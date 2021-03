Une gifle dans la rue à Limerick, dit Harris

Le ministre de l’Enseignement supérieur et supérieur, Simon Harris, a déclaré que les scènes d’étudiants lors d’une fête de rue à Co Limerick mardi soir étaient «une gifle à tous ceux qui sacrifiaient autant».

Le ministre a déclaré que tout étudiant qui enfreindrait les restrictions de santé publique de Covid-19 «doit et devra subir de graves conséquences».

M. Harris a déclaré que les étudiants, «comme tout le monde», ont beaucoup souffert avec Covid-19. «Les scènes à Limerick ce soir sont totalement inacceptables et une gifle à tous ceux qui sacrifient tant. Cela ne rend vraiment pas service à tous les étudiants qui respectent les règles jour après jour », a-t-il déclaré sur Twitter mardi soir.

«J’ai parlé à UL ce soir. Je crois comprendre qu’une enquête approfondie est en cours à la fois par la gardaí et par les autorités universitaires. Tout étudiant qui enfreint les restrictions et les règlements doit et devra subir de graves conséquences. »

L’Université de Limerick a promis des «mesures disciplinaires fortes» contre tout étudiant qui enfreindrait les règlements Covid-19.

Des sources de Garda ont déclaré que les étudiants se sont rassemblés dans la zone vers 18 heures et qu’ils étaient toujours évacués après 21 heures.

«Les membres de la Garda ont tenté de dialoguer avec les individus rassemblés. Suite au non-respect continu et orchestré des règlements de santé publique et au non-respect des instructions d’An Garda Síochána, les gardaí ont été contraints d’intervenir vers 19h15 », indique un communiqué.

Une enquête est en cours pour déterminer qui a organisé l’événement, une infraction aux lois sur la pandémie, et un dossier sera préparé pour le directeur des poursuites pénales (DPP).

Le président de l’UL, le professeur Kerstin Mey, a déclaré que l’université «prendrait des mesures disciplinaires sévères» contre tout étudiant qui aurait enfreint les directives de santé publique. «Les étudiants de l’UL sont soumis à un code de conduite», a déclaré le professeur Mey.

Des vidéos sur les réseaux sociaux et certaines fournies directement à The europe-infos.fr prétendent montrer des jeunes en train de socialiser dans le quartier College Court de Castletroy.

Diverses images ont montré des scènes de gens dansant dans un lotissement, courant dans la rue après l’explosion d’un grand feu d’artifice et, dans un autre, poursuivis et appréhendés par gardaí.

Un propriétaire, demandant l’anonymat, a déclaré que s’il y avait eu des plaintes antisociales concernant des étudiants dans le passé, l’anxiété était accrue en raison de la pandémie et que les restrictions étaient ignorées en gros pendant ce qui serait normalement la semaine du chiffon universitaire.

«C’est vraiment dangereux là-bas. Il y a des centaines de personnes à différentes fêtes ce soir », a déclaré le propriétaire, devenant parfois ému. «Les résidents sont tourmentés.»

Le conseiller du parti vert Sean Hartigan, s’exprimant mardi lors du petit-déjeuner Newstalk, a déclaré qu’il y avait eu une émission autour des fêtes dans la région depuis l’année dernière.

«Il y avait beaucoup de gardes dans le domaine, il y avait des camions qui emportaient des voitures. J’étais dans le domaine plus tôt dans la journée vers 14 heures et les fêtes commençaient, il y avait beaucoup d’étudiants qui se promenaient avec des caisses de bière, des rassemblements de beaucoup plus d’étudiants à l’extérieur des maisons.

«J’ai vu la vidéo en ligne – des centaines d’étudiants dans la rue – elle ne s’est intensifiée que la nuit dernière, mais ce problème persiste depuis l’été dernier, lorsqu’il y a eu un afflux important d’étudiants dans la région de Castletroy.»

Limerick Fine Gael TD Kieran O’Donnell a décrit la fête de rue comme inacceptable à tout moment, mais en particulier pendant la pandémie.

S’exprimant également au Newstalk Breakfast, M. O’Donnell a déclaré qu’il y avait eu un «chaos général» dans la zone relativement confinée.