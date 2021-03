Un garçon de 17 ans emprisonné pour conduite dangereuse causant la mort d’un ami alors que le juge lève les restrictions de dénomination

Un adolescent qui conduisait une voiture à une vitesse minimale de 119 km / h dans une zone de 50 km lorsqu’il s’est écrasé dans la ville de Cork, causant la mort d’une jeune fille de 16 ans et des blessures permanentes à un homme de 17 ans , est détenu depuis quatre ans.

Le juge Sean O’Donnabhain a déclaré au tribunal pénal du circuit de Cork qu’il était dans l’intérêt du public que Daniel Wyse (17 ans) de Killiney Heights à Knocknaheeny dans la ville soit nommé car il est soumis à une interdiction de conduire de 15 ans.

Il a déclaré qu’en levant la restriction de signalement, le public serait au courant de l’interdiction de conduire et serait en mesure de signaler Wyse à la Garda s’il prenait le volant d’une voiture.

M. Wyse a comparu devant le tribunal à la suite du décès de l’étudiante en année de transition Kimberly O’Connor (16 ans) dans un accident de voiture sur Harbor View Road à Knocknaheeny en février 2020.

Le juge O’Donnabhain a également levé les restrictions en vertu de la loi sur les enfants en ce qui concerne la désignation de la jeune victime.

Il a dit qu’il serait «injuste et irréaliste» qu’elle ne soit pas identifiée. Il a noté que sa mère était heureuse que sa fille soit nommée dans les médias.

Det Garda Brian Holland a déclaré que l’accident dans la ville de Cork s’est produit peu avant 23 heures le 19 février 2020 lorsque Daniel Wyse conduisait à grande vitesse dans une voiture qu’il avait achetée sur DoneDeal.

Il a dépassé un taxi sur Harbor View Road et s’est écrasé contre une borne et un mur. Mme O’Connor et un autre adolescent étaient des passagers du véhicule.

Le tribunal a appris que la voiture avait heurté un trottoir, un arbre et une boîte utilitaire avant d’entrer en collision avec une borne métallique qui s’était retrouvée à 45 mètres de là, tandis que le capuchon de la borne était catapulté à travers la fenêtre à l’étage d’une maison.

La porte du passager arrière a heurté un mur de béton et la voiture a fait volte-face avec la porte du passager avant en collision avec un montant de porte, tuant Kimberly qui se trouvait à moins de 50 mètres de son domicile à l’époque.

Det Garda Holland a déclaré que les victimes devaient être coupées de la voiture.

Le passager, âgé de 18 ans, a initialement perdu l’usage de ses membres. Il peut maintenant marcher mais a besoin d’un soutien physique et psychologique continu. Il souffre d’amnésie post-traumatique et n’a aucun souvenir de l’accident.

Limitation de vitesse

Det Garda Holland a déclaré que le chauffeur avait fui les lieux. Une enquête garda complète a été menée. Il a été déterminé que la voiture roulait à au moins 120 km à l’heure au moment de l’accident. La route avait une limite de vitesse de seulement 50 km.

M. Wyse avait acheté la voiture sur DoneDeal trois jours avant l’accident, mais après la collision mortelle, il a changé les informations sur l’annonce.

Det Garda Holland a déclaré que la jeune femme décédée était «dans la fleur de l’âge» au moment de l’accident et que le conducteur avait fait preuve d’un «mépris total» pour les deux passagers de la voiture.

L’avocat de la défense Tom Creed SC a déclaré que son client avait plaidé coupable à la première occasion.

Il a reconnu qu’une peine privative de liberté était acquise, mais a fait appel à la clémence compte tenu des véritables remords de Wyse et de son absence de condamnations antérieures.

L’adolescent, qui est apparu par liaison vidéo depuis Oberstown, a déclaré au tribunal qu’il regretterait à jamais ses actions de la nuit qui ont conduit à la perte de sa «belle amie» Kimberly. Il s’est excusé auprès de la famille du défunt et a déclaré que son ami serait «dans ses pensées pour toujours».

Sa mère Margaret O’Sullivan a déclaré que son fils avait vraiment des remords pour ses actes. Elle a présenté ses condoléances à la famille du défunt.

‘Fille brillante et heureuse’

Jennifer Haynes, la mère du défunt, a déclaré dans sa déclaration de la victime qu’elle avait entendu le bruit de la collision. Elle a essayé d’appeler le téléphone de sa fille mais il a sonné.

«J’attendais que ma fille rentre à la maison et j’ai sauté avec horreur de la détonation devant ma porte – avec une grande peur, nous avons couru jusqu’à la porte d’entrée pour découvrir l’accident de voiture mortel», dit-elle.

Kimberly O’Connor (16 ans) avait été choisie par son école pour se rendre à Kolkata en Inde afin d’entreprendre des œuvres caritatives.



«J’ai appelé le téléphone de ma fille pour voir où elle se trouvait – son téléphone à ce stade sonnait – je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là que mon enfant gisait mort dans la voiture qui s’était écrasée devant notre maison.

«Quand nous avons découvert que mon enfant était mort dans la voiture, tout mon monde s’est écrasé sur moi – à partir de ce moment-là, j’ai voulu mourir – je ne pourrai jamais accepter la mort de mon enfant.

Mme Haynes a décrit l’incident comme «le pire cauchemar de toutes les mères».

«Kimberly était une fille heureuse, brillante et pétillante avec un sourire contagieux. Elle ne méritait pas de mourir comme ça.

Mme Haynes a déclaré que sa fille au bon cœur avait été choisie par son école pour aller à Kolkata en Inde afin d’entreprendre un travail caritatif. Kimberly a fait le voyage quatre semaines seulement avant sa mort et avait prévu de revenir à l’âge de 18 ans.

Une chanteuse talentueuse Kimberly a joué des rôles principaux dans des performances dramatiques dans son école. Sa mère a dit qu’elle était destinée à de grandes choses.

«Je lui ai dit ‘quand tu es né, une étoile est née’. Elle avait de grands rêves. Elle avait une belle voix chantante.

M. Wyse a plaidé coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort d’une Mme O’Connor dans la voiture et des lésions corporelles graves à un autre passager masculin. Il a également plaidé coupable de ne pas s’arrêter, de conduire sans permis et sans assurance et de ne pas avoir donné les informations appropriées à la gardaí.

Lors de la détermination de la peine, le juge O’Donnabhain a déclaré qu’il devait tenir compte du fait que M. Wyse avait fui les lieux et ne s’était pas présenté à la garde pendant des semaines, voire des mois.

Le juge O’Donnabhain a qualifié l’accident d ‘«épouvantable» et a déclaré que c’était comme si une bombe avait explosé sous la voiture.

Il a ajouté que la vie prometteuse de Kimberly avait été «coupée contre un pilier à Knocknaheeny» en raison de la vitesse élevée d’un conducteur mineur et sans permis. Il a imposé une peine de huit ans avec quatre ans avec sursis après avoir pris en compte le plaidoyer de culpabilité et l’absence de condamnations antérieures.