Deux frères tués dans une ferme isolée de Cork, une camionnette liée à un incident retrouvé à l’église

Gardaí devrait ouvrir une enquête pour meurtre plus tard dans la journée après la découverte tard dans la nuit des corps de deux frères dans leur ferme isolée du nord de Cork.

Les deux hommes étaient à la fin de la soixantaine. Un troisième frère, également à la fin de la soixantaine et propriétaire enregistré de la ferme, n’a pas pu être retrouvé ce matin.

Gardaí pense que les hommes ont été tués avant que le suspect ne s’enfuie dans une camionnette appartenant à l’un des morts.

Cette fourgonnette a depuis été retrouvée abandonnée à l’église St Joseph de Killacluig, juste au nord-ouest de Mitchelstown.

Gardaí a bouclé la zone et des agents armés ont commencé une perquisition.

Une équipe technique de Garda a été sollicitée et devrait être sur les lieux sous peu pour commencer un examen médico-légal de la fourgonnette rouge Toyota Corolla.

Des membres du public avaient été invités à aider la gardaí à Cork à localiser d’urgence la camionnette ce matin.

Les agents ont été alertés de l’incident vers minuit lorsqu’ils ont reçu un appel d’une femme qui leur a dit que son père avait été tué dans la ferme de sa famille à Curraghgorm, à trois miles au nord-ouest de Mitchelstown.

Gardaí sous le surintendant Padraic Powell du poste de Fermoy Garda a demandé les services de l’Unité de soutien armé (ASU) car ils pensaient qu’un ou peut-être deux hommes sur la propriété pourraient avoir été armés d’une arme à feu.

Des unités de soutien armées de Cork et de Limerick ont ​​été envoyées sur les lieux et ont établi un cordon autour de la ferme, qui est en bas d’un boreen, au large de la N73 entre Mitchelstown et Mallow et près de Kildorrery.

Une grande force de gardaí de la division de North Cork a fermé les routes et tient les membres du public à l’écart des lieux jusqu’à ce que la zone soit sécurisée.

Des membres de l’ASU ont retrouvé le corps d’un homme dans la cour de la ferme. Ils se sont ensuite dirigés avec précaution vers la ferme et dans une grange où ils ont découvert le corps d’un autre homme, un frère du premier homme retrouvé mort.

Le premier homme qui a été tué vit à Co Tipperary avec son partenaire, mais revient fréquemment pour visiter la maison familiale, même s’il ne l’a pas fait, est le propriétaire enregistré.

Le deuxième frère décédé vit à la ferme même s’il n’avait pas non plus de titre sur la propriété.

Les corps des deux personnes décédées restent sur les lieux et il est prévu que la gardaí demandera plus tard dans la journée les services du bureau des pathologistes de l’État pour un autopsie, qui, espèrent-ils, permettra d’établir exactement comment les deux hommes sont morts.

Gardaí pense que les deux hommes ont été violemment attaqués et ont peut-être été tués avec une hache.

La tragédie de la nuit dernière survient à peine cinq mois après un incident à Castlemagner, près de Kanturk, dans le nord de Cork, où un homme et son fils se sont suicidés après avoir tiré sur un autre fils dans un différend foncier.

Gardaí pense que Tadg O’Sullivan (59 ans) et son fils Diarmuid (23 ans) ont tous deux été impliqués dans la mort par balle de l’autre fils de M. O’Sullivan, Mark (26 ans), au domicile familial de Raheen, Kanturk, le 26 octobre.

Gardaí pense que la veuve de M. O’Sullivan, Anne (60 ans) a été épargnée par son mari et son fils cadet afin qu’elle puisse vivre avec le tourment après avoir tiré sur Mark d’affilée pour savoir qui hériterait de la ferme de 115 acres.