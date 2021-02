Accélération du vaccin Covid pour voir 80% des adultes dosés d’ici juin – Martin

Le Taoiseach Micheál Martin a annoncé une extension des restrictions de niveau 5 comme prévu mardi soir mais a promis une accélération du programme de vaccination qui verrait plus de 80% des adultes recevoir leur première dose d’ici la fin du mois de juin.

Insistant sur le fait que «la fin est vraiment en vue», M. Martin a espéré une réouverture prudente en avril et une vaccination généralisée d’ici l’été, mais a averti que l’assouplissement des restrictions était subordonné à la poursuite de la suppression du virus.

Le gouvernement a publié hier un nouveau plan, appelé Path Ahead, qui propose une approche prudente pour sortir du verrouillage qui est en place depuis Noël.

Les écoles commenceront à rouvrir lundi prochain, mais tous les élèves ne seront pas de retour dans les salles de classe avant la mi-avril et seulement si le nombre de cas continue de baisser, les admissions à l’hôpital et aux soins intensifs diminuent et le nombre R – le nombre de personnes par personne infectée par le virus continue à infecter – reste en dessous de un. L’impact du retour à l’école la semaine prochaine pour les élèves sortant du Cert et les plus jeunes des écoles primaires serait évalué en permanence, a déclaré le Taoiseach.

Mais M. Martin a refusé de fournir des détails sur les points de référence qui permettraient de poursuivre la réouverture et le médecin-chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, a déclaré que l’équipe nationale des urgences de santé publique (Nphet) surveillerait non seulement les taux de la maladie, mais aussi les taux de conformité avec les restrictions persistantes.

Le Dr Glynn a mis en garde contre l’interprétation de la réouverture des écoles comme un signal que «les freins sont coupés».

«Ce ne serait pas acceptable», dit-il.

Dans une allocution télévisée à la nation suivie d’une conférence de presse dans les bâtiments du gouvernement, M. Martin a cherché à équilibrer la promesse d’une nouvelle réouverture en exhortant les gens à rester chez eux et à observer les restrictions pendant six semaines supplémentaires. Le gouvernement réexaminera les restrictions à la fin du mois de mars, a-t-il déclaré. «Lorsque nous rouvrons des choses, nous voulons qu’elles restent ouvertes.»

Il a déclaré qu’à la fin du mois de mars, 1,25 million de vaccins auront été administrés, les trois mois suivants devant recevoir un million de doses dans chacun. À la fin du mois de juin, 82% des adultes auraient reçu au moins une dose, et jusqu’à 60% des adultes seraient complètement vaccinés avec deux doses.

Test et traçage améliorés

M. Martin a déclaré hier que les informations selon lesquelles il y aurait des déficits importants dans l’approvisionnement du fabricant de vaccins AstraZeneca aux pays de l’UE au deuxième trimestre avaient déjà été prises en compte dans les projections du gouvernement pour le déploiement du vaccin.

Alors que M. Martin a cherché à prendre une note positive, le document contient des avertissements non seulement sur la situation financière difficile de l’État, mais aussi sur l’évolution future de la maladie.

Le nouveau plan prévient que nonobstant la vaccination, «il existe de réels risques que nous soyons confrontés aux mêmes défis» en contrôlant Covid l’hiver prochain comme nous l’avons fait cet hiver. Il dit que l’incertitude sur l’impact des vaccins et des variantes, ainsi que la transmission accrue d’autres virus pendant l’hiver, ce qui exerce une «double pression» sur les hôpitaux, les défaillances dans les mesures de distanciation sociale et la fatigue entraînant une baisse de l’observance peuvent entraîner d’autres difficultés.

Il est entendu que le Nphet a également averti le gouvernement que la maladie pourrait se développer à nouveau chez les jeunes adultes et qu’il existe un risque considérable d’une nouvelle vague si les restrictions sont assouplies avant que les cas ne diminuent et que la vaccination ait un impact.

Le plan esquisse également un avenir avec des tests et des traçages améliorés, et un rôle plus large pour les tests antigéniques, avec une «stratégie de test agressive et un seuil d’intervention bas», un accent plus marqué sur «les données et l’intelligence intégrées en temps réel».

Plus de supports seront mis à disposition pour ceux qui restreignent les mouvements ou isolent, mais les informations sur les délais sont rares dans le plan.

Aide sociale

Le plan indique également que les aides sociales en cas de pandémie devront être annulées une fois que la campagne de vaccination s’accélérera car les finances du pays ne peuvent pas faire face au niveau actuel des dépenses au-delà du «très court terme».

Le plan indique que si le gouvernement prolongera les soutiens en cas de pandémie jusqu’en juin, cela absorbera la majeure partie du financement d’urgence prévu dans le dernier budget et «une trajectoire claire pour réduire ce niveau de dépenses sera nécessaire dès que nous entrerons dans la phase de reprise. ».

Dans un avertissement brutal, le nouveau cadre dit également que «l’assiette fiscale intérieure n’est pas suffisante pour faire face à ce montant de dépenses au-delà du très court terme».

«Afin de garantir la viabilité budgétaire, il sera donc nécessaire d’annuler ces mesures de dépenses temporaires une fois que le déploiement des vaccins aura progressé et que l’économie aura rouvert.»