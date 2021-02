Un accord pour des normes communes de sécurité alimentaire UE-Royaume-Uni «  sur la table  », déclare Šefčovič

DUBLIN – Selon le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, un accord Royaume-Uni-UE sur des normes communes de santé animale et de sécurité alimentaire faciliterait considérablement le transport des animaux, de la viande et des produits végétaux britanniques vers le marché unique européen.

Demandé dimanche dans une interview avec Diffuseur irlandais RTÉ Si l’idée apaiserait les tensions commerciales sur le Brexit, Šefčovič a déclaré que ses responsables la maintenaient «sur la table» et exploreraient cette question dans le cadre de l’intensification des discussions UE-Royaume-Uni cette semaine.

Šefčovič répondait à un appel lancé par l’Alliance centrale de l’Irlande du Nord pour un accord vétérinaire entre le Royaume-Uni et l’UE qui supprimerait le besoin de contrôles sanitaires et phytosanitaires sur la viande et les produits végétaux, respectivement. En conséquence, les transporteurs transfrontaliers n’auraient pas besoin de certificats sanitaires d’exportation signés pour chaque envoi d’animaux ou de denrées alimentaires, un problème qui cause une consternation particulière sur la nouvelle «frontière maritime» de la Grande-Bretagne avec l’Irlande du Nord, membre britannique.

Le Royaume-Uni avait précédemment rejeté l’idée d’un pacte sur les normes vétérinaires avec l’UE car il maintiendrait la Grande-Bretagne légalement liée aux normes de l’UE en matière de santé animale et de sécurité alimentaire. Mais le ministre du Cabinet britannique Michael Gove a réservé un accueil réservé aux propositions de l’Alliance, les décrivant comme «une voie potentielle à venir».

Šefčovič a cité ses bonnes relations de travail avec Gove comme une plate-forme pour explorer les étapes «pratiques et axées sur les solutions» pour que le commerce se déplace le plus facilement possible, y compris de manière plus sensible de la Grande-Bretagne à l’Irlande du Nord.

Il a qualifié le protocole d’Irlande du Nord – qui maintient la région à la fois dans le marché unique de l’UE et dans le marché intérieur britannique – de «chapitre le plus compliqué» de quatre ans de négociations sur le Brexit.

Le protocole transfère l’application des contrôles à l’importation de l’UE de la frontière terrestre irlandaise à quatre ports d’Irlande du Nord, mais au prix de la colère des protestants britanniques de la région qui y voient une atteinte à leur statut au Royaume-Uni.

Šefčovič a déclaré qu’il rechercherait un dialogue direct avec «les gens sur le terrain» dans les deux régions d’Irlande pour entendre leur expérience des «vrais problèmes».

«Personnellement, j’aimerais entendre le monde des affaires et la société civile en Irlande du Nord», a déclaré Šefčovič, qui doit d’abord s’adresser mardi à la commission des affaires européennes du parlement irlandais.

Toute amélioration des exigences réglementaires du protocole devrait être «dans les deux sens», a déclaré Šefčovič.

«Le Royaume-Uni doit nous montrer comment ils utilisent les flexibilités sur lesquelles nous nous sommes déjà entendus, et s’il y a des problèmes, résolvons-les», a-t-il déclaré, faisant référence aux dispositions du protocole offrant la possibilité de convenir de solutions sur mesure pour l’application des douanes de l’UE. dans les ports d’Irlande du Nord.

Une évaluation complète de «comment fonctionnent toutes ces flexibilités [is a] condition préalable à toute autre étape », a-t-il déclaré.