Les paroissiens de Clonmany reçoivent des cendres à emporter

Même avec des églises fermées à cause de Covid-19, les paroissiens de Clonmany, Co Donegal recevront toujours leurs cendres mercredi grâce au service «à emporter» fourni par le curé de la paroisse et le magasin local.

Les cendres en libre-service – fournies dans des pots de sauce en plastique du Centra du village – et un bref service de prière ont été disponibles cette semaine dans les trois églises de la paroisse.

«Il semble certainement avoir répondu à un besoin des paroissiens», déclare le curé Brian Brady. «Je suis également ravi de pouvoir maintenir une tradition qui fait partie de notre église depuis 1 500 ans.

«Le coronavirus rend toutes ces choses très difficiles, mais cela aurait été triste s’il avait été manqué.»

L’idée est venue du propriétaire de la boutique Centra du village, Joe Joyce. «J’aurais parlé aux clients, en particulier aux personnes âgées, et ils disaient que ce mercredi des Cendres serait la première fois de leur vie qu’ils n’auraient pas de cendres, et cela a résonné avec moi.

Un premier lot de cendres a été béni par le père Brady, puis emballé dans 200 pots par Joyce et son personnel et laissé dans les églises – St Mary’s, Clonmany, St Michael’s, Urris et l’Oratoire de l’Assomption à Ballyliffin – pour que les paroissiens puissent les récupérer ; ils se sont avérés si populaires qu’un deuxième lot s’est épuisé mardi après-midi.

La pandémie, dit le père Brady, a été «une période difficile pour tout le monde … et douloureuse sur le psychisme». Il décrit les premières communions et les baptêmes manqués, et comment la communauté a été incapable de pleurer correctement pour ses proches. «Je pense que le deuxième verrouillage a été beaucoup plus difficile que le premier, avec le mauvais temps et les journées courtes.»

Il a été «surpris» que tant de personnes soient venues ramasser les cendres. «Cela semble avoir touché quelque chose dans la psyché catholique», dit-il, ajoutant que la prière est devenue plus importante pendant le verrouillage.

Les gens «ressentent le besoin d’un coup de main, ressentent le besoin [to know] qu’il y a une lumière au bout de ce tunnel, et qu’il est important d’avoir des opportunités de se tourner vers le Seigneur et de reconnaître que nous ne pouvons pas gérer cela totalement par nous-mêmes ».

L’esprit de communauté

Le nombre de personnes venues ramasser les cendres pour les voisins est particulièrement encourageant, dit le père Brady. «Cela a aidé les gens à savoir que nous sommes dans cette situation ensemble et que nous avons besoin les uns des autres et que la voie à suivre est d’être de bons voisins et de s’entraider afin que nous en sortions tous en tant que communauté.

Cet esprit communautaire a été au premier plan pendant la pandémie, explique Joyce, grâce au groupe Clonmany Together. Conçu comme un moyen de fournir une aide pratique dès les premiers jours en livrant des colis alimentaires, il s’est depuis développé en un réseau de soutien plus large pour les populations locales; les cendres à emporter, dit Joyce, n’étaient qu’une autre «chose simple à faire» pour aider.

Désormais, les clients de Joyce ne sont plus inquiets; au lieu de cela, ils parlent du «soulagement massif» de pouvoir administrer les cendres à la maison et décrivent comment «les fils et les filles [have been] expédiés »pour collecter ces cendres pour eux.

«En Irlande rurale et à Clonmany, la tradition et les anciennes valeurs sont toujours présentes, et ce sens de la communauté et ce sentiment d’appartenance sont toujours là, et cela signifie tellement pour les gens que nous avons pu leur fournir cela», déclare Joyce.

Le père Brady est d’accord. Il y a, dit-il, un sentiment d’espoir dans le village. «C’est palpable. Il y a une sorte de vivacité chez les gens maintenant, la vaccination a été importante et elle est en cours de déploiement maintenant et je pense que les gens ont en quelque sorte le sentiment que nous commençons à maîtriser ce virus.

« L’impuissance était très difficile à gérer … maintenant vous pouvez voir le soleil, nous avons passé une belle journée ici ces deux derniers jours, et cela a fait quelque chose au cœur humain, cela a vraiment remonté le moral. »