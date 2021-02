Covid-19: 13 autres décès signalés alors que Taoiseach exhorte le public à respecter les directives

Treize autres décès et 738 nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés samedi par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet).

Cela porte le nombre total de décès dans l’État de Covid-19 à 4 313 depuis le début de la pandémie, et le nombre total de cas confirmés de la maladie ici à 218 980.

Dix des décès sont survenus en février, un en janvier, un en octobre et une date de décès fait toujours l’objet d’une enquête.

Le ministère de la Santé a déclaré que l’âge médian des personnes décédées était de 81 ans et que la tranche d’âge des personnes décédées était de 55 à 92 ans.

Le taux d’incidence de l’État sur sept jours pour 100 000 habitants est tombé à 97,3, la première fois qu’il est tombé en dessous de 100 depuis le 22 décembre. Le taux d’incidence sur 14 jours pour 100 000 est de 215,8.

Parmi les nouveaux cas, 311 étaient à Dublin, 54 à Limerick, 36 à Cork, 34 à Offaly, 33 à Donegal et les 270 autres cas sont répartis dans 20 autres comtés.

L’âge médian des cas est de 32 ans, tandis que 71% ont moins de 45 ans.

Samedi à 8 heures du matin, il y avait 550 patients Covid-19 à l’hôpital, dont 135 en soins intensifs (USI). Au cours des 24 heures précédentes, il y a eu 27 hospitalisations supplémentaires.

Mercredi, 391 355 doses de vaccin Covid-19 avaient été administrées dans l’État. Quelque 254 948 personnes ont reçu leur première dose, tandis que 136 407 ont reçu leur deuxième dose.

Samedi, Taoiseach Micheál Martin a exhorté la population à continuer de respecter les directives du gouvernement Covid-19.

«Il est important de respecter les directives. Je sais que c’est difficile pour les gens – c’est un verrouillage très long, mais au fur et à mesure que nous déployons le programme de vaccination, nous offrons une plus grande protection aux personnes les plus vulnérables et aux personnes les plus âgées, ce qui les empêche de tomber malades et prévient la mortalité », a déclaré M. Martin. Le 96FM de Cork lors d’une visite dans un centre de vaccination de l’Université technologique de Munster.

M. Martin a déclaré qu’il était logique de chercher à réduire les chiffres de Covid-19 en mars. «Nous ne voulons pas que les hôpitaux retournent là où ils étaient en janvier. De même, ce que nous rouvrons maintenant, nous voulons le garder ouvert. Nous ne voulons pas revenir en arrière et fermer à nouveau des secteurs si nous pouvons l’éviter. J’espère que cela nous mettra sur une bonne voie. »

Amélioration continue aujourd’hui chez les hospitalisés (550) et en USI (135) avec #COVID-19[FEMININE. Nos équipes soignantes sont épuisées. Mais obtenir leur vaccination et les grands signes de réduction de la transmission nous donnent à tous un second souffle. Nous gagnons, ce n’est pas encore fini. @HSELive – Paul Reid (@paulreiddublin)

27 février 2021

M. Martin a refusé de prédire ce qui se passerait après le 5 avril, date à laquelle les restrictions de verrouillage actuelles sont prolongées, et a déclaré que le gouvernement devra voir comment se déroule la réouverture des écoles, un processus échelonné qui commence lundi.

Mise à jour du déploiement

Samedi également, le président du groupe de travail sur la vaccination Covid-19 de l’État, le professeur Brian MacCraith, a déclaré que la seule limitation au déploiement du vaccin serait l’approvisionnement, avec près d’un demi-million de doses de vaccin qui devraient avoir été administrées d’ici la fin de la semaine prochaine.

Le professeur MacCraith a également déclaré que le groupe de travail avait été informé «très tardivement» de deux changements dans les livraisons de vaccins d’AstraZeneca cette semaine et la semaine prochaine.

Cependant, le professeur MacCraith a déclaré samedi à la radio RTÉ avec Katie Hannon « ce n’est pas une réduction des livraisons, c’est un rééquilibrage par AstraZeneca eux-mêmes ».

«Du week-end prochain à la semaine suivante, nous pourrons récupérer complètement ce qui a été perdu», a-t-il déclaré.

«L’effet global net est proche de zéro car il s’agit d’une réorganisation du [delivery] calendrier plutôt qu’une réduction, mais très frustrant pour nous-mêmes et très frustrant pour tous ceux qui attendent le vaccin.

Le professeur MacCraith a déclaré que l’infrastructure et les ressources sont là pour vacciner 1 million de personnes par mois au deuxième trimestre de cette année, avec un potentiel de 500 000 personnes à vacciner chaque semaine au troisième trimestre.

Il a déclaré qu’à mesure que nous passerions à des volumes plus importants de livraisons de vaccins, les grands centres de vaccination Covid-19 fonctionneront 12 heures par jour, sept jours par semaine, et pourraient faire jusqu’à 35 000 vaccinations par semaine. Il a déclaré que 37 centres de vaccination de masse ont été identifiés à travers le pays, dont 11, comme Helix dans DCU, classés comme grands.

Vaccinations à ce jour

Le professeur MacCraith a déclaré que près de 400 000 doses de vaccin avaient été administrées jusqu’à mercredi dernier, dont 150 000 dans des établissements de soins de longue durée, plus de 200 000 à des agents de santé de première ligne et près de 30 000 à plus de 85 ans.

Il a déclaré que l’objectif était d’achever la vaccination de première dose des plus de 85 ans d’ici la fin de la semaine à venir. Il a également rappelé qu’un sous-groupe spécifique de personnes âgées de 16 à 69 ans souffrant de problèmes de santé qui les exposent à un risque élevé de maladie grave ou de décès par Covid-19 avait été déplacé vers le haut de la liste des vaccins prioritaires et a déclaré qu’ils commenceraient à être vaccinés à partir du 8 mars . Ceux-ci incluent certains patients cancéreux, ceux souffrant d’une maladie rénale et les immunodéprimés.

Le professeur MacCraith a déclaré que le HSE s’efforçait d’identifier ces cohortes et «la meilleure façon de leur fournir le lieu de vaccination le plus approprié».

Il a également déclaré qu’il était au courant qu’un certain nombre de médecins généralistes avaient connu «des problèmes opérationnels concernant la commande et la livraison. [of vaccines], en particulier dans les zones rurales ».

«Toutes les personnes impliquées dans le programme sont déçues que cela se soit produit», a-t-il déclaré.

Le professeur MacCraith a déclaré que le HSE avait «travaillé de manière intensive» avec l’Organisation médicale irlandaise (IMO) et l’Irish College of General Practitioners (ICGP) au cours de la semaine pour «remettre les choses en ordre» à cet égard et mettre en place un nouveau soutien aux commandes des médecins généralistes. équipe.

Le directeur général de HSE, Paul Reid, a déclaré dans un tweet que «nous gagnons, ce n’est tout simplement pas fini».

«Nos équipes de soins sont épuisées. Mais obtenir leur vaccination et les grands signes de réduction de la transmission nous donnent à tous un second souffle », a-t-il tweeté.

Exigences moins strictes

Les commentaires de M. Reid sont intervenus après l’apparition des soins de santé et d’autres travailleurs infectés par Covid-19 seront confrontés à des exigences d’auto-isolement moins strictes après avoir guéri de la maladie, dans le cadre d’une tentative de soulager la pression sur le service de santé.

En vertu d’une décision approuvée par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet), ces travailleurs seront à l’avenir considérés comme immunisés pendant six mois après avoir contracté Covid-19, plutôt que la limite actuelle de trois mois.

À l’avenir, ces travailleurs qui ont déjà contracté le virus n’auront pas à s’auto-isoler si, jusqu’à six mois après s’être rétablis de Covid-19, ils sont considérés comme un contact étroit avec une personne confirmée comme ayant Covid-19.

On espère que le changement de politique aidera à alléger la pression sur le service de santé, qui a dû faire face à des problèmes de main-d’œuvre en raison de la maladie du personnel ou de la nécessité de s’isoler parce qu’il a été un contact étroit avec un cas de Covid-19.

Une porte-parole du ministère de la Santé a déclaré que le HSE réexaminait la politique pertinente à la lumière de cette recommandation du Nphet.