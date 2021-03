L’utilisation de tests Covid-19 dits «rapides» doit recevoir le feu vert pour une utilisation dans la surveillance des flambées dans les écoles et dans d’autres zones de la communauté.

La recommandation, attendue dans la première moitié de ce mois, devrait être faite par un groupe dirigé par le professeur Mark Ferguson, directeur général de Science Foundation Ireland, qui a été chargé d’examiner l’utilisation des tests d’antigènes.

Leur utilisation a rencontré une résistance car ils sont moins sensibles que les tests PCR, qui sont considérés comme étant d’un standard plus élevé.

Le développement intervient alors que les écoles se préparent à une réouverture échelonnée, avec des dizaines de milliers de jeunes enfants, de première et de deuxième classes et d’étudiants de Leaving Certificate qui doivent revenir lundi pour la première fois depuis des mois.

Alors que la troisième vague Covid-19 recule, le système de santé reste préoccupé. Le Cabinet a été averti que l’impact de la flambée post-Noël des cas confirmés se fait toujours sentir, en particulier dans les unités de soins intensifs. Les séjours plus longs des patients atteints de Covid-19 en USI ont un impact disproportionné sur la disponibilité des lits, la rotation et l’allocation des ressources, ont entendu les ministres.

Le gouvernement a également été averti que les pressions sur le personnel continuent de se faire sentir, avec 3 350 agents de santé absents, malades ou absents en raison de contacts étroits avec des cas confirmés de la maladie. Les pressions du programme de vaccination, où certains membres du personnel sont sur le point d’être déployés, auront également un impact sur les soins électifs et d’urgence, a déclaré le Cabinet.

Programme de vaccination

Le professeur Brian MacCraith, président du groupe de travail sur les vaccins, a déclaré que les premières doses pour les plus de 85 ans seraient terminées cette semaine et que la vaccination des 80-84 ans commencerait.

Les premières doses doivent être effectuées dans les établissements de soins de longue durée cette semaine et pour les travailleurs de la santé au cours de la deuxième semaine de mars. Pendant ce temps, ceux qui ont des conditions médicales spécifiques telles que le cancer et la maladie rénale chronique et les immunodéprimés commenceront à être vaccinés à partir de la semaine prochaine (8 mars).

Une manifestation contre les restrictions de Covid-19 dans le centre-ville de Dublin ce week-end est devenue violente, avec 23 personnes arrêtées et des accusations portées contre 13 personnes devant le tribunal jusqu’à présent.

Gardaí pense avoir identifié un groupe qui a lancé des feux d’artifice sur des agents de Grafton Street et s’attend à procéder à d’autres arrestations prochainement. Le tánaiste Leo Varadkar doit écrire aux grandes entreprises de médias numériques pour leur faire part de leur inquiétude quant à l’utilisation de leurs plates-formes pour planifier des événements qui ne respectent pas les lois sur la santé publique.

Le Dr Philip Nolan, membre de l’équipe nationale des urgences de santé publique, a déclaré dimanche au programme On the Record de Newstalk qu’il prévoyait «un assouplissement progressif des restrictions au fil du temps à partir d’avril / mai» et que des vaccinations généralisées pourraient permettre «de nombreuses restrictions. [to] tomber assez rapidement ».

‘Espoir et optimisme’

Six décès et 612 cas ont été confirmés dimanche et, malgré la lenteur des progrès dans la réduction du nombre d’infections, le médecin-chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, a déclaré qu’il y avait «des raisons plus concrètes d’espoir et d’optimisme maintenant qu’à tout moment au cours des 12 derniers mois».

Il est entendu que les projections actuelles portent sur entre 150 et 350 cas par jour au 5 avril, date à laquelle le gouvernement a suggéré qu’il pourrait y avoir un assouplissement des freins.

Des sources proches du processus de planification ont déclaré que si les tendances actuelles se poursuivaient, la limite de déplacement de 5 km et les restrictions de construction pourraient être assouplies en avril, et les activités de vente au détail et de plein air non essentielles pourraient être autorisées en mai. Un mélange strictement limité de ménages pourrait être autorisé à ce moment-là.

Pendant l’été, une réouverture plus large des salles à manger en plein air, des cinémas, des théâtres et peut-être des restaurants intérieurs étroitement contrôlés pourrait suivre.

Le sous-comité économique du cabinet se réunira lundi pour discuter du coût des mesures Covid-19, des subventions de l’UE en cas de pandémie, du plan de développement national et du plan de relance post-Covid.