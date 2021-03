La Commission proposera ce mois-ci un green pass numérique pour les voyages

La Commission présentera ce mois-ci une proposition législative sur un laissez-passer numérique numérique qui prouve qu’un voyageur a été vacciné contre le coronavirus, a déclaré lundi la présidente Ursula von der Leyen.

« L’objectif est de leur permettre progressivement de se déplacer en toute sécurité dans l’Union européenne ou à l’étranger – pour le travail ou le tourisme », at-elle annoncé sur Twitter.

Mais pour éviter la discrimination, le laissez-passer devrait également inclure d’autres informations telles que les résultats de tests COVID-19 récents ou une preuve d’immunité.

Un ensemble de mesures axées sur les voyages doit être adopté le 17 mars, avant une réunion des dirigeants de l’UE le 25 mars, a déclaré la vice-présidente de la Commission, Margaritis Schinas. « L’objectif serait de définir une direction commune vers une ouverture sûre de l’Europe … Bien sûr, il s’agit d’une proposition législative … donc ce n’est pas quelque chose qui pourrait être facultatif », a-t-il déclaré.

Les dirigeants de l’UE se sont mis d’accord en janvier sur ce à quoi un certificat de vaccin devrait ressembler – bien que cela soit uniquement destiné à des fins médicales. La proposition législative à venir y ajoutera.

Le certificat devrait être en place dans trois mois « si tout se passe comme prévu », a déclaré un porte-parole de la Commission – ce que von der Leyen a signalé la semaine dernière.

Plusieurs dirigeants de l’UE, dont le chancelier autrichien Sebastian Kurz, ont fait pression réunion de la semaine dernière pour un laissez-passer vert pour relancer la liberté de voyager. Cependant, le président français Emmanuel Macron a averti jeudi qu’un vaccin ne peut pas être une condition préalable à un voyage.

Vous voulez plus d’analyses de POLITICO? POLITICO Pro est notre service de renseignement premium pour les professionnels. Des services financiers au commerce, en passant par la technologie, la cybersécurité et plus encore, Pro fournit des renseignements en temps réel, des informations approfondies et des scoops dont vous avez besoin pour garder une longueur d’avance. E-mail [email protected] pour demander un essai gratuit.