Le débat sur un langage non sexiste divise l’Allemagne

BERLIN – Les Allemands, disent-ils, ont un mot pour tout.

Après tout, avec un arsenal toujours croissant de noms composés – la pandémie, par exemple, nous a donné le quelque peu dystopique Anderthalbmetergesellschaft, Société de 1,5 mètre, parmi des centaines d’autres néologismes de coronavirus – la langue allemande a une réputation bien méritée pour sa précision.

Mais il y a une chose que personne ne peut tout à fait s’accorder sur la façon d’exprimer: la neutralité de genre.

L’allemand, comme beaucoup d’autres langues, fait des mots entre les sexes. Les élèves sont enseignés par un homme Lehrer ou une femme Lehrerin; dans un hôpital, vous pourriez être traité par un homme Arzt ou une femme Ärztin. Quand on parle en termes plus généraux, cependant, le pluriel masculin du nom est utilisé pour s’adresser à tous: Un appel pour tous Burger – Citoyens (de sexe masculin) – suivre les règles sur les coronavirus est également censé s’appliquer à l’Allemagne Bürgerinnen.

Cette forme plurielle, connue sous le nom de masculin générique, a déclenché un débat de plus en plus polarisé qui a lieu dans les tribunaux, les éditeurs de dictionnaires et le gouvernement.

Les partisans d’un langage non sexiste – qui disent que l’allemand a besoin d’une grammaire qui inclut explicitement les femmes et les personnes non binaires – ont suggéré une gamme de solutions. La solution la plus connue, surnommée «l’étoile du genre», place un astérisque avant la fin du mot féminin: Bürger * innen.

Les opposants ont décrit cette approche comme étant lourde, laide à lire et difficile à prononcer. De nombreux traditionalistes remettent également en question la nécessité d’un langage non sexiste, ou affirment que le changement linguistique ne devrait pas être imposé de haut en bas sur la base de ce qu’ils considèrent comme des motifs idéologiques.

Les partisans, à leur tour, invoquent des études montrant que la langue façonne la façon dont nous voyons le monde – stéréotypes sexistes compris – et affirment que la langue change constamment de toute façon.

«Les femmes sont subordonnées dans la langue. Le but est de les rendre visibles », a déclaré Luise F. Pusch, une linguiste féministe qui travaille sur la question de la neutralité de genre en allemand depuis plus de 40 ans.

Rupture linguistique

Avec la popularité de l’étoile du genre et des formes similaires qui gagnent en popularité ces dernières années – un nombre croissant d’institutions et d’organisations médiatiques ont commencé à les utiliser – le débat n’a fait que devenir plus vif.

À la fin de l’année dernière, l’influent dictionnaire Duden allemand a commencé à modifier les entrées de son site Web pour les noms faisant référence à des personnes – tous les 12000 d’entre eux – pour ajouter des versions féminines et définir la version masculine comme faisant explicitement référence aux hommes.

Cela a ébouriffé plus que quelques plumes.

La German Language Society, une organisation avec une vision traditionaliste, mène l’opposition. Son président Walter Krämer a décrit les tentatives de changement actif de langage comme «un salut hitlérien moderne», utilisé par des «idéologues de gauche» pour signaler leur appartenance à un certain groupe.

La pétition de l’association pour «sauver la langue allemande des Duden» a recueilli plus de 27 000 signatures début mars.

Alexander Krauß, un législateur des démocrates-chrétiens conservateurs (CDU), fait partie des signataires. «J’ai peur que nous détériorions notre langage, que ce ne soit plus amusant de lire un roman», a-t-il déclaré. «Vous ne pouvez pas créer l’égalité en… gâchant la langue.»

La rédactrice en chef de Duden, Kathrin Kunkel-Razum, a reconnu: «Toute la question d’une langue équitable entre les sexes provoque des divisions vraiment profondes dans la communauté de langue allemande.»

Mais l’éditeur a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’interdire le masculin générique, bien qu’il déconseille son utilisation. Le but de cette décision était de permettre une plus grande précision, selon Kunkel-Razum, qui a également déclaré qu’il n’y avait actuellement aucun plan pour inclure ces changements dans le Duden imprimé.

En l’absence d’une autorité de langue allemande semblable à l’Académie française de France, les militants ont cherché à porter l’affaire devant les tribunaux.

En 2018, la Cour fédérale de justice allemande a condamné Marlies Krämer, 80 ans, qui avait poursuivi sa banque pour s’être adressée à elle avec la forme masculine de «client» – comme Kunde, plutôt que le féminin Kundin. Les juges ont déclaré que l’utilisation du masculin générique ne violait pas les lois sur l’égalité des sexes.

Krämer, qui a contesté avec succès le langage sexiste devant les tribunaux dans le passé – notamment en forçant les météorologues allemands à mettre fin à leur pratique consistant à utiliser des noms féminins pour les systèmes de basse pression et des noms masculins pour les hauts – a porté l’affaire devant la Cour constitutionnelle allemande, qui a rejeté l’année dernière son appel. sur une argumentation inadéquate mais ne s’est pas prononcé sur le sujet lui-même.

Un autre jugement, en 2017, a été considéré comme un coup de pouce pour un langage plus inclusif. Cette année-là, la Cour constitutionnelle s’est prononcée en faveur d’un plaignant intersexe, ce qui a forcé l’Allemagne à autoriser un troisième sexe non binaire dans les documents juridiques.

« La décision a soulevé la question de savoir comment aborder ce troisième groupe en termes de langue », a déclaré Pusch, décrivant la décision comme une étape importante.

Contrecoup

L’étoile de genre – ou ses versions soeurs qui utilisent un signe deux-points ou un trait de soulignement à la place d’un astérisque – n’est pas la seule solution.

En 2019, la ville de Hanovre est devenue la première entité officielle en Allemagne à rendre obligatoire le «langage administratif sensible au genre» dans toute correspondance administrative. L’étoile de genre peut être utilisée, mais la ville préfère des termes neutres, tels que mourir Lehrenden («Ceux qui enseignent») au lieu de Lehrer * innen.

Cela a également déclenché des réactions négatives.

«Nous avons reçu beaucoup de lettres avec des insultes sauvages, des critiques et des diatribes… Dans le même temps, il y a eu beaucoup d’éloges – en particulier de la part de la communauté queer», a déclaré Friederike Kämpfe, responsable de l’égalité des chances à Hanovre.

En octobre dernier, le ministère allemand de la Justice dirigé par les sociaux-démocrates a opté pour une approche encore plus controversée. Dans son projet de loi sur la restructuration et la loi sur l’insolvabilité, il a utilisé le féminin générique. Le ministère de l’Intérieur dirigé par les chrétiens-démocrates a rapidement rejeté le projet, craignant que la loi, si elle était approuvée, ne s’appliquerait légalement qu’aux femmes.

Le débat ne se limite pas à l’Allemagne. L’Espagne discute également d’un langage inclusif. En France, l’Académie française a qualifié les formes inclusives d ‘«aberration» et le mois dernier, une coalition de députés dirigée par François Jolivet du parti du président Emmanuel Macron a présenté un projet de loi visant à interdire l’utilisation de l’orthographe non sexiste parmi les fonctionnaires et les fonctionnaires. .

Pendant ce temps, la Suède a inclus le pronom neutre poule dans son dictionnaire officiel en 2014 après de nombreux débats. Le Parlement européen a adopté des lignes directrices sur un langage neutre en matière de genre dès 2008. Et bien que l’anglais ne désigne que rarement des noms de genre, la Chambre des représentants des États-Unis a également adopté plus tôt cette année un nouveau code de conduite avec un engagement pour un langage plus inclusif.

En Allemagne, le débat a largement divisé les lignes idéologiques. Les partis de gauche, surtout les Verts, ont tendance à être en faveur d’un langage non sexiste.

Le parti d’extrême droite AfD est un opposant virulent au langage inclusif, avec ses politiciens qui dénoncent souvent la «folie des sexes». Son programme de parti comprend 13 positions sur l’utilisation de la langue, contre trois à quatre dans les programmes des principaux partis. En 2019, la section régionale de l’AfD en Rhénanie du Nord-Westphalie a soumis une motion parlementaire intitulée «la renaissance du masculin générique».

Les efforts d’inclusion du genre ont également suscité de vives critiques de la part des démocrates-chrétiens de la chancelière Angela Merkel et des libéraux démocrates libres (FDP) – ainsi que de certains à gauche, y compris le haut responsable politique vert Winfried Kretschmann.

Pour certains promoteurs, c’est un signe de succès.

Gabriele Diewald, professeur de linguistique à l’Université de Hanovre, pense que la forte opposition au langage neutre découle de «la sensation autrefois privilégiée[ing] menacé… parce qu’un langage adapté au genre est une revendication de pouvoir. »

Elle a ajouté: «Ce qui est drôle, c’est que lorsque la résistance surgit, il est déjà trop tard. À ce moment-là, un changement de langue s’est déjà produit. »