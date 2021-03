Les critiques remettent en question le droit de la Chine d’accueillir les Jeux olympiques d’hiver

Appuyez sur play pour écouter cet article

Les critiques du bilan de la Chine en matière de droits humains ont une nouvelle sanction en tête pour Pékin: dépouiller la ville des Jeux olympiques d’hiver de 2022.

Les législateurs d’un certain nombre de grands pays olympiques, dont les Pays-Bas, le Canada et les États-Unis, ont récemment déclaré que les Jeux de 2022 devraient être retirés de la Chine en raison de la répression de sa minorité musulmane ouïghoure dans la région nord-ouest du Xinjiang. Les parlements néerlandais et canadien ont officiellement qualifié cette répression de «génocide», tout comme le département d’État américain.

Dans une interview, Sjoerd Sjoerdsma, un député néerlandais du parti D66 de la coalition au pouvoir, a souligné «la plus grande détention d’une minorité ethnique depuis la Seconde Guerre mondiale» et a souligné des histoires de stérilisation forcée et de viol comme preuve que la Chine devrait être dépouillée des Jeux olympiques. .

Sjoerdsma, dont le parti social-libéral a lancé la motion néerlandaise pour qualifier le traitement de la minorité ouïghoure de génocide, a déclaré que les athlètes devraient décider eux-mêmes de se rendre à Pékin, mais il préférerait que le Comité international olympique (CIO), qui organise les jeux , a attribué l’événement à un autre pays.

«Les grandes organisations sportives, qu’il s’agisse des Jeux olympiques ou du football, devraient examiner de manière beaucoup plus approfondie la situation des droits de l’homme dans un éventuel pays hôte, et si elle est déjà allouée… voir comment la situation évolue», a-t-il déclaré.

Début février, un groupe de sept sénateurs républicains américains, dont Rick Scott de Floride, a tous appelé à déplacer les Jeux de Pékin. À la mi-février, la chef de l’opposition conservatrice canadienne Erin O’Toole a fait une demande similaire.

Ce n’est pas la première fois que le lieu des Jeux Olympiques imminents suscite un débat. Avant les Jeux de 1936 en Allemagne nazie, des équipes d’un certain nombre de pays, dont les États-Unis, ont envisagé de rester à l’écart. En 1980, l’équipe américaine a boycotté les Jeux olympiques de Moscou après l’invasion de l’Afghanistan par l’Union soviétique.

L’effet de la résistance bouillonnante sur Pékin en tant qu’hôte de 2022 reste à voir. Des manifestations ont également éclaté avant les Jeux olympiques d’été de Pékin en 2008 à propos de la politique chinoise au Tibet, notent les observateurs, mais l’événement s’est déroulé comme prévu.

Ties Dams, un chercheur chinois au Clingendael Institute, un groupe de réflexion néerlandais, a déclaré que l’idée de faire pression sur le gouvernement chinois pour qu’il change son traitement de la minorité ouïghoure en menaçant de boycotter les Jeux olympiques était peu probable et «naïve».

Cependant, il a déclaré que la motion du parlement néerlandais visant à qualifier le traitement du peuple ouïghour de génocide pourrait au moins forcer le nouveau gouvernement, qui sera élu le 17 mars, à choisir son camp et à soutenir la position belliciste sur la Chine prise par l’administration du président américain Joe Biden ou l’approche plus coopérative adoptée par la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron .

Prendre les devants européens?

Les Pays-Bas, une puissance traditionnelle des Jeux olympiques d’hiver grâce à sa domination dans les épreuves de patinage de vitesse, sont récemment apparus comme un partisan de l’utilisation des événements sportifs pour obliger les pays hôtes à rendre compte de leurs politiques en matière de droits humains.

Les législateurs néerlandais ont adopté le mois dernier une motion appelant le roi et le Premier ministre néerlandais à ne pas assister à la Coupe du monde de football au Qatar si les Pays-Bas se qualifient pour le tournoi de l’année prochaine, citant les «conditions épouvantables» pour les travailleurs migrants qui construisent les stades.

Une motion similaire pour les Jeux olympiques a été rejetée, mais le législateur Sjoerdsma a déclaré qu’il espérait qu’elle pourrait encore passer dans les semaines à venir, certaines parties étant susceptibles de changer de position.

Cependant, le Comité olympique des Pays-Bas a émis une mise en garde quant à jusqu’où le pays pourrait être prêt à aller. En réponse à des questions sur un éventuel boycott néerlandais des Jeux olympiques d’hiver de 2022, un porte-parole du comité a déclaré: «Aux Pays-Bas, nous avons la politique selon laquelle un boycott sportif n’est évoqué que si les Pays-Bas en tant que pays participent à un plus grand international. boycott impliquant plusieurs secteurs. Ce n’est pas le cas. »

Les patrons olympiques canadiens, avant la déclaration de génocide du parlement national, ont également déclaré qu’ils ne soutiendraient pas un boycott.

Dans un article d’opinion du début de février – qui demeure leur position – les chefs des comités olympiques et paralympiques canadiens ont écrit que les boycotts sportifs n’étaient «rien de plus qu’une alternative pratique et politiquement peu coûteuse à une diplomatie réelle et significative».

Refoulement chinois

La Chine, qui était en colère par les manifestations pro-Tibet avant les Jeux de 2008, a clairement indiqué qu’elle prenait très au sérieux toute menace de boycott de 2022.

«Il est très irresponsable de la part de quiconque de tenter d’interférer, d’entraver ou de perturber l’organisation et le fonctionnement du [Winter] Jeux olympiques, pour des motifs politiques », a déclaré le mois dernier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin, répondant aux appels au boycott international.

« Nous pensons que de telles initiatives ne seraient pas soutenues par la communauté internationale et sont vouées à l’échec », a ajouté Wang.

Peu de temps après, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré au chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, que les deux parties devraient «saisir l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de Pékin de l’année prochaine pour renforcer les échanges sur les sports d’hiver» et «favoriser de nouveaux moments forts» dans la coopération bilatérale.

Dans le même appel, Wang a également déclaré que la Chine «s’oppose à la fabrication et à la diffusion de mensonges et de fausses informations» sur le Xinjiang et Hong Kong.

De son côté, le CIO a tenté de rester à l’écart politique, affirmant à POLITICO qu’il restait «neutre» sur toutes les questions politiques mondiales.

«Attribuer les Jeux Olympiques à un Comité National Olympique (CNO) ne signifie pas que le CIO est d’accord avec la structure politique, les circonstances sociales ou les normes des droits de l’homme dans son pays», a-t-il déclaré.

C’est une position qui a suscité sa propre critique. Jules Boykoff, professeur à l’Université du Pacifique qui a beaucoup écrit sur les Jeux olympiques, a accusé le CIO d ‘«hypocrisie».

«Le CIO a montré une malheureuse propension à se détourner des atrocités contre les droits de l’homme afin de s’assurer que les jeux se poursuivent», a déclaré Boykoff.

«La Charte olympique regorge d’idées puissantes sur l’égalité et la lutte contre la discrimination, mais le CIO ignore sa propre charte lorsqu’il lui convient de le faire», a-t-il déclaré.

Mais quel effet les manœuvres géopolitiques ont-elles sur les vraies stars de tout Olympique?

Les concurrents olympiques ont été placés dans une position difficile, a déclaré Rob Koehler de Global Athlete, un mouvement sportif dirigé par des athlètes.

«Alors que les gouvernements appellent au boycott des Jeux olympiques et paralympiques de Beijing 2022, une fois de plus, les athlètes sont utilisés comme pions», a déclaré Koehler. «Le CIO et l’IPC sont avant tout responsables d’avoir placé les athlètes dans cette position.»

«Ce sont le CIO et l’IPC qui ont décidé d’attribuer les jeux à un pays avec un bilan épouvantable en matière de droits humains», a-t-il déclaré.

