Charles Michel préside les pourparlers de crise en Géorgie

Rencontrez Charles Michel, négociateur de crise politique.

Le président du Conseil européen a saisi lundi son nouveau rôle inattendu lors d’une visite à Tbilissi, la capitale de la Géorgie, qui est dans le chaos politique depuis que les autorités ont perquisitionné la semaine dernière les bureaux du principal parti d’opposition et arrêté son chef, Nika Melia.

Après une série de réunions plus tôt dans la journée, Michel a fini par présider une importante session de négociation comprenant le parti au pouvoir Georgian Dream, le Mouvement national uni de Melia (UNM) et d’autres partis d’opposition au palais présidentiel. Bien que la session n’ait pas abouti à la libération immédiate de Melia, la réunion a été saluée en Géorgie comme une avancée majeure qui a relancé le dialogue politique et peut avoir empêché la crise de devenir incontrôlable.

Le Premier ministre géorgien Giorgi Gakharia a démissionné après qu’un tribunal a ordonné l’arrestation de Melia, affirmant que la détention du chef de l’opposition constituait une menace pour la démocratie dans le pays. En conséquence, le ministère de l’Intérieur a brièvement retardé l’exécution de l’ordre d’arrestation.

Georgian Dream a rapidement remplacé Gakharia par un ancien Premier ministre, Irakli Garibashvili. Garabishvili a été confirmé par le parlement le 22 février et le lendemain, les autorités ont pris d’assaut le siège de l’UNM et arrêté Melia, qui fait face à des accusations d’incitation à l’assaut du parlement en 2019. Melia dit que ces accusations sont politiquement motivées.

Depuis lors, le pays est confronté à un chaos politique croissant, les partis d’opposition boycottant le Parlement et exigeant de nouvelles élections, alors que les gouvernements occidentaux ont publié des déclarations condamnant la détention comme étant politiquement motivée et appelant au calme.

Le voyage de Michel, dans le cadre d’une balançoire à travers le «voisinage oriental» de l’UE, avec d’autres arrêts en Moldavie et en Ukraine, était prévu avant le chaos politique, mais le moment semble l’avoir jeté, au moins temporairement, dans un rôle héroïque journaliste saluant son « grand leadership. »

Et Michel a semblé saisir le moment, déclarant aux journalistes après la réunion de fin de soirée: «Le dialogue politique en Géorgie est relancé ce soir.»

«Nous comprenons qu’il existe de nombreux sujets difficiles qui doivent être abordés par les acteurs politiques», a déclaré Michel. «J’ai proposé le soutien de l’UE afin d’encourager tous les efforts positifs sur les différents éléments… mais le message principal est le suivant: ce qui compte pour l’UE, c’est la protection des intérêts des citoyens géorgiens.

«Il est urgent de résoudre cette crise politique et ce soir je suis fier car un bon pas, un pas important dans la bonne direction a été fait», a déclaré Michel. «Cela ne veut pas dire que tout est résolu… quand j’ai posé la question claire à tous les participants:« Y a-t-il une volonté politique de renforcer le dialogue politique afin de trouver ensemble des solutions », la réponse était clairement« oui, c’est une bonne étape. »

Garabishvili, qui a participé à la réunion, a confirmé que les parties avaient accepté de poursuivre leurs discussions, et lui et Michel ont annoncé que les différents acteurs s’étaient mis d’accord sur une «clause de rendez-vous» par laquelle ils se réuniraient à nouveau d’ici le 15 mars, lorsque de hauts responsables géorgiens doivent se rendre à Bruxelles pour une réunion du Conseil d’association UE-Géorgie.

Michel s’était réuni deux fois plus tôt dans la journée avec Garabishvili, ainsi qu’avec le président du parlement géorgien, Archil Talakvadze, et le président Salomé Zourabichvili. Alors que Michel semblait prêt pour un départ triomphant de Tbilissi, entrer dans le tourbillon de la politique dans le Caucase présente de sérieux risques, et si les pourparlers finissent par échouer, il y a une chance qu’il regrette d’avoir revendiqué pour lui-même et l’UE en tant qu’arbitre dans un méchant, fracas politiques internes.

Les responsables impliqués dans les pourparlers ont déclaré qu’il y avait un accord pour aborder des questions telles que la justice politisée et la question des prisonniers, ainsi que le partage du pouvoir au parlement et les futures élections.