L’hospitalité ne rouvrira pas avant le milieu de l’été, dit Taoiseach

Taoiseach Micheál Martin a déclaré qu’il ne prévoyait pas de rouvrir les pubs et les restaurants avant le milieu de l’été.

Ses commentaires sont intervenus samedi avant que l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) ne fasse état de 26 décès et 988 nouveaux cas de Covid-19.

Dans une interview avec RTÉ Raidió na Gaeltachta, M. Martin a déclaré que les nouvelles variantes de coronavirus préoccupaient le plus le gouvernement et les médecins de santé publique et que, à cause de cela, la réouverture du pays serait très lente.

Interrogé sur la réouverture de l’hospitalité, il a déclaré: «Nous ne prévoyons pas cela avant le milieu de l’été … ce que disent les autorités de santé publique, c’est que nous nous en tenons à cela jusqu’à fin avril, puis nous réfléchissons à la situation. et prendre des décisions sur les mois à venir. »

«Il n’y aura pas beaucoup de changement (après cette phase) parce que les chiffres sont encore trop élevés … ce que nous avons l’intention c’est de rouvrir progressivement les écoles … ce sera lent, nous serons prudents, car nous avons pour surveiller l’effet sur le virus. Le plus grand défi auquel nous sommes confrontés concerne les nouvelles variantes, car elles pourraient avoir un impact sur les vaccins. Il est judicieux d’ouvrir lentement, car les vaccins arrivent.

Les soutiens

Réagissant aux commentaires de M. Martin, Adrian Cummins, directeur général de l’Association des restaurants d’Irlande, a déclaré que le soutien aux entreprises devait être accru pour toutes les entreprises de restauration et d’hôtellerie.

Le niveau actuel de soutien ne maintiendrait pas la grande majorité des entreprises à flot jusqu’à l’été, a averti M. Cummins.

«Les commentaires d’An Taoiseach Micheál Martin rapprochent les restaurants et les entreprises d’accueil de la ruine et de l’effondrement financiers.

«Le gouvernement doit maintenant augmenter le niveau de soutien aux entreprises pour toutes les entreprises d’accueil afin de la survie du secteur et rester prêt à réembaucher des centaines de milliers de travailleurs du tourisme et de l’hôtellerie actuellement sur le PUP (indemnité de chômage en cas de pandémie)», a-t-il déclaré .

«Le gouvernement doit maintenant définir clairement le niveau / pourcentage de la population qui devra être vacciné afin de rouvrir complètement toutes les entreprises hôtelières.

«Enfin, le gouvernement doit préciser si le milieu de l’été pour la réouverture est le début du mois de juin ou le début du mois de juillet, car les entreprises devront planifier leur réouverture …»

Le premier centre de vaccination de masse de l’État a commencé les vaccinations samedi à l’Helix de la Dublin City University (DCU).

S’exprimant là-bas, le ministre de la Santé Stephen Donnelly a déclaré que l’Irlande devait accepter qu’elle était à la traîne du Royaume-Uni en ce qui concerne la vaccination des personnes contre Covid-19.

Mais défendant le rythme plus lent du déploiement ici par rapport au Nord et à la Grande-Bretagne, il a déclaré que la République se comportait bien par rapport aux autres pays du monde et au sein de l’UE.

« Les gens regardent très raisonnablement le Royaume-Uni et disent que le Royaume-Uni est plus avancé », a-t-il déclaré aux journalistes. « Et ils sont. Nous devons accepter cela, ils le sont.

Plus rapide

Mais l’Irlande a «l’un des déploiements de vaccins les plus rapides de l’UE» et risque d’être encore pire si elle décidait de faire cavalier seul en achetant sa propre réserve de vaccins, a-t-il ajouté.

Trois cas de la variante brésilienne Covid-19 (P1) ont été identifiés dans l’État pour la première fois, a déclaré Nphet vendredi soir.

Tous les cas identifiés sont directement associés à des voyages récents en provenance du Brésil.

Le pays a récemment été désigné comme catégorie 2 et les arrivées doivent être mises en quarantaine chez elles pendant 14 jours.

Le plan révisé de Living with Covid du gouvernement doit être publié la semaine prochaine.

Sur An tSeachtain le Máirín Ní Ghadhra samedi, M. Martin a également été interrogé sur la récente controverse sur le plan avorté à la hâte de la Commission européenne visant à déclencher l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord dans le cadre d’une tentative de contrôle des exportations de vaccins Covid-19 depuis l’UE. .

Le DUP a par la suite exprimé le souhait de ne pas s’engager dans des activités transfrontalières liées au protocole d’Irlande du Nord.

M. Martin a qualifié la position du DUP de décevante et a déclaré que la politique devait être mise de côté pour trouver une solution pratique à toute difficulté au sein de la structure de l’accord de retrait qui a suivi le Brexit.

Il s’est également dit préoccupé par la tension croissante au sein du syndicalisme et du loyalisme en la matière.

«Je suis désolé que le DUP ait pris cette position, je ne pense pas que ce soit la bonne façon de traiter la question. Après Noël, le DUP était heureux de travailler avec le Protocole sur un plan pratique, même s’il n’était pas d’accord avec lui.

«Nous sommes heureux de travailler avec toutes les parties pour trouver une solution à leurs préoccupations … Il existe un comité où ces questions peuvent être discutées, et les problèmes peuvent être résolus, dans le cadre du protocole de l’Irlande du Nord, et ils devraient être utilisés. .

«Beaucoup de travail a été fait pendant plusieurs années à ce sujet, et cela ne fait même pas deux mois depuis janvier … Je pense que le moyen le plus efficace de traiter les questions se trouve dans l’Accord», a-t-il déclaré.

«Comme je l’ai déjà dit, nous devons réduire la rhétorique … Ce type de politique n’est bon pour personne à mon avis. Nous avons tous l’obligation de régler le problème, de nous rassembler pour discuter de ces questions … nous devons mettre la politique de côté et traiter les problèmes dans un contexte économique, social et pratique.