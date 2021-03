Le ministre de la Santé a vivement critiqué les opérations de livraison du vaccin Covid-19 d’AstraZeneca comme «inacceptables» et a déclaré qu’il avait révisé à plusieurs reprises ses délais de livraison «souvent à la dernière minute et révisé à la baisse les volumes qu’il avait accepté de livrer».

Stephen Donnelly, qui s’exprimait lors de sa mise à jour hebdomadaire du Dáil sur le déploiement du programme de vaccination, a critiqué le HSE et prétend qu’il manque ses objectifs de vaccination Covid-19. M. Donnelly a déclaré que c’était injuste et faux. Ce n’est pas le HSE qui a raté ses objectifs mais AstraZeneca a-t-il dit à propos de la société pharmaceutique anglo-suédoise qui est l’un des trois produits vaccinaux ainsi (EMA).

Le ministre a déclaré que l’Irlande avait, dans le cadre d’un accord pré-arrangé, acheté 2,91 millions de doses du vaccin à dose unique de Janssen (Johnson & Johnson), qui vaccinerait la moitié de la population et devrait être approuvé par l’EMA jeudi.

Mais il a dit au Dáil que sur la base du manque de fiabilité d’AstraZeneca, il n’était pas disposé à fixer des objectifs de livraison et d’administration.

Au cours de sa mise à jour hebdomadaire du programme de déploiement de la vaccination, le ministre a déclaré que les accords parallèles conclus par l’Allemagne et le Danemark pour obtenir des doses supplémentaires avec des sociétés pharmaceutiques en dehors de l’UE devaient être livrés plus tard cette année dans le trimestre d’octobre à décembre.

Au milieu des appels croissants à l’Irlande pour s’approvisionner en vaccins en dehors de l’UE et des questions sur ce que font les autres États membres, M. Donnelly a déclaré que le gouvernement n’était au courant d’aucun pays de l’UE concluant des accords pour la livraison de vaccins «à court terme».

Les taux d’infection à Covid pour les travailleurs hospitaliers ont chuté d’environ 95%, a-t-il déclaré, ajoutant que le nombre de membres du personnel du secteur des maisons de soins infirmiers absents pour des raisons liées à Covid est passé de plusieurs milliers à plusieurs centaines et continue de baisser.

«Les derniers résultats de tests en série dans le secteur des maisons de soins infirmiers ont montré un taux de positivité de seulement 0,2%.»

Maisons de soins infirmiers

Alors que l’on envisage d’ouvrir des maisons de retraite aux visiteurs, la ministre d’État à la Santé, Mary Butler, a appelé à la prudence face à la hausse des attentes, car 104 foyers sur 580 dans l’État présentaient encore des épidémies – plus de deux cas – du virus.

Mais elle a déclaré que 99% des personnes de plus de 85 ans avaient été vaccinées et que la vaccination de ce groupe devrait être terminée la semaine prochaine. Les plus de 70 ans de l’État, soit 480 000 personnes, seront vaccinés à la mi-mai.

La vaccination d’une petite cohorte finale de 85 ans et plus est en cours. Mme Butler a déclaré que le service national d’ambulance vaccinerait toute personne confinée à domicile de plus de 85 ans et que cela a commencé aujourd’hui dans la grande région de Dublin. La vaccination des personnes atteintes de maladies sous-jacentes a commencé cette semaine.

Les pharmaciens sont actuellement vaccinés en tant que travailleurs de la santé et devraient participer à la vaccination des plus de 65 ans.

Prolongez l’écart

L’extension de l’écart entre les doses de vaccins Covid-19 augmenterait le nombre de personnes vaccinées de 40% et pourrait accélérer l’assouplissement des restrictions, a-t-on dit au Dail.

L’ancien ministre Richard Bruton, économiste, a déclaré qu’en dépit de la frustration suscitée par le «stop go» des vaccins, plus de 523 000 doses de vaccin avaient été administrées il y a cinq jours, un chiffre qui est plus proche de 600 000 aujourd’hui.

Le président du Fine Gael a déclaré que d’ici le milieu de la semaine prochaine, tous les plus de 80 ans seront vaccinés et «cela éliminera 63% du risque de décès dû à ce virus».

Il a demandé au ministre de la Santé Stephen Donnelly «devrions-nous maintenant envisager d’élargir l’écart entre les doses car nous augmenterions le nombre atteint de 40 pour cent si nous avions un délai plus long entre les doses du vaccin».

«D’après ce que nous entendons, 80 pour cent de l’impact est délivré sur le premier coup et le deuxième coup n’ajoute que 10 pour cent à 15 pour cent d’efficacité».

Il a suggéré que «réduire les risques» de cette manière pourrait changer les «points de déclenchement» qui détermineront la réouverture de la société.

«Il est clair que le risque associé, disons, à 300 cas par jour est très différent si 80% du risque est éliminé».

M. Donnelly a déclaré que l’Irlande comptait désormais le quatrième plus faible nombre de cas dans l’UE.

Il a dit que le Comité consultatif national d’immunisation (Niac), qui conseille le médecin-chef, examine la question.

«Il y a des problèmes avec une baisse de l’efficacité ou des niveaux de protection si l’intervalle est trop long», a-t-il averti. Niac y prête attention et «s’ils nous font des recommandations que ce soit sur les vaccins ARNM ou sur AstraZeneca, nous allons certainement l’examiner».