Vaccins Covid-19: HSE avise les médecins généralistes d’un déficit potentiel allant jusqu’à 15% de l’approvisionnement cette semaine

Le Health Service Executive (HSE) a avisé les médecins de famille ce week-end qu’ils pourraient ne pas recevoir toute l’offre prévue pour les patients de la cohorte des plus de 80 ans cette semaine.

Cela est dû à des changements dans la ligne d’approvisionnement du vaccin Moderna.

Cependant, le HSE a maintenu que le déficit sera comblé dans les semaines à venir.

Le HSE a déclaré aux médecins généralistes samedi soir qu’il était toujours prévu que la vaccination de toutes les personnes de la communauté âgées de plus de 70 ans soit achevée dans les délais prévus d’ici la mi-mai.

Le HSE a déclaré qu’en raison d’un reprofilage du calendrier de livraison des vaccins Moderna, les doses totales de vaccins disponibles pour la distribution dans les semaines à venir étaient « maintenant légèrement inférieures à ce qui était précédemment conseillé ».

«L’approvisionnement en vaccins disponible est d’environ 15% inférieur au montant requis pour couvrir la cohorte totale des plus de 80 ans. Cela signifie que vous ne recevrez peut-être pas le montant total de la commande pour ces semaines à venir mais, dans tous les cas, le montant que vous allez recevoir vous sera communiqué et toute insuffisance de vaccin pour la tranche d’âge des plus de 80 ans sera répartie dans votre prochaine commande et ainsi de suite jusqu’en mars avec une augmentation significative des livraisons de vaccins en avril alors que les approvisionnements en augmentation arrivent en Irlande.

«Malheureusement, ces problèmes d’approvisionnement sont hors de notre contrôle. Cependant, si un approvisionnement supplémentaire devient disponible, il vous sera fourni dans les plus brefs délais », a déclaré le HSE.

Le HSE a déclaré que plus de 1 300 médecins généralistes représentant plus de 3 000 médecins de famille et leurs équipes avaient maintenant reçu leur premier accouchement «ce qui a permis de garantir que la grande majorité des 72 000 personnes de plus de 85 ans auront reçu la première dose». .

«De plus, grâce à la gestion experte des approvisionnements en vaccins, à l’utilisation de Moderna et à quelques secondes livraisons, les généralistes ont déjà vacciné un nombre important de personnes de la cohorte des 80 à 84 ans. Nous passons maintenant à la phase suivante du programme et nous prévoyons qu’au total, près de 95000 doses auront été administrées d’ici la fin de cette semaine (W / c 1er mars) et 37000 autres seront distribuées la semaine prochaine (W / c 8 mars). »

Le HSE a déclaré qu’il y avait «un très petit nombre de cabinets, maintenant moins de 30, qui devraient recevoir la première livraison la semaine prochaine pour leurs plus de 85 ans». Il a déclaré qu’il était également prévu de commencer la vaccination de ceux qui sont confinés à la maison et dans les hôpitaux de soins de courte durée.

Samedi, le nombre de vaccins administrés dans l’État a dépassé le demi-million, a déclaré Taoiseach Micheál Martin.

«Je viens d’être informé par le HSE que nous avons dépassé le demi-million de doses de #CovidVaccine administrées», a tweeté M. Martin samedi.

« Bonnes nouvelles. Les vaccins ont un impact significatif sur la mortalité et les maladies graves. Le nombre de patients Covid dans les hôpitaux et aux soins intensifs diminue constamment », a-t-il déclaré.

Vendredi soir, le nombre de patients atteints de Covid-19 en soins intensifs est tombé en dessous de 100. Les derniers chiffres montrent qu’il y en a 103 en réanimation et 423 à l’hôpital.

Il y a eu 539 nouveaux cas de Covid-19 et 14 autres décès signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique samedi.