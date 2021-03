Les aidants familiaux devraient avoir la priorité pour la vaccination Covid-19 après les travailleurs de la santé, les plus de 70 ans et ceux de moins de 70 ans souffrant de maladies sous-jacentes, a déclaré Tánaiste Leo Varadkar.

Il a également déclaré que 500 000 personnes auront reçu leur premier vaccin d’ici la fin de cette semaine, car il a reconnu les retards dans l’administration des vaccins après le non-respect des objectifs hebdomadaires.

Un lot de 25 000 vaccins AstraZeneca n’est pas arrivé la semaine dernière comme prévu mais serait livré d’ici la fin du mois.

Il y a «un long chemin à parcourir» et «il y aura des semaines où nous serons en retard sur l’objectif et des semaines où nous irons de l’avant. Nous devons être patients et soutenir le HSE. »

Il répondait au porte-parole des finances du Sinn Féin, Pearse Doherty, qui s’est associé aux critiques croissantes concernant les retards dans le déploiement du programme de vaccination et a déclaré qu’il était « de plus en plus clair que les problèmes liés au déploiement de la vaccination vont bien au-delà des retards d’approvisionnement ».

M. Doherty a déclaré la semaine dernière que le ministre de la Santé avait déclaré qu’ils étaient sur le point d’administrer des vaccins à toutes les personnes âgées de plus de 85 ans, mais à la fin de la semaine « il est revenu sur cette position » et a raté l’objectif.

Les généralistes sont sérieusement préoccupés par les «communications honteuses» quand «ils n’ont pas été dotés d’un point de contact unique pour coordonner le déploiement», a-t-il déclaré.

Des pratiques ont été promises des vaccins certains jours qui n’arrivent pas. « Cela laisse GPS a fait des centaines d’appels téléphoniques annulant les rendez-vous de vaccination pour ces patients âgés vulnérables, et ce n’est certainement pas acceptable », a déclaré M. Doherty.

Le Donegal TD a également appelé à ce que les aidants familiaux soient prioritaires pour la vaccination. Leur cas est «fort», a-t-il déclaré, mettant en évidence un certain nombre de cas, notamment un soignant s’occupant d’un père âgé pendant 10 ans qui souffre de la maladie de Parkinson et de démence et dont la mère est gravement malade.

La carrière disait «si je tombe malade, il n’y a personne pour s’occuper d’eux».

M. Varadkar a déclaré que «si vous déplacez quelqu’un [the priority list] par définition, vous devez déplacer quelqu’un vers le bas ».

Au cours d’échanges acharnés, il a accusé M. Doherty de «faire de la politique» avec la liste des priorités et a déclaré qu’il n’avait jamais identifié qui allait descendre dans la liste pour permettre aux soignants de progresser.

Mais M. Doherty a déclaré au Tánaiste que «la seule personne qui fait de la politique, c’est vous-même».

Le DT a déclaré qu’il connaissait les risques pour les soignants d’enfants vulnérables et que «certains d’entre eux sont très proches de moi».

M. Doherty a également déclaré que l’argument concernant AstraZeneca n’avait pas été lavé car il n’était pas fourni aux plus de 70 ans.

M. Varadkar a déclaré que le vaccin était fourni aux agents de santé. «En réalité, pour le moment, deux groupes, les travailleurs de la santé, [and] les plus de 70 ans et les moins de 70 ans ont des problèmes de santé, car ce sont eux qui risquent le plus de tomber malades et de mourir ».

Mais, dit-il, «nous avons demandé à Niac [National Immunisation Advisory Committee] d’envisager de donner la priorité aux aidants familiaux une fois que ces groupes ont été vaccinés car ils devraient être prioritaires ».