mois pour construire l’infrastructure.

Le fonds a également été sursouscrit, de sorte que les ports se sont retrouvés avec moins de liquidités qu’ils ne l’avaient espéré, ce qui signifie que les plans de construction ont dû être modifiés ou abandonnés.

Pendant ce temps, les ports se disputent avec les agences gouvernementales au sujet des spécifications de construction nécessaires pour effectuer les contrôles, retardant davantage les projets.

«Les projets civils de cette envergure nécessitent un minimum de 18 mois», a déclaré Mike Sellers, le directeur du port de Portsmouth International Port, qui a dû abandonner les projets de poste de contrôle aux frontières en raison de pénuries de financement, devenant ainsi le sujet d’une guerre politique. «Les ports n’ont été informés des exigences en matière d’infrastructure frontalière que lorsque le modèle d’exploitation frontalier a été annoncé en juillet 2020.»

Portsmouth a également fait face à des retards d’approbation de la conception sur ses autres plans de construction. « Notre projet ne sera pratiquement achevé qu’à la fin du mois d’août et nous avons demandé une période de grâce pour permettre à nos importations de se poursuivre au-delà de juillet 2021 », a ajouté Sellers.

D’autres ports situés autour de la Tamise, de la rivière Humber, de la rivière Stour, du Pays de Galles et de la côte sud de l’Angleterre ne devraient pas non plus être prêts à effectuer des contrôles en juillet. On craint également que les nouvelles installations douanières intérieures, malgré un plan gouvernemental distinct pour les soutenir, ne soient pas construites à temps.

Une nouvelle perturbation constituerait un revers majeur pour le gouvernement après que les flux de fret globaux seraient revenus à des niveaux normaux après la fin de la transition du Brexit.

Pendant ce temps, on s’attend à ce que les ports qui disposent de l’infrastructure nécessaire récupèrent le commerce des autres.

Tilbury, un port sur la Tamise, devrait avoir de nouveaux postes de contrôle aux frontières pleinement opérationnels d’ici juillet et vient de terminer un terminal de fret de 250 millions de livres sterling prêt pour le Brexit.

«Les chaînes d’approvisionnement se réalignent car elles recherchent une plus grande résilience, et nos ports sont idéalement placés pour soutenir grâce à nos récents investissements dans les infrastructures, des délais d’exécution de premier plan et une capacité de croissance», a déclaré un porte-parole du groupe Forth Ports.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Les contrôles à l’importation seront introduits par étapes comme prévu. Nous l’avons fait pour donner aux commerçants et aux transporteurs le temps de s’adapter aux nouveaux processus. »

Le gouvernement « fait des préparatifs importants pour garantir [ports] sera prêt pour les nouvelles procédures à venir en juillet « et continuera à » travailler très étroitement avec tous les ports qui ont reçu un financement via le fonds d’infrastructure portuaire de 200 millions de livres sterling pour la livraison de leurs projets « , a ajouté le porte-parole.

