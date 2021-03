Puigdemont: la menace pour l’immunité des députés catalans signifie que «  l’Europe a un problème  »

WATERLOO, Belgique – La ville belge synonyme de la tristement célèbre défaite de Napoléon n’est peut-être pas le meilleur endroit pour faire une dernière bataille, symboliquement parlant. Mais assis dans le salon de la maison de Waterloo qui lui sert de quartier général en exil, Carles Puigdemont, l’ex-président fugitif de Catalogne, est plus provocant que jamais.

« L’indépendance est la seule solution », a déclaré vendredi Puigdemont, qui se bat contre l’extradition vers l’Espagne pour sédition.

Le Parlement européen devrait voter lundi pour retirer l’immunité parlementaire de Puigdemont et de deux autres ex-membres de son gouvernement régional, Toni Comín et Clara Ponsatí, qui ont été élus à la législature de l’UE en 2019 et font également face à des poursuites pour avoir organisé un 2017 référendum sur l’indépendance.

Sur le papier, le résultat attendu du vote pourrait être interprété comme une victoire pour Madrid. Mais le fait que le vote ait eu lieu souligne à quel point Puigdemont et ses alliés ont réussi à entraîner l’UE et les institutions dans la lutte pour l’avenir de la Catalogne – un débat que Bruxelles s’efforce de présenter comme une question intérieure dans laquelle elle ne devrait pas avoir rôle ou opinion.

Et pourtant, les difficultés juridiques des eurodéputés catalans ont conduit à des décisions de justice de l’UE concernant les règles électorales après que Madrid a tenté en vain de les empêcher de prendre leurs sièges au Parlement.

Leurs cas, et celui d’un quatrième ancien responsable catalan, ont également pris au piège l’Espagne et la Belgique dans une bataille juridique géante sur la validité des mandats d’arrêt de l’UE, avec des implications plus larges pour la coopération judiciaire entre les pays de l’UE.

La situation oblige également Bruxelles à affronter des questions épineuses sur la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’autodétermination et l’autonomie régionale – ainsi que des allégations de poursuites à motivation politique – que l’UE préférerait de beaucoup discuter en Géorgie ou en Ukraine qu’au cœur de l’Europe occidentale. .

Le vote de lundi intervient trois semaines après une forte performance des partis indépendantistes aux élections régionales de Catalogne. Le président par intérim Pere Aragonès, chef de la gauche républicaine de Catalogne (ERC), a exclu de travailler avec le parti socialiste du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, mais doit également faire face à des négociations difficiles avec le parti JxCat de Puidgemont.

Un vote presque insignifiant

Dans l’interview à son domicile de Waterloo, Puigdemont s’est dit convaincu qu’un vote de levée de l’immunité parlementaire pour lui et ses deux collègues ne conduirait pas à l’extradition vers l’Espagne.

Deux tribunaux belges ont déjà bloqué l’extradition de l’ancien ministre catalan de la Culture Lluis Puig, recherché pour des accusations similaires liées au référendum de 2017, et les procureurs belges ont déclaré qu’ils ne feraient pas appel, ce qui en faisait essentiellement une décision finale.

La décision était basée sur deux conclusions controversées. Premièrement, la Cour suprême espagnole n’avait pas la compétence appropriée pour émettre le mandat d’arrêt et demander l’extradition parce que les Catalans auraient dû être jugés par un tribunal régional plus proche du lieu où leurs crimes présumés ont été commis. Et deuxièmement, l’extradition de Puig risquerait de violer les droits fondamentaux parce que le climat politique espagnol signifiait qu’il ne bénéficierait pas d’une présomption d’innocence ni ne bénéficierait d’un procès équitable.

Si le Parlement vote la levée de l’immunité lundi, cette décision signifierait simplement une reprise des procédures judiciaires belges qui ont été suspendues lorsque Puigdemont, Comín et Ponsatí sont devenus députés européens, suivie de l’inévitable décision identique de refuser l’extradition comme dans le cas de Puig.

Mais le refus d’extradition, et la perspective de vivre le reste de sa vie en exil à Waterloo, ne compteraient guère comme une victoire pour Puigdemont, car le combat plus large contre la Catalogne est loin d’être terminé.

Dans l’interview, Puigdemont a déclaré qu’il prévoyait de faire valoir aux députés qu’un vote contre la levée de l’immunité défendrait l’indépendance et l’intégrité du Parlement, protégerait les «dissidents» – une étiquette qu’il revendique volontiers pour lui-même – et garantirait la représentation démocratique de plus plus d’un million d’électeurs catalans qui l’ont élu, Comín et Ponsatí pour servir à Bruxelles.

«Pour nous, ce n’est pas un cas personnel», a déclaré Puigdemont. «Nous ne protégeons pas nos droits particuliers. Nous protégeons également nos électeurs, plus d’un million d’électeurs, plus d’un million de citoyens européens qui ont voté pour être représentés par nous… des minorités, pas seulement des minorités nationales, des minorités politiques, des dissidents. »

«Si des dissidents sont menacés», a-t-il poursuivi, «l’Europe a un problème».

Mais Puigdemont a facilement reconnu qu’il s’attendait à perdre le vote de lundi, en partie parce que les crimes présumés liés au référendum de 2017 se sont produits bien avant que lui, Comín et Ponsatí ne soient élus au Parlement européen – une raison de base et de routine pour lever l’immunité prévue. protéger les eurodéputés contre les représailles politiques pour l’exercice de leurs fonctions officielles pendant leur mandat.

«Nous sommes très réalistes», a déclaré Puigdemont. «Nous connaissons les chiffres. Nous connaissons la décision des principaux groupes. »

‘Double standard’

Ce que Puigdemont veut vraiment discuter, ce n’est pas le décompte des whips au Parlement, mais le problème plus vaste qui l’a amené à Bruxelles et dans cette maison en brique de Waterloo, avec son drapeau catalan géant jalonné dans la cour latérale, à quelques minutes en voiture du dernier de Napoléon. champ de bataille.

«Évidemment, après trois ans et trois mois de répression, mon opinion est plus solide», a-t-il déclaré.

L’Etat espagnol n’a pas proposé «d’alternative attractive à l’indépendance» ou de «processus politique pour la Catalogne», selon Puigdemont. «Le statu quo actuel ne fonctionne pas et ils le savent. Nous savons que. Mais qu’est-ce qu’une alternative à l’indépendance? Rien. Donc, s’il n’y a pas d’alternative, la seule voie que nous pouvons suivre pour survivre en tant que nation est d’avoir notre propre État.

Le gouvernement espagnol, bien sûr, considère ces opinions comme séditieuses et soutient que l’effort de tenir un référendum en 2017 était une violation de sa constitution.

Certains partisans de l’indépendance catalane ont comparé le cas de Puidgemont à celui du chef de l’opposition russe Alexei Navalny. Ils accusent l’UE d’hypocrisie pour avoir exigé la libération de Navalny et imposé des sanctions, sans critiquer les poursuites et l’emprisonnement de l’Espagne contre des dirigeants catalans, dont Oriol Junqueras, qui a été condamné à 13 ans de prison pour son rôle lors du référendum de 2017 et passe toujours des nuits et des week-ends. en prison dans le cadre d’un programme de libération partielle.

Les détracteurs des séparatistes catalans pourraient soutenir que Navalny se bat pour avoir une chance de faire campagne pour un poste élu en Russie, et non pour briser le pays. Puigdemont a souligné une autre différence: Navalny a été envoyé en prison pour une partie d’une peine de trois ans et demi, tandis que Puigdemont risque jusqu’à 13 ans de prison s’il retourne en Espagne.

«Il y a un double standard dans l’Union européenne», a déclaré Puigdemont. «Si nous sommes préoccupés par les droits de l’homme, comme j’espère que l’Europe l’est, nous devons être clairs que ce soit en Russie, ou au Venezuela ou en Espagne. Car sinon, l’autorité morale de l’Union européenne qui donne des leçons aux autres est en baisse. »

Lors d’une fouille chez l’ancien roi d’Espagne Juan Carlos, qui a abdiqué et vit en exil aux Émirats arabes unis à la suite d’un scandale de corruption, Puigdemont a déclaré que lui et ses collègues étaient venus à Bruxelles «non pas pour échapper à l’action de la justice» mais pour supporter.

«Nous avons décidé d’aller au cœur de l’Union européenne, pour montrer que nous sommes là», a-t-il déclaré. «Nous serons à la disposition des autorités européennes, des tribunaux européens.»

Alors qu’il a insisté sur le fait que les habitants de Catalogne devraient avoir le droit à l’autodétermination, Puigdemont a exprimé moins d’intérêt pour donner aux habitants du reste de l’Espagne leur mot à dire sur l’avenir de la région. Il a cependant exprimé l’espoir que l’Europe offrirait peut-être une solution aux questions philosophiques sur l’organisation des pays.

«Les frontières existent, oui, mais les frontières ne viennent pas de Dieu, elles ne sont pas divines», a déclaré Puigdemont. «Vous pouvez accepter de changer les frontières. Les frontières sont quelque chose d’artificiel. Toutes les nations sont artificielles. La Catalogne, en Espagne, est une décision prise par une génération de personnes qui décident de vivre ensemble de cette manière. Ok, cela fonctionne probablement pour nos ancêtres, mais qu’en est-il de la prochaine génération dans notre monde actuel? »

Il a suggéré que si l’UE pouvait potentiellement accueillir la Macédoine du Nord, la Serbie et la Bosnie-Herzégovine en tant que nouveaux pays membres (une prémisse qui n’est pas exactement garantie à Bruxelles), elle devrait également être en mesure d’accepter la Catalogne, le Pays basque et l’Écosse.

Puigdemont a également déclaré que si Madrid autorisait l’utilisation du catalan comme langue officielle en Espagne et dans l’UE, et protégeait d’autres aspirations nationales, le passeport particulier dans sa poche n’aurait peut-être pas tant d’importance.

«Votre sentiment doit être protégé par le système», a-t-il déclaré. «Si l’Espagne protège ma langue, ma décision de construire une société fondée sur les droits fondamentaux, la démocratie, l’indépendance de la justice, etc., je n’aurai pas un problème pour avoir mon passeport espagnol. Donc si, finalement, c’est l’Europe qui nous apporte la protection pour construire une société telle que nous voulons la construire, nous serons très heureux de n’avoir que la citoyenneté européenne.