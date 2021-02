DUBLIN – Le Premier ministre Micheál Martin a prolongé le verrouillage de la pandémie de l’Irlande de six semaines supplémentaires mardi, appelant un pays « complètement fatigué » à ne pas baisser sa garde contre le coronavirus.

«Je sais que les gens sont physiquement et émotionnellement épuisés par cette pandémie. Cela a mis une pression énorme sur chacun de nous », a déclaré Martin dans un discours télévisé en direct depuis les marches de son bureau. «Les entreprises et les travailleurs sont profondément inquiets pour l’avenir. Nous en avons tous complètement marre des impositions qui pèsent sur nos vies.

Mais il a déclaré que la variante la plus contagieuse du B117 qui s’était répandue depuis l’Angleterre depuis Noël représentait désormais neuf dixièmes des nouveaux cas irlandais.

«C’est presque l’équivalent d’un nouveau virus, et c’est un problème majeur», a déclaré Martin en appelant à la patience des gens pour ne pas casser. «Il est extrêmement important de ne pas baisser la garde. Lorsque nous ouvrons des choses, nous voulons qu’elles restent ouvertes. »

Il a pris la parole après que son cabinet ait publié un nouveau plan de verrouillage après des semaines de marchandage en coulisses dans un pays où de nombreuses entreprises, y compris des milliers de pubs, ont été fermées depuis près d’un an. Le gouvernement a dépensé plus de 10 milliards d’euros pour maintenir les entreprises fermées sur le maintien de la vie et les salaires versés à plus de 600 000 travailleurs licenciés.

Le plan prolonge la plupart des mesures de verrouillage existantes imposées fin décembre, lorsque le taux d’infection auparavant bas de l’Irlande a atteint le pire au monde. Ils comprennent une instruction selon laquelle les gens ne doivent sortir que pour des raisons essentielles et ne doivent pas voyager à plus de 5 kilomètres de leur domicile.

Bien que ces mesures aient ralenti les taux de transmission ces dernières semaines, le nombre de morts ne cesse d’augmenter. Il est passé mardi de 45 à 4.181 morts.

Le Cabinet a accepté de rouvrir progressivement les écoles et les crèches à partir de mars, toutes les classes reprenant l’enseignement en personne après la traditionnelle pause de Pâques se terminant le 5 avril.

Le programme de vaccination de l’Irlande a progressé lentement, avec environ 220 000 personnes dans ce pays de 4,9 millions de personnes recevant leur premier vaccin.

«Jusqu’à présent, notre seule limite a été l’approvisionnement», a déclaré Martin, qui a juré qu’un million de personnes seraient vaccinées chaque mois à partir de mars. Cela signifierait qu’au moins 55 pour cent des adultes «entièrement vaccinés» d’ici la fin juin.

«Nous nous en sortirons», a-t-il dit.