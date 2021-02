Covid-19: 66 décès, 1078 cas signalés alors que le nombre de cas hospitaliers continue de baisser

66 autres décès et 1078 cas de Covid-19 ont été signalés samedi par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet).

Sur les 66 décès signalés, 41 sont survenus ce mois-ci, dont huit en janvier, sept en décembre et neuf en novembre ou plus tôt.

L’âge médian des personnes décédées était de 84 ans, le plus jeune décès lié à Covid-19 étant âgé de 39 ans et le plus âgé de 98 ans.

À ce jour, il y a eu 3 931 décès liés au virus dans l’État, avec un total de 208 796 cas confirmés.

Il y avait 898 patients Covid-19 à l’hôpital samedi à 8 heures du matin, avec 44 personnes hospitalisées au cours des dernières 24 heures.

Il y avait 171 patients Covid-19 en soins intensifs samedi, a déclaré Nphet.

Sur les 1 078 nouveaux cas notifiés samedi, 523 sont des hommes et 549 sont des femmes. Environ 70% des cas concernent des personnes âgées de moins de 45 ans, 32 ans étant l’âge médian.

Près de la moitié des cas (433) sont situés à Dublin, suivis de 139 à Galway, 52 à Limerick et 43 à Mayo.

Auto-isoler « immédiatement »

Le Dr Ronan Glynn, médecin-chef adjoint, a réitéré que toute personne présentant des symptômes de Covid-19 devrait s’auto-isoler «immédiatement» et contacter son médecin généraliste pour organiser un test.

«La meilleure façon de nous protéger et de protéger nos proches vulnérables contre les maladies graves résultant de l’infection à Covid-19 est de continuer à prendre les mesures que nous savons capables de supprimer efficacement le virus», a-t-il déclaré.

Le Dr Glynn a rappelé aux gens de garder une distance physique avec les autres, d’éviter les foules, de porter des masques faciaux et de se laver régulièrement les mains.

Pendant ce temps, le nombre total de personnes hospitalisées atteintes de Covid-19 a continué de baisser, selon les derniers chiffres du Health Service Executive (HSE).

Vendredi à 20 heures, il y avait 894 patients Covid-19 dans les hôpitaux de soins aigus, contre environ 950 personnes la veille.

Il s’agit d’une baisse significative sur les plus de 1 220 patients hospitalisés pour le virus il y a une semaine, et par rapport au pic de 2 000 hospitalisations le mois dernier.

Au total, 166 863 personnes ont reçu la première dose du vaccin Covid-19, et 89 818 d’entre elles ont reçu le deuxième vaccin requis. Photographie de dossier: Liselotte Sabroe / EPA



Cependant, le nombre de patients atteints de Covid-19 dans les unités de soins intensifs a diminué plus lentement, selon les chiffres.

Il y avait 178 patients Covid-19 dans les unités de soins intensifs le week-end dernier, dont la majorité avait besoin de ventilateurs. Vendredi, 169 patients étaient en réanimation.

Les responsables de la santé ont averti qu’il y a un décalage entre un pic des hospitalisations et des admissions en soins intensifs, ce qui signifie que toute diminution du nombre de soins intensifs sera en retard par rapport à la baisse des hospitalisations.

Un total de 166 863 personnes ont reçu la première dose du vaccin Covid-19, et 89 818 d’entre elles ont reçu le deuxième vaccin requis, selon le centre de données Covid-19 du gouvernement.

303 autres personnes ont été testées positives pour Covid-19 au cours des dernières 24 heures, a déclaré samedi le ministère de la Santé d’Irlande du Nord.

Dix autres décès ont été signalés, portant le nombre total de décès liés au virus dans le Nord à 1 985.

Les travailleurs de première ligne ont persévéré

Taoiseach Micheál Martin a déclaré que la troisième vague avait «poussé nos travailleurs de la santé de première ligne à la limite», mais qu’ils avaient persévéré.

«Au cours des prochains mois, nous devons protéger ce progrès durement gagné… au fur et à mesure que les vaccins sont déployés, en commençant par nos citoyens les plus vulnérables. Ce n’est pas le moment de baisser la garde », a-t-il déclaré samedi.

Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré qu’en dépit d’une récente baisse des nouveaux cas, le virus se propage actuellement à un rythme similaire au pic de la deuxième vague en octobre.

« Là où nous en sommes actuellement, ce n’est pas loin du pic de la deuxième vague, donc un long chemin à parcourir encore, mais beaucoup va dans la bonne direction », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée vendredi sur Twitter.

«Le nombre de personnes atteintes de Covid à l’hôpital a culminé à 900 lors de la première vague, 354 dans la seconde et 2 000 dans cette vague», ce qui, selon lui, était très sévère.

«Il est maintenant tombé à environ 950, soit une baisse de plus de moitié par rapport au sommet, mais toujours plus élevé que la première vague, ce qui vous donne une indication de la distance que nous devons parcourir avant de pouvoir envisager sérieusement d’assouplir les restrictions», a-t-il déclaré.

Des sources gouvernementales ont signalé que les restrictions de niveau 5 pourraient ne pas être assouplies avant la fin avril ou début mai, à l’exception de la réouverture des écoles et du secteur de la construction.