Le pays Trump sceptique face aux vaccins pose un défi à la campagne de vaccination

Compte tenu du degré élevé d’hésitation parmi les républicains et les Américains ruraux, une coalition de groupes de santé et de fondations s’est tournée vers Frank Luntz, un éminent sondeur GOP et créateur de messages. Il a trouvé que faire des conférences, humilier ou même faire appel à des notions abstraites de faire ce qui est bien ne change pas les esprits. Ce qui a résonné, c’est de souligner comment les vaccins peuvent rendre les gens et leurs proches en sécurité – et comment ils peuvent aider la vie à revenir à la normale.

«La famille est de loin le facteur de motivation le plus puissant pour l’acceptation du vaccin», a déclaré Luntz. « Beaucoup plus d’Américains ont déclaré qu’ils seraient plus disposés à prendre le vaccin pour leur famille que pour » votre pays « , » l’économie « , » votre communauté « ou » vos amis « . préférence pour le mot «vaccin» plutôt que «jab».)

Les vétérans militaires donnent un aperçu du défi. Le ministère des Anciens Combattants distribue des vaccins presque aussi vite qu’il peut les obtenir, mais a eu du mal à communiquer avec les vétérans des régions rurales.

À la mi-février, le département avait vacciné quelque 29 pour cent des vétérans blancs, mais seulement 4,8 pour cent de ceux des zones rurales. Le faible taux de participation peut en partie s’expliquer par des problèmes logistiques liés au transport et au stockage des deux premiers vaccins autorisés, qui doivent être conservés extrêmement froids, mais le département tente également de changer les attitudes vis-à-vis du vaccin. L’AV prévoit de convoquer des groupes de discussion et de s’associer avec des organisations de services aux anciens combattants pour faire passer le mot.

«Nous essayons délibérément d’envoyer un message à ce sujet», a déclaré récemment le secrétaire de la VA, Denis McDonough, aux journalistes.

L’opinion sur les vaccins ne se divise pas carrément en deux camps – «oui» ou «non». Il y a un grand groupe au milieu, nerveux ou incertain au sujet des vaccinations, mais pas irrévocablement opposé. C’est ce que les messagers de la santé publique croient pouvoir atteindre – et doivent atteindre un plus grand nombre pour que la campagne de vaccination réussisse, a déclaré Mollyann Brodie, vice-présidente exécutive de la Kaiser Family Foundation qui supervise ses sondages.

L’enquête la plus récente de Kaiser le mois dernier a détecté un changement encourageant en dehors du groupe «attendre et voir». Ceux qui ont déclaré qu’ils étaient «impatients» de se faire vacciner étaient passés à 55 pour cent, contre 34 pour cent par rapport à décembre.

Mais il y avait peu de mouvement parmi les groupes «non» de la ligne dure. Par exemple, la proportion de républicains qui ont déclaré qu’ils n’obtiendraient aucune chance de se faire vacciner en aucune circonstance, ou seulement s’ils étaient contraints de travailler, a légèrement baissé, passant de 24% à 22%.

Les dernières nouvelles en matière de politique et de politique de santé.

Cela représente un défi pour atteindre l’immunité du troupeau, ce qui, selon les experts, aura lieu lorsque 70 à 85 pour cent de la population sera vaccinée.

Les cliniques rurales ont également rencontré des obstacles pratiques. Les clichés de Pfizer et Moderna sont plus difficiles à expédier et à stocker que la plupart des vaccins traditionnels, et ils ne conviennent pas aux petites communautés rurales. Le plus récent vaccin, de Johnson & Johnson, est plus facile à manipuler et est le premier à ne nécessiter qu’une seule dose, il peut donc être une aubaine pour les zones rurales et les endroits où les gens doivent parcourir de longues distances pour se faire vacciner. L’inconvénient est que le vaccin J&J peut être perçu comme moins souhaitable que Pfizer et Moderna, qui avaient des taux d’efficacité globaux plus élevés dans les essais cliniques. Cependant, les responsables de la santé ont essayé de souligner que J&J offre une excellente protection contre l’hospitalisation et la mort de Covid-19.

Quel que soit le type de sensibilisation du gouvernement et des départements de la santé sur les vaccins, les prestataires de soins de santé ont déclaré qu’ils reconnaissaient que les relations personnelles qu’ils nouaient avec les patients étaient l’un des meilleurs moyens d’atténuer les craintes des gens en matière de vaccination. Cependant, ce n’est pas toujours facile pour bon nombre de personnes non assurées ou sous-assurées.

«Nous parlons beaucoup», a déclaré Beth Ann Wilmore, directrice des soins infirmiers à Mercy Community Healthcare, qui gère des cliniques au sud de Nashville, au Tennessee, desservant diverses populations de patients à faible revenu. «Je me suis renseigné, ainsi que l’équipe et nos fournisseurs et infirmières, sur ce qu’est le vaccin, pourquoi nous l’administrons et ce qu’il fait», a ajouté Wilmore, qui a dit qu’elle était initialement nerveuse à l’idée de prendre un tout nouveau vaccin. Mais elle utilise maintenant l’expérience pour calmer les patients, qui ont récemment inclus un jeune femme qui est venue pour le vaccin dont elle avait besoin pour travailler en toute sécurité dans son travail éducatif.

Aux Scenic Rivers dans le Minnesota rural, tout est proactif. Holmes, le PDG de longue date, a déclaré que le personnel appelait tous les patients éligibles à prendre des rendez-vous, renforçant les efforts pour instaurer la confiance – et évitant les pièges d’un Internet irrégulier sur l’Iron Range de l’État.

Melody Weaver, présidente de l’Idaho Rural Health Association et infirmière praticienne de famille, a également dû calmement corriger les informations erronées sur les dangers supposés des vaccins.

«Nous constatons une hésitation à la vaccination avec le vaccin contre la grippe chaque année – chaque année», a-t-elle déclaré. «Et avec le virus – à cause de l’énormité de cette pandémie, du message mitigé et de la politisation… vous vous retrouvez avec des problèmes de confiance.»

Malgré cela, plus de gens se sont rendus pour le vaccin contre la grippe cette année. Cela, dit-elle, est un signe prometteur.

Darius Tahir a contribué au reportage