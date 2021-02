Biden silencieux sur les sanctions alors que Nord Stream 2 accélère

Les navires russes font la course pour achever le gazoduc controversé Nord Stream 2 dans la mer Baltique, mais jusqu’à présent, le président américain Joe Biden résiste à la pression pour imposer des sanctions sur le projet.

S’exprimant lors de la conférence de Munich sur la sécurité de vendredi, Biden n’a pas mentionné le pipeline, bien qu’il ait averti que le président russe Vladimir Poutine « cherche à affaiblir le projet européen et notre alliance de l’OTAN. Il veut saper l’unité transatlantique et notre détermination parce que c’est tellement plus facile pour que le Kremlin intimide et menace des États individuels.

Mais pour l’instant, Biden ne suit pas les demandes des membres du Congrès américain d’imposer des mesures supplémentaires contre le pipeline soutenu par Gazprom.

Cela ne signifie pas que Biden s’est éloigné du scepticisme de Washington à l’égard du projet. Nord Stream 2 est un « mauvais accord parce qu’il divise l’Europe, il expose l’Ukraine et l’Europe centrale à la Russie – la manipulation russe, et parce qu’il va à l’encontre des objectifs énergétiques et de sécurité déclarés de l’Europe », a déclaré cette semaine la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Mais la nouvelle administration américaine tente de réparer les relations avec l’Allemagne après quatre ans de Donald Trump, il y a donc une réticence à soulever des hackles allemands en bloquant les entreprises travaillant sur le pipeline du système financier américain.

La chancelière allemande Angela Merkel n’a pas hésité dans son insistance sur le fait que le projet est une entreprise commerciale et non politique.

Nord Stream 2 a jeté le gant le 6 février, quand il a officiellement annoncé qu’il avait repris la pose de canalisations dans les eaux danoises. L’effort implique une flotte d’au moins sept navires russes approvisionnant le Fortuna, un navire de pose de canalisations sortant du président Donald Trump frappé de sanctions américaines la veille de l’inauguration de Biden.

Tous, ainsi que le port allemand de Mukran, qui appartient au gouvernement mais exploité comme une entreprise à but lucratif et où les tuyaux sont stockés, pourraient être visés par la loi de clarification de la sécurité énergétique Protecting Europe de janvier.

Un porte-parole du département d’Etat a déclaré à POLITICO au début du mois que « les sanctions ne sont qu’un des nombreux outils importants ».

À Washington, le Comité sénatorial américain des relations étrangères ronge le morceau.

Vendredi soir, le sénateur républicain Jim Risch a publié une déclaration accusant réception tardive d’un rapport du département d’État sur la construction. Il s’est plaint qu’il ne contenait aucune nouvelle information depuis que l’administration Trump a quitté ses fonctions.

«Je suis profondément troublé et déçu par le rapport du Département d’État sur les activités de Nord Stream 2 et par sa décision de renoncer à des sanctions supplémentaires contre d’autres entités impliquées dans sa construction», a-t-il déclaré.

La lenteur de l’action du département d’État – plus un document divulgué montrant que l’année dernière l’Allemagne avait proposé de construire des terminaux pour recevoir le gaz naturel liquéfié américain si Washington ne promettait pas de sanctions – a suscité des rumeurs sur un éventuel accord entre Washington et Berlin.

Malgré la pression exercée sur Biden pour qu’il agisse, il est probablement encore temps pour Washington de se doter – les postes du département d’État qui seraient essentiels dans les négociations doivent encore être pourvus – et de se décider.

« Je dirais que c’est plus ou moins un petit coup de presse parce que [Nord Stream 2] ne terminera pas le pipeline en quelques semaines, il leur faudra des mois, mais c’est difficile à comprendre – nous n’avons aucune idée de la façon dont ils ont la possibilité de continuer à travailler et sur quelles bases, puisque certaines entreprises cruciales ont quitté le projet, « y compris les assureurs et les certificateurs , a déclaré Andreas Metz, directeur des affaires publiques de l’Association allemande des entreprises de l’Est, dont les membres ont ou veulent faire des affaires avec Nord Stream 2.

Metz a déclaré que ses entreprises membres craignaient que le redémarrage des travaux ne compromette tout futur accord américano-allemand permettant à Nord Stream 2 de se poursuivre, ou que les entreprises ayant déjà collaboré au projet mais se conformant aux sanctions américaines soient sanctionnées rétroactivement.

Mateusz Kubiak, consultant en énergie chez Esperis, basé à Varsovie, a déclaré que l’estimation de Nord Stream 2 selon laquelle une partie du projet pourrait être terminée d’ici l’été semble optimiste.

« Si nous prenons en compte le fait qu’ils n’ont pas commencé fin janvier mais le 6 février, et ont déjà eu une pause d’une semaine en raison des conditions météorologiques, j’estime qu’une seule des deux cordes pourrait être posée d’ici juillet », a-t-il déclaré.

Cette vitesse pourrait plus que doubler si l’Akademik Cherskiy, un navire de pose de canalisations plus avancé actuellement amarré dans le port allemand de Wismar, se joignait à l’effort, a ajouté Kubiak.

Mais Nord Stream 2 aurait encore besoin de trouver des entreprises internationalement reconnues prêtes à mettre en service et à certifier le pipeline pour l’exploitation, au mépris des sanctions américaines.

Cet article a été mis à jour avec la réaction du Sénat américain.