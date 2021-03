Les pays de l’UE recherchent des vaccins à l’étranger alors que les doutes grandissent à Bruxelles

Appuyez sur play pour écouter cet article

L’UE manque de vaccins contre les coronavirus, mais mardi, la Commission européenne a été confrontée à une offre de réponses encore plus courte aux plaintes croissantes des capitales nationales qui commencent à chercher ailleurs des inoculations de coronavirus.

Ces derniers jours seulement, le Danemark, l’Autriche, la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque ont tous rejoint la Hongrie en rompant les rangs avec la stratégie de vaccination de l’UE en dépassant les frontières de l’Europe pour les doses. Dans le processus, ils ont déclenché un barrage dévastateur de critiques à l’encontre de l’UE, affirmant que leurs citoyens ne peuvent tout simplement pas attendre que la Commission agisse.

Confrontée à l’assaut, la Commission a plaidé une nouvelle fois mardi pour la compréhension mais n’a proposé aucune solution immédiate, si ce n’est d’insister sur sa confiance dans son approche.

«La production et la livraison de vaccins est un projet qui comporte de nombreux obstacles», a déclaré le porte-parole Stefan De Keersmaecker lors de la conférence de presse de midi. «Je pense que nous avons développé une stratégie de vaccination réussie.»

Les dirigeants nationaux de l’UE, cependant, demandent de plus en plus de différer.

«Total shitshow», aurait déclaré le ministre allemand des Finances Olaf Scholz à propos du programme de vaccination de l’UE.

«L’EMA est trop lente», a déclaré le chancelier autrichien Sebastian Kurz à BILD, faisant référence à l’Agence européenne des médicaments alors qu’il décrivait un plan de développement conjoint de vaccins avec le Danemark et Israël.

«Je n’attends pas», a déclaré le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, expliquant la décision de Budapest d’acheter des vaccins pour la Russie et la Chine après que le leader lui-même se soit fait vacciner avec le vaccin chinois Sinopharm.

Et le président polonais Andrzej Duda a utilisé un appel téléphonique lundi avec le président chinois Xi Jinping pour exprimer son intérêt pour l’achat de vaccins chinois.

La forte pression publique de nombreuses capitales pour rechercher des vaccins fabriqués à l’étranger équivaut à une réprimande stupéfiante de Bruxelles après des semaines au cours desquelles les dirigeants nationaux se sont abstenus de toute critique et ont réaffirmé ostensiblement leur soutien à l’effort d’achat conjoint dirigé par la Commission.

L’érosion incontestable de la solidarité de l’UE ces derniers jours suggère également que les dirigeants nationaux avaient donné à Bruxelles une dernière chance lors d’un sommet vidéo du Conseil européen jeudi dernier pour fournir des nouvelles concrètes et positives sur le déploiement de la vaccination de l’UE que les chefs d’État et de gouvernement pourraient apporter. domicile de leurs électeurs.

Au lieu de cela, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil, Charles Michel, ont seulement répété qu’il y aurait encore de nombreuses semaines difficiles à venir. Ils ont noté que les approvisionnements en vaccins fabriqués dans l’UE augmenteraient régulièrement tout au long du printemps et qu’un nouveau groupe de travail de la Commission cherchait des moyens d’augmenter la capacité de fabrication, notamment en identifiant de nouveaux sites de production.

Mais leur reconnaissance que les citoyens de l’UE étaient de plus en plus frustrés à juste titre semblait plutôt vide comparé aux images de la Slovaquie mardi de boîtes géantes de vaccin Spoutnik V de fabrication russe déchargées de la soute d’un avion.

La Commission a insisté mardi sur le fait que le programme de l’UE était sur la bonne voie. «Ces entreprises sont actuellement en train de produire environ 1,5 milliard de doses, c’est donc beaucoup de doses et nous sommes convaincus que d’ici l’été de cette année, nous devrions être en mesure d’atteindre l’objectif de l’UE de 70% pour les vaccinations». Dit De Keersmaecker.

Pressé par les journalistes de répondre à la cascade de critiques, le porte-parole en chef de la Commission, Eric Mamer, a insisté sur le fait qu’aucun pays de l’UE n’avait demandé à abandonner le programme d’approvisionnement conjoint, et a suggéré que c’était plus facile pour un petit pays comme Israël avec environ 9 millions d’habitants. vacciner rapidement sa population par rapport aux 450 millions de personnes dans l’UE, toutes dans des États membres différents avec des systèmes de soins de santé différents.

«Ce n’est pas comme si vous pouviez prendre un modèle et simplement le coller sur l’Union européenne et dire:« C’est ce que vous devriez faire »», a déclaré Mamer.

Ce n’était guère une défense solide, reflétant la difficulté de la Commission alors qu’elle tente de récupérer le récit au milieu d’un mécontentement croissant à travers le bloc.

La solidarité soit damnée

Jusqu’à présent, aucune de ces pauses ne constitue une violation explicite de la stratégie de vaccination de l’UE. Les pays étaient toujours techniquement autorisés (bien que fortement découragés) d’utiliser tout vaccin non approuvé par l’EMA et acheté auprès de la Commission.

Mais les mesures vont au-delà de grogner sur la vision de von der Leyen selon laquelle l’ensemble du bloc devrait acheter les mêmes vaccins au même prix pour les utiliser au même moment. Aujourd’hui, de plus en plus de dirigeants européens disent: que la solidarité soit damnée. Nous avons juste besoin de vaccins.

Certains des pays qui vont à l’encontre de la stratégie de l’UE sont les mêmes qui ont retardé le processus en 2020 – ou sont ceux qui en bénéficient le plus.

«Je pense que pour un pays comme la Slovaquie, les chances d’obtenir ou de se procurer un vaccin sont bien meilleures de cette manière que si nous étions partis seuls», a déclaré le président Zuzana Čaputová à POLITICO, exprimant la gratitude des petits pays de ne pas les laisser. derrière dans la course aux vaccins grâce à la Commission.

Quelques jours plus tard, cependant, la Slovaquie a acheté 2 millions de doses du vaccin russe Spoutnik.

Et c’est la Pologne, qui lorgne désormais sur les vaccins de Chine, qui a retardé les pourparlers avec les producteurs d’ARNm, notamment BioNTech / Pfizer, à la fin de l’été car les vaccins étaient plus chers et utilisaient une technologie encore non prouvée, pariant plutôt qu’Oxford / AstraZeneca était un option plus fiable et moins chère. La Pologne n’a même pas commandé toutes les doses de vaccin Moderna qu’elle pouvait avoir.

Le Danemark, en revanche, a obtenu plus de vaccins à ARNm de l’UE que son allocation au prorata en achetant des doses supplémentaires que d’autres pays comme la Pologne ne voulaient pas.

Après avoir défendu l’approche de l’UE contre les critiques allemandes et hongroises, la Commission a tenté de donner un coup de pouce à sa stratégie de vaccination en proposant l’incubateur HERA, la première étape vers la création d’une version européenne de l’agence biomédicale américaine BARDA, que beaucoup attribuent à la Les États-Unis ont pu signer des accords plus rapidement et produire plus de vaccins.

Les dirigeants de l’UE ont approuvé la proposition de la Commission pour un incubateur HERA la semaine dernière, permettant à l’UE d’accélérer l’approbation des versions rééquipées des vaccins autorisés pour lutter contre les nouvelles variantes tout en investissant plus d’argent dans le séquençage génomique afin de mieux identifier ces variantes.

D’autres propositions sont encore vagues. La Commission n’a pas encore précisé où il pourrait y avoir plus de capacité de production ni combien d’argent elle aurait besoin pour signer plus d’accords.

Une autre idée lancée par la Commission est de créer une disposition à l’échelle de l’UE relative à une « autorisation d’utilisation d’urgence » pour les nouveaux vaccins afin d’accélérer l’approbation. Mais l’idée va à l’encontre de l’insistance de la Commission selon laquelle l’EMA a besoin de temps pour examiner correctement les vaccins contre les coronavirus – l’une des raisons pour lesquelles les dirigeants de l’UE ont déclaré que l’attente pour les vaccins en valait la peine.

Le printemps arrive

Il y a des signes positifs que la stratégie de l’UE continuera à porter ses fruits, mais pas en grand nombre – et pas avant le printemps.

La semaine prochaine, l’UE approuvera probablement son quatrième vaccin, de Johnson & Johnson. Le vaccin à dose unique est sur le point d’être déployé aux États-Unis, mais la société ne sera pas en mesure de livrer avant la fin du mois de mars.

Et le fabricant de vaccins Novavax en est aux dernières étapes des négociations pour conclure un accord d’achat avec la Commission. Pourtant, la société américaine n’est pas pressée, car elle ne peut pas non plus livrer de doses avant le deuxième trimestre.

Ensuite, il y a les fabricants existants.

BioNTech / Pfizer sera en mesure de livrer 75 millions de doses à l’UE avant la date prévue – mais encore une fois, pas avant le deuxième trimestre.

Et Oxford / AstraZeneca – dont les retards ont suscité une grande partie de la peur et de la colère à propos du rythme de vaccination de l’UE – promet de livrer les 180 millions de doses prévues au deuxième trimestre. Mais les responsables européens restent sceptiques.

La société anglo-suédoise pourrait se tourner vers le Serum Institute of India, un producteur de vaccins dont l’objectif est de fabriquer des vaccins pour l’ensemble des pays du globe, pour fournir les doses Oxford / AstraZeneca de l’UE. Le site est actuellement inspecté par l’EMA pour permettre l’utilisation de doses dans l’UE, mais c’est une décision controversée qui cOn pourrait détourner des vaccins destinés à l’origine aux pays à revenu faible ou intermédiaire vers l’UE.

Cela serait également contraire aux nobles aspirations de la Commission d’acheter des doses pour les pays plus pauvres en juin.

La Commission a essayé de faire comprendre que les choses s’améliorent, même si le processus n’est pas là où quiconque le souhaite.

« Nous savons que les prochaines semaines continueront d’être difficiles en ce qui concerne les vaccinations », a déclaré le président du Conseil, Charles Michel, à l’issue de la réunion des dirigeants de l’UE jeudi dernier.

La question est de savoir combien de pays de l’UE vont rompre entre-temps.

Hans von der Burchard a contribué au reportage.

