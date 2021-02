Les satellites Elon Musk vont diffuser le haut débit à haut débit dans la vallée du Kerry

Klipsch pro-500t-ls brown - prix unitaire

Enceintes extérieures Klipsch PRO-500T-LS Le son le plus dynamique, le plus puissant et le plus détaillé au monde pour votre espace de vie extérieur - les haut-parleurs satellites de paysage Pro-500T-LS sont le choix idéal pour diffuser votre musique à l'extérieur. Avec un woofer IMG de 5 pouces et un tweeter